Владение Jetour T2: полная потеря стоимости за пять лет — стоит ли игра свеч?

Сколько реально стоит владение новым кроссовером Jetour T2 — подсчеты сравнимы со стоимостью авто

Jetour T2 кажется выгодным, но есть нюансы. Расходы на содержание удивляют даже опытных водителей. Стоимость владения за пять лет может стать неожиданностью. Не все готовы к таким тратам. Подробности - в нашем материале.

Покупка нового кроссовера Jetour T2 за 4 миллиона рублей - решение не из легких. Но еще сложнее осознать, сколько денег уйдет на его содержание за несколько лет. Многие автолюбители уверены: основные траты - это только топливо и страховка. На деле все куда интереснее.

Эксперты рассчитали: если вы житель Москвы и проезжаете в среднем 15 тысяч километров в год, то ежегодные расходы на Jetour T2 составят примерно полмиллиона рублей. В эту сумму входят не только бензин и страховка, но и замена шин, регулярное обслуживание, а также потеря стоимости автомобиля. За пять лет эти траты выльются почти в 3 миллиона рублей.

Самое любопытное - после пяти лет эксплуатации Jetour T2 можно будет продать примерно за ту же сумму, что и потрачено на содержание. То есть, если вы купили машину за 4 миллиона, то за пять лет владения потратите еще около 3 миллионов, но при продаже вернете эти деньги. А вот изначальные 4 миллиона - это уже невозвратные расходы.

Jetour T2 - не просто очередной кроссовер на рынке. Автомобиль отличается брутальным внешним видом, в котором скрывается немало интересных особенностей. Но, как показывает практика, даже самые привлекательные автомобили требуют серьезных вложений. Вопрос только в том, готовы ли вы к таким расходам ради комфорта и статуса.