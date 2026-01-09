Почему бюджетный автомобиль может удивить владельца — разбор расходов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

9 января 2026, 05:34

Сколько реально стоит владение Lada Granta за пять лет в России — сумма может удивить

Владельцы Lada Granta часто не задумываются о скрытых тратах. Эксперты раскрыли, сколько денег уходит за пять лет. Итоговая сумма может удивить даже опытных автомобилистов. Подсчитаны все ключевые расходы, включая страховку и обслуживание.

Владение автомобилем — это не только покупка, но и целый комплекс расходов, которые накапливаются год за годом. Это особенно актуально для тех, кто выбирает Lada Granta — самый популярный автомобиль на российском рынке. По оценкам специалистов, за пять лет эксплуатации Granta в Москве при среднегодовом пробеге 15 тысяч километров общие затраты составляют примерно 1,1 миллиона рублей.

В эту сумму входят не только очевидные расходы на топливо и страхование, но и другие траты: замена резины, техническое обслуживание, налоги, сборы и даже потеря стоимости автомобиля на вторичном рынке. Если разбить эту сумму на километры, то каждый пройденный километр обойдется владельцу в 14,6 рубля. В месяц это около 18,3 тысячи рублей, а в год — почти 220 тысяч.

На первый взгляд, Lada Granta кажется самым доступным автомобилем. Однако, как только машина оказывается в собственности, начинается череда обязательных платежей и регулярных расходов, которые быстро накапливаются.

Страхование — одна из самых весомых статей расходов. ОСАГО и каско, особенно в крупных городах, могут потребовать значительных ежегодных затрат. К этому добавляются расходы на топливо, которые напрямую зависят от стиля вождения и пробега. Не стоит забывать и о сезонной замене шин, а также о регулярном техническом обслуживании, без которого даже самый надежный автомобиль может преподнести неприятные сюрпризы.

Lada Granta удерживает лидерство по продажам среди новых автомобилей в России. Тем не менее, даже владение таким бюджетным автомобилем имеет свои подводные камни, связанные с расходами.

Интересно, что если сравнить Granta с другими современными моделями, разница в стоимости владения может оказаться не такой уж и большой. Например, кроссовер «Москвич 3» за тот же пятилетний срок обойдется владельцу в 1,64 миллиона рублей. Это показывает, что экономия на покупке не всегда означает минимальные затраты в долгосрочной перспективе.

В итоге, выбирая Lada Granta, стоит заранее просчитать все необходимые расходы и быть готовым к тому, что итоговая сумма за несколько лет может превысить стоимость самой машины. Такой подход поможет избежать неприятных сюрпризов и сделать управление автомобилем максимально комфортным.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
