Вышло исследование: во сколько обойдется содержание Lada Largus с учетом страховки, топлива и потери стоимости

21 февраля 2026, 04:34
Сколько реально стоит владение Lada Largus в Москве за пять лет эксплуатации
Владельцы Lada Largus в столице сталкиваются с заметными расходами на обслуживание, ремонт и страховку. Аналитики подсчитали, сколько придется потратить за пять лет, и почему итоговая сумма может удивить даже опытных автомобилистов.
Вопрос о дополнительных расходах на содержание автомобиля волнует каждого, кто задумывается о покупке новой машины. Особенно это актуально для популярных моделей, таких как Lada Largus, многие выбирают ее из-за практичности и доступности. Однако, как показывают свежие расчеты, итоговые расходы за пять лет способны удивить даже самых подготовленных автолюбителей.
По данным маркетингового агентства НАПИ, если приобрести новую Lada Largus по цене 1,66 млн рублей, то за пять лет эксплуатации в Москве общие расходы на содержание составят порядка 1,7 млн рублей. Это значит, что ежегодно на обслуживание, ремонт, топливо и страховку уходит около 343 тысяч рублей. Для сравнения: каждый километр пробега обходится владельцу почти в 23 рубля.
При подсчете затрат на техническое обслуживание за пять лет на него потребуется 193,1 тысячи рублей. Текущий ремонт, который неизбежен даже при аккуратной езде, оценивается еще в 23,9 тысячи рублей. Не стоит забывать и о расходах на топливо: за пятилетний срок они составят в среднем 376,6 тысячи рублей, что особенно ощутимо при регулярных поездках по городу и за его пределами. Шины и услуги шиномонтажа — это еще одна статья расходов, которая выльется в 43,3 тысячи рублей. Страхование автомобиля по каско на пять лет обойдется в 349,4 тысячи рублей, а обязательная страховка ОСАГО — в 70,1 тысячи рублей. Суммы эти могут меняться в зависимости от стажа водителя и страховой компании, но в среднем эксперты закладывают именно такие цифры.
Не менее важный момент — потеря стоимости автомобиля. За пять лет эксплуатации при пробеге в 75 тысяч километров Lada Largus подешевеет на 651,5 тысячи рублей. Таким образом, остаточная стоимость машины после этого срока составит примерно 1 миллион рублей. Это стандартная ситуация для массовых моделей, которые быстро теряют в цене, но при этом остаются ликвидными на вторичном рынке.
Стоит отметить, что подобные расчеты позволяют трезво оценить не только стоимость покупки, но и все сопутствующие расходы, которые часто оказываются выше ожидаемых. Для многих владельцев Lada Largus такие цифры становятся поводом для более взвешенного выбора или поиска возможных альтернатив.
