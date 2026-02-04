Эксперты раскрыли, во что обходится эксплуатация популярного кроссовера Geely Monjaro в России за пять лет

4 февраля 2026, 04:34
Сколько реально стоит владение Geely Monjaro: подробный расчет расходов за 5 лет
Сколько реально стоит владение Geely Monjaro: подробный расчет расходов за 5 лет
Geely Monjaro уверенно входит в топ продаж, но сколько на самом деле стоит его содержание? Аналитики рассчитали все траты, включая страховки, топливо, обслуживание и потерю стоимости. Итоги удивляют даже опытных водителей.
Владение современным кроссовером - это не только удовольствие от новых технологий и комфорта, но и серьезное финансовое вложение. Geely Monjaro, один из самых востребованных автомобилей на российском рынке, оказался в центре внимания недавно благодаря анализу расходов на его ресурсы. Эксперты маркетингового агентства НАПИ подсчитали, сколько придется потратить владельцу этого китайского флагмана за пять лет эксплуатации.
Размер составил внушительную сумму: 2,74 миллиона рублей за пятилетний срок. В расчете учитываются не только очевидные затраты топлива и страховки, но и менее важные статьи - замена шин, техническое обслуживание, налоги, а также потеря стоимости автомобиля во время эксплуатации. Такой подход позволяет увидеть реальную картину расходов, с которыми сталкивается каждый, кто решается на покупку нового кроссовера.
Если разбить итоговую сумму по периодам, то за год содержание Geely Monjaro обойдется в среднем в 547,8 тысяч рублей, а ежемесячные расходы составляют около 45,7 тысяч рублей. Для тех, кто привык считать каждый квартал, есть и расчет за километр: 36,52 рубля. Все данные приведены для Москвы при годовом пробеге 15 тысяч километров, что соответствует среднестатистическим показателям для жителей города.
В расчетах использовалась комплектация Luxury, стоимость которой составляет от 3 876 990 рублей, что делает Monjaro одним из самых дорогих представителей своего сегмента. Однако, как отмечают аналитики, именно эта версия пользуется наибольшим спросом у российских покупателей.
Geely Monjaro - это полноразмерный кроссовер со значительными габаритами: длина 4770 мм, ширина 1895 мм, высота 1689 мм, колесная база достигает 2845 мм. По размерам он немного превосходит своего главного конкурента — Chery Tiggo 8 Pro Max. Под капотом установлен единственный вариант двигателя: двухлитровый турбомотор мощностью 238 лошадиных сил и крутящий момент 350 Нм. В паре с ним работает восьмиступенчатый автомат Aisin и система полного привода BorgWarner, что обеспечивает уверенное поведение на дороге в любых условиях.
Популярность Monjaro подтверждена и статистикой продаж: этот кроссовер входит в топ-10 среди новых автомобилей в России. Тем не менее, столь высокий спрос обусловливает не только техническую функциональность, но и применение ценовой политики, а также богатое оснащение даже в базовой версии.
Однако, несмотря на все плюсы, будущим владельцам стоит заранее просчитать все расходы, связанные с эксплуатацией такого автомобиля. Ведь итоговая сумма за пять лет может оказаться неожиданно высокой, особенно если принять во внимание неизбежную стоимость затрат при продаже. В условиях нестабильного рынка и постоянного роста цен на обслуживание подобные расчеты становятся особенно актуальными для тех, кто планирует долгосрочную потребность в новом кроссовере.
Похожие материалы Джили
-
03.02.2026, 05:25
Geely Monjaro после 32 000 км: плюсы, минусы и неожиданные нюансы эксплуатации
Владелец Geely Monjaro делится реальным опытом эксплуатации кроссовера с пробегом 32 000 км. В материале - детали о надежности, комфорте, особенностях электроники и неожиданных нюансах, которые могут быть важны для будущих покупателей.Читать далее
-
02.02.2026, 17:34
В России стартует выпуск новой «Волги К50» на базе Geely Monjaro: что известно о проекте
На российском рынке появится новая «Волга» с индексом К50, построенная на платформе Geely Monjaro. Эксперты оценивают перспективы, а производитель обещает локализацию и массовое производство. В чем особенности и сложности проекта - в материале.Читать далее
-
02.02.2026, 07:51
Утильсбор в цене новых авто: сколько реально платит покупатель в 2026 году
Доля утильсбора в цене новых машин в России достигла рекордных значений. Эксперт объяснил, как это отражается на кошельке покупателей и судьбе автопрома, и какие последствия ждут отечественный рынок.Читать далее
-
30.01.2026, 13:14
Какие автомобили стали самыми популярными в Петербурге в 2025 году: неожиданные перемены рынка
Вышло исследование: рынок новых автомобилей в Петербурге за год сократился на 15%, а привычные лидеры сменились новичками. Какие марки и модели оказались в топе, почему доля китайских брендов снизилась, а российские и белорусские производители укрепили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Эксперты объяснили, что происходит на рынке и к чему это может привести.Читать далее
-
29.01.2026, 15:28
Volga K50 и Geely Monjaro: что связывает две модели
Вокруг Volga K50 разгораются споры: действительно ли это новая модель или лишь копия Geely Monjaro? Представители обеих компаний хранят молчание, а дилеры не спешат раскрывать подробности. Разбираемся в ситуации и анализируем, что известно на данный момент.Читать далее
-
29.01.2026, 06:50
Volga K50: новый кроссовер для России с китайскими корнями
Volga K50 - свежий кроссовер, который будут собирать в Нижнем Новгороде, уже прошел сертификацию в России. Эксперты раскрыли, как он связан с Geely Monjaro, чего ждать от новинки и какова будет ее цена. Подробности - в материале.Читать далее
-
27.01.2026, 18:06
Как Belgee X50 стал лидером продаж среди новых авто в Москве в 2025 году
В 2025 году московский рынок новых легковых автомобилей удивил: кроссовер Belgee X50 занял первое место по продажам, обогнав даже именитых конкурентов. Эксперты раскрывают, как изменились предпочтения покупателей и что это значит для рынка.Читать далее
-
27.01.2026, 12:20
Geely Monjaro и Xingyue L: что скрывается за разницей в цене
Geely Monjaro и его двойник Xingyue L с параллельного импорта выглядят почти одинаково, но разница в цене и комплектациях может обернуться неожиданными расходами и проблемами. Разбираемся, почему официальный Monjaro оказывается выгоднее в долгосрочной перспективе и какие подводные камни ждут покупателей «серых» машин.Читать далее
-
27.01.2026, 09:18
Geely меняет подход: как российский бензин влияет на моторы китайских кроссоверов
Geely столкнулась с неожиданными проблемами на российском рынке: владельцы Monjaro, Tugella и Coolray жалуются на сбои в работе моторов. В чем причина, как реагирует производитель и что делать водителям - разбираемся в деталях.Читать далее
-
23.01.2026, 15:01
Haval Jolion вновь опередил Lada Granta по продажам в Петербурге в 2025 году
Рынок новых авто Петербурга снова удивил. Лидеры сменились местами. Некоторые бренды показали неожиданный рост. В топ-10 сразу несколько сюрпризов. Подробности - в нашем материале.Читать далее
