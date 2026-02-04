Эксперты подсчитали: как меняется стоимость владения новой Lada Iskra в разных регионах России — узнайте перед тем как купить

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

4 февраля 2026, 06:37

Новая Lada Iskra привлекла внимание не только ценой, но и расходами на содержание. Аналитики рассчитали, сколько придется потратить владельцу за 5 лет, и какие статьи затрат окажутся самыми весомыми. Важные детали для тех, кто выбирает бюджетный седан.

Владение автомобилем – это не только покупка, но и целый комплекс расходов, которые могут удивить даже опытного водителя. Лада Искра, новый игрок на рынке бюджетных седанов, который уже успел вызвать интерес у автолюбителей, и теперь эксперты раскрыли, во что обойдется ее эксплуатация на пятилетнем горизонте. Эти данные особенно актуальны на фоне роста цен на топливо и техническое обслуживание, а также постоянных изменений в страховых тарифах.

В расчетах рассматривалась версия Iskra Comfort с 1,6-литровым 8-клапанным мотором на 90 л.с. и механической коробкой передач. Начальная стоимость такой машины составляет 1 277 000 рублей. За пять лет, при пробеге 100 000 км, расходы на содержание автомобиля составят примерно 1,383 миллиона рублей. Это не только топливо, но и страхование, техническое обслуживание, покупка шин, налоги и, конечно, потеря стоимости самой машины.

Самая весомая статья расходов – бензин. За пять лет на топливо уйдет 555 700 рублей, что составляет 40% всех затрат. На втором месте - амортизация: за этот период Искра теряет в цене 408 600 рублей, или 30% от суммы общих расходов. Еще 30% - это страхование (ОСАГО и КАСКО), покупка и замена шин, услуги шиномонтажа, техническое обслуживание и транспортный налог.

Интересно, что ежемесячные расходы на содержание Лады Искры в Самарской области, где модель имеет самый высокий спрос, составляет около 23 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге эта сумма составляет чуть выше - более 24 тысяч рублей в месяц. В Татарстане расходы окажутся ниже - примерно 22 тысячи рублей. В Москве, Новосибирской, Нижегородской, Свердловской областях и Башкирии ежемесячные затраты будут колебаться в пределах 22–23 тысяч рублей.

Стоимость одного километра пробега для владельца «Искры» составляет 13,8 рубля. Это важный показатель для тех, кто планирует активно использовать автомобиль, например, в такси или для частых поездок между городами. Для сравнения: содержание аналогичных моделей других брендов может быть как выше, так и ниже, в зависимости от региона и условий эксплуатации.

Эксперты отмечают, что при выборе нового автомобиля важна не только цена покупки, но и все сопутствующие расходы. Лада Искра имеет сбалансированное соотношение стоимости и затрат на обслуживание, однако учитывает долю расходов на топливо и амортизацию. Для тех, кто рассчитывает на долгосрочную эксплуатацию, эти цифры могут стать решающими при выборе.

