Эксперты раскрыли, во сколько обойдется эксплуатация седана Solaris HS из Санкт-Петербурга с учетом всех расходов

31 января 2026, 06:21
Сколько реально стоит владение новым Solaris HS: подробные расчеты на 5 лет
Сколько реально стоит владение новым Solaris HS: подробные расчеты на 5 лет
Аналитики оценили полную стоимость владения седаном Solaris HS, который выпускается в Санкт-Петербурге. В расчетах учтены страховка, топливо, обслуживание, налоги и потери в цене. Почему эти цифры важны для покупателей - в материале.
Вопрос о дополнительных расходах на содержание автомобиля волнует каждого, кто задумывается о покупке новой машины. Особенно если разговор идет о моделях, которые появились на рынке недавно. Седан Solaris HS, который теперь собирают в Санкт-Петербурге, стал одним из таких примеров. Эксперты НАПИ провели детальный анализ и рассчитали, сколько придется потратить владельцу этого автомобиля за 5 лет эксплуатации. Итоговая сумма оказалась немалой - 1,9 миллиона рублей. Но что скрывается за этой цифрой и почему она может стать определяющей для многих автолюбителей?
Производство Solaris HS было запущено на бывшем заводе Hyundai. Новый бренд, созданный на основе активов корейского концерна, быстро набрал обороты: за первые полгода с конвейера прошло более 10 тысяч машин. Однако для покупателей важнее не только цена в автосалоне, но и все сопутствующие расходы, которые неизбежно возникают после покупки.
В расчетах аналитиков наблюдаются не только очевидные расходы на топливо и страхование, но и менее перспективные статьи: замена резины, техническое обслуживание, текущий ремонт, налоги и сборы. Кроме того, эксперты включают в итоговую сумму потерю в цене автомобиля за пять лет - фактор, который часто недооценивают при выборе машины.
Если разбить общую стоимость на периоды, то за год содержание Solaris HS обойдется в 379,2 тысячи рублей, а годовое - в 31,6 тысячи. Для тех, кто привык считать каждый квартал, есть и расчет за километр: 25,28 рубля. Все данные приведены для новой машины в комплектации Комфорт, при существенном среднем пробеге 15 тысяч километров в год и без учета возможных скидок.
Solaris HS — это пятиместный седан, который по сути повторяет хорошо знакомый Hyundai Solaris. Покупателям доступны два бензиновых двигателя: 1,4 литра (100 л.с.) и 1,6 литра (123 л.с.), а также выбор между шестиступенчатой механикой и автоматом. Модель представлена в четырех комплектациях: Active Plus, Comfort, Elegance и улучшенной версии Sportline.
Появление нового бренда Solaris на российском рынке стало возможным благодаря компании AGR Automotive Group, которая приобрела завод и наладила выпуск автомобилей. За короткое время предприятие сумело не только возобновить производство, но и предложить рыночную модель, хорошо знакомую по прошлым годам.
Для многих автолюбителей эти расчеты могут стать решающим аргументом при выборе между новым Solaris HS и альтернативами. Ведь итоговая стоимость владения - это не только цифры в таблице, это реальное отражение того, во сколько обойдется эксплуатация машины в современных условиях. В условиях роста цен на обслуживание и топливо, а также нестабильность рынка, такие данные приобретают особую ценность.
