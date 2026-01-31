Эксперты раскрыли, во сколько обойдется эксплуатация седана Solaris HS из Санкт-Петербурга с учетом всех расходов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

31 января 2026, 06:21

Сколько реально стоит владение новым Solaris HS: подробные расчеты на 5 лет

Сколько реально стоит владение новым Solaris HS: подробные расчеты на 5 лет

Эксперты раскрыли, во сколько обойдется эксплуатация седана Solaris HS из Санкт-Петербурга с учетом всех расходов

Сколько реально стоит владение новым Solaris HS: подробные расчеты на 5 лет

Аналитики оценили полную стоимость владения седаном Solaris HS, который выпускается в Санкт-Петербурге. В расчетах учтены страховка, топливо, обслуживание, налоги и потери в цене. Почему эти цифры важны для покупателей - в материале.

Аналитики оценили полную стоимость владения седаном Solaris HS, который выпускается в Санкт-Петербурге. В расчетах учтены страховка, топливо, обслуживание, налоги и потери в цене. Почему эти цифры важны для покупателей - в материале.

Вопрос о дополнительных расходах на содержание автомобиля волнует каждого, кто задумывается о покупке новой машины. Особенно если разговор идет о моделях, которые появились на рынке недавно. Седан Solaris HS, который теперь собирают в Санкт-Петербурге, стал одним из таких примеров. Эксперты НАПИ провели детальный анализ и рассчитали, сколько придется потратить владельцу этого автомобиля за 5 лет эксплуатации. Итоговая сумма оказалась немалой - 1,9 миллиона рублей. Но что скрывается за этой цифрой и почему она может стать определяющей для многих автолюбителей?

Производство Solaris HS было запущено на бывшем заводе Hyundai. Новый бренд, созданный на основе активов корейского концерна, быстро набрал обороты: за первые полгода с конвейера прошло более 10 тысяч машин. Однако для покупателей важнее не только цена в автосалоне, но и все сопутствующие расходы, которые неизбежно возникают после покупки.

В расчетах аналитиков наблюдаются не только очевидные расходы на топливо и страхование, но и менее перспективные статьи: замена резины, техническое обслуживание, текущий ремонт, налоги и сборы. Кроме того, эксперты включают в итоговую сумму потерю в цене автомобиля за пять лет - фактор, который часто недооценивают при выборе машины.

Если разбить общую стоимость на периоды, то за год содержание Solaris HS обойдется в 379,2 тысячи рублей, а годовое - в 31,6 тысячи. Для тех, кто привык считать каждый квартал, есть и расчет за километр: 25,28 рубля. Все данные приведены для новой машины в комплектации Комфорт, при существенном среднем пробеге 15 тысяч километров в год и без учета возможных скидок.

Solaris HS — это пятиместный седан, который по сути повторяет хорошо знакомый Hyundai Solaris. Покупателям доступны два бензиновых двигателя: 1,4 литра (100 л.с.) и 1,6 литра (123 л.с.), а также выбор между шестиступенчатой ​​механикой и автоматом. Модель представлена ​​в четырех комплектациях: Active Plus, Comfort, Elegance и улучшенной версии Sportline.

Появление нового бренда Solaris на российском рынке стало возможным благодаря компании AGR Automotive Group, которая приобрела завод и наладила выпуск автомобилей. За короткое время предприятие сумело не только возобновить производство, но и предложить рыночную модель, хорошо знакомую по прошлым годам.

Для многих автолюбителей эти расчеты могут стать решающим аргументом при выборе между новым Solaris HS и альтернативами. Ведь итоговая стоимость владения - это не только цифры в таблице, это реальное отражение того, во сколько обойдется эксплуатация машины в современных условиях. В условиях роста цен на обслуживание и топливо, а также нестабильность рынка, такие данные приобретают особую ценность.

Ранее 110km писал о том, какие AWD-кроссоверы реально купить в России — удивит ли выбор.

Упомянутые модели: Solaris HS
Упомянутые марки: Solaris
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Солярис

Похожие материалы Солярис

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Казань Пермский край Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться