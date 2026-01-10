Почему Haval Jolion стал хитом — неожиданные цифры и факты

10 января 2026, 05:23
Сколько реально стоит владение Haval Jolion в России за год и пять лет
Haval Jolion уверенно держит позиции среди лидеров продаж. Сколько стоит его содержание на практике? Расходы на страховку, топливо и обслуживание удивляют даже опытных водителей. Узнайте, как менялась цена и что влияет на итоговую сумму.
Китайский кроссовер Haval Jolion за последние годы стал настоящим феноменом российского рынка. Но за привлекательной ценой и растущим спросом скрываются существенные расходы на содержание, которые часто становятся сюрпризом для владельцев.
По расчетам аналитиков, общие расходы на эксплуатацию Haval Jolion за пятилетний период составляют около 1,49 миллиона рублей. В пересчете на год выходит примерно 298 000 рублей, или 24 800 рублей в месяц. При среднегодовом пробеге в 15 000 километров стоимость одного километра пути приближается к 20 рублям. В эту сумму входят не только топливо и страховка, но и техническое обслуживание, замена резины, налоги, а также потеря стоимости при перепродаже.
Для анализа была взята комплектация «Комфорт», которая в 2024 году стоила 1 999 000 рублей. Стоит отметить, что цена на модель заметно выросла с момента её появления. В 2021 году базовые версии стоили от 1 189 000 до 1 689 000 рублей, а к 2023 году за комплектацию «Комфорт» уже просили от 1,8 до 1,9 миллиона. После обновления в феврале 2024 года цена полноприводных вариантов в максимальной комплектации достигла 2 799 000 рублей.
Рост цен не отпугнул покупателей — спрос на Jolion только увеличился. Причина кроется в современном дизайне, богатом оснащении и надежной репутации автомобиля. Тем не менее, как показывает практика, реальная стоимость владения может оказаться выше ожидаемой, особенно в условиях эксплуатации в крупных городах.
Несмотря на это, Haval Jolion продолжает оставаться одним из самых привлекательных предложений в своем сегменте. Для многих владельцев сопутствующие расходы становятся обоснованной платой за комфорт, уверенность на дороге и желанный автомобиль.
