Потеря стоимости, расходы и неожиданные цифры — стоит ли игра свеч?

23 января 2026, 05:05
Стоит подумать перед покупкой: сколько реально стоит владение электрокарами Evolute в России
Стоит подумать перед покупкой: сколько реально стоит владение электрокарами Evolute в России
Владельцы электрокаров Evolute сталкиваются с немалыми затратами. Итоговая сумма за пять лет удивляет. Эксплуатация, обслуживание и обесценивание - все это складывается в ощутимую сумму. Какие модели выгоднее?
В последние годы электромобили Evolute, собираемые в Липецкой области, стали прорывом на российском рынке. Однако за внешней привлекательностью и технологичностью скрываются весьма ощутимые расходы, которые не всегда очевидны на первый взгляд. Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) провело детальный анализ, чтобы выяснить, насколько обойдется владение электрокаром за пятилетний срок.
Под стоимостью владения понимается не только цена покупки, но и все сопутствующие расходы: обслуживание, топливо (в данном случае - электроэнергетика), налоги, страхование, а главное - стоимость потери автомобиля за годы эксплуатации. Именно такой комплексный подход позволяет понять, что окончательно оправдана покупка электрокара в широкомасштабном противостоянии.
Самым дорогим в эксплуатации оказался кроссовер Evolute i-Sky. За каждый километр пути владелец отдает 29,2 рубля, а ежемесячные расходы составляют 48,6 тысячи рублей. За год они увеличиваются до 583,4 тысячи, а за пять лет - до значительных 2,9 миллиона рублей. При этом сам автомобиль стоит 4 920 000 рублей. Неожиданно, но факт: почти половина стоимости «испаряется» за пять лет только на содержание и обесценивание машины.
Чуть более доступным выглядит Evolute i-Joy. Здесь стоимость одного километра - 21,2 рубля, месяц обходится в 35,3 тысячи, год - 423,9 тысячи, пятилетний срок - 2,1 миллиона рублей. Цена нового i-Joy — 3 995 000 рублей. Разница с i-Sky ощутима, но и здесь расходы на содержание не назовешь скромными.
Самой экономичной среди представленных моделей стал седан i-Pro. За километр пути траты составили 17,8 рубля, месяц - 29,6 тысячи, год - 355,3 тысячи, а за пять лет - 1,8 миллиона рублей. Стоимость нового i-Pro – 2 990 000 рублей. На фоне других моделей этот вариант выглядит наиболее рациональным, хотя и здесь итоговая сумма за пять лет способна удивить даже подготовленного покупателя.
В целом анализ показывает: несмотря на все плюсы электромобилей, их содержание в России пока не назовешь дешевым удовольствием. Если особенно принять во внимание, что часть расходов связана с потерей стоимости автомобиля на вторичном рынке. Для тех, кто рассчитывает на окупаемость циклов и минимальные затраты, реальность может оказаться неожиданной. Но для энтузиастов новых технологий и технологий, которые ценят экологичность, эти цифры вряд ли станут предметом внимания.
