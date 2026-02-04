Эксперты раскрыли, во что обходится эксплуатация популярного кроссовера Geely Monjaro в России за пять лет

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

4 февраля 2026, 04:34

Сколько реально стоит владение Geely Monjaro: подробный расчет расходов за 5 лет

Сколько реально стоит владение Geely Monjaro: подробный расчет расходов за 5 лет

Эксперты раскрыли, во что обходится эксплуатация популярного кроссовера Geely Monjaro в России за пять лет

Сколько реально стоит владение Geely Monjaro: подробный расчет расходов за 5 лет

Geely Monjaro уверенно входит в топ продаж, но сколько на самом деле стоит его содержание? Аналитики рассчитали все траты, включая страховки, топливо, обслуживание и потерю стоимости. Итоги удивляют даже опытных водителей.

Geely Monjaro уверенно входит в топ продаж, но сколько на самом деле стоит его содержание? Аналитики рассчитали все траты, включая страховки, топливо, обслуживание и потерю стоимости. Итоги удивляют даже опытных водителей.

Владение современным кроссовером - это не только удовольствие от новых технологий и комфорта, но и серьезное финансовое вложение. Geely Monjaro, один из самых востребованных автомобилей на российском рынке, оказался в центре внимания недавно благодаря анализу расходов на его ресурсы. Эксперты маркетингового агентства НАПИ подсчитали, сколько придется потратить владельцу этого китайского флагмана за пять лет эксплуатации.

Размер составил внушительную сумму: 2,74 миллиона рублей за пятилетний срок. В расчете учитываются не только очевидные затраты топлива и страховки, но и менее важные статьи - замена шин, техническое обслуживание, налоги, а также потеря стоимости автомобиля во время эксплуатации. Такой подход позволяет увидеть реальную картину расходов, с которыми сталкивается каждый, кто решается на покупку нового кроссовера.

Если разбить итоговую сумму по периодам, то за год содержание Geely Monjaro обойдется в среднем в 547,8 тысяч рублей, а ежемесячные расходы составляют около 45,7 тысяч рублей. Для тех, кто привык считать каждый квартал, есть и расчет за километр: 36,52 рубля. Все данные приведены для Москвы при годовом пробеге 15 тысяч километров, что соответствует среднестатистическим показателям для жителей города.

В расчетах использовалась комплектация Luxury, стоимость которой составляет от 3 876 990 рублей, что делает Monjaro одним из самых дорогих представителей своего сегмента. Однако, как отмечают аналитики, именно эта версия пользуется наибольшим спросом у российских покупателей.

Geely Monjaro - это полноразмерный кроссовер со значительными габаритами: длина 4770 мм, ширина 1895 мм, высота 1689 мм, колесная база достигает 2845 мм. По размерам он немного превосходит своего главного конкурента — Chery Tiggo 8 Pro Max. Под капотом установлен единственный вариант двигателя: двухлитровый турбомотор мощностью 238 лошадиных сил и крутящий момент 350 Нм. В паре с ним работает восьмиступенчатый автомат Aisin и система полного привода BorgWarner, что обеспечивает уверенное поведение на дороге в любых условиях.

Популярность Monjaro подтверждена и статистикой продаж: этот кроссовер входит в топ-10 среди новых автомобилей в России. Тем не менее, столь высокий спрос обусловливает не только техническую функциональность, но и применение ценовой политики, а также богатое оснащение даже в базовой версии.

Однако, несмотря на все плюсы, будущим владельцам стоит заранее просчитать все расходы, связанные с эксплуатацией такого автомобиля. Ведь итоговая сумма за пять лет может оказаться неожиданно высокой, особенно если принять во внимание неизбежную стоимость затрат при продаже. В условиях нестабильного рынка и постоянного роста цен на обслуживание подобные расчеты становятся особенно актуальными для тех, кто планирует долгосрочную потребность в новом кроссовере.

Упомянутые модели: Geely Monjaro
Упомянутые марки: Geely
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Джили

Похожие материалы Джили

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сочи Ульяновск Белгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться