Эксперты раскрыли, во что обходится эксплуатация популярного кроссовера Geely Monjaro в России за пять лет

Сколько реально стоит владение Geely Monjaro: подробный расчет расходов за 5 лет

Geely Monjaro уверенно входит в топ продаж, но сколько на самом деле стоит его содержание? Аналитики рассчитали все траты, включая страховки, топливо, обслуживание и потерю стоимости. Итоги удивляют даже опытных водителей.

Владение современным кроссовером - это не только удовольствие от новых технологий и комфорта, но и серьезное финансовое вложение. Geely Monjaro, один из самых востребованных автомобилей на российском рынке, оказался в центре внимания недавно благодаря анализу расходов на его ресурсы. Эксперты маркетингового агентства НАПИ подсчитали, сколько придется потратить владельцу этого китайского флагмана за пять лет эксплуатации.

Размер составил внушительную сумму: 2,74 миллиона рублей за пятилетний срок. В расчете учитываются не только очевидные затраты топлива и страховки, но и менее важные статьи - замена шин, техническое обслуживание, налоги, а также потеря стоимости автомобиля во время эксплуатации. Такой подход позволяет увидеть реальную картину расходов, с которыми сталкивается каждый, кто решается на покупку нового кроссовера.

Если разбить итоговую сумму по периодам, то за год содержание Geely Monjaro обойдется в среднем в 547,8 тысяч рублей, а ежемесячные расходы составляют около 45,7 тысяч рублей. Для тех, кто привык считать каждый квартал, есть и расчет за километр: 36,52 рубля. Все данные приведены для Москвы при годовом пробеге 15 тысяч километров, что соответствует среднестатистическим показателям для жителей города.

В расчетах использовалась комплектация Luxury, стоимость которой составляет от 3 876 990 рублей, что делает Monjaro одним из самых дорогих представителей своего сегмента. Однако, как отмечают аналитики, именно эта версия пользуется наибольшим спросом у российских покупателей.

Geely Monjaro - это полноразмерный кроссовер со значительными габаритами: длина 4770 мм, ширина 1895 мм, высота 1689 мм, колесная база достигает 2845 мм. По размерам он немного превосходит своего главного конкурента — Chery Tiggo 8 Pro Max. Под капотом установлен единственный вариант двигателя: двухлитровый турбомотор мощностью 238 лошадиных сил и крутящий момент 350 Нм. В паре с ним работает восьмиступенчатый автомат Aisin и система полного привода BorgWarner, что обеспечивает уверенное поведение на дороге в любых условиях.

Популярность Monjaro подтверждена и статистикой продаж: этот кроссовер входит в топ-10 среди новых автомобилей в России. Тем не менее, столь высокий спрос обусловливает не только техническую функциональность, но и применение ценовой политики, а также богатое оснащение даже в базовой версии.

Однако, несмотря на все плюсы, будущим владельцам стоит заранее просчитать все расходы, связанные с эксплуатацией такого автомобиля. Ведь итоговая сумма за пять лет может оказаться неожиданно высокой, особенно если принять во внимание неизбежную стоимость затрат при продаже. В условиях нестабильного рынка и постоянного роста цен на обслуживание подобные расчеты становятся особенно актуальными для тех, кто планирует долгосрочную потребность в новом кроссовере.