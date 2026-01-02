Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

2 января 2026, 05:11

Сколько реально стоит владеть Belgee X70: все расходы за три года эксплуатации

Потеря стоимости, страховка и топливо — на чем теряет владелец кроссовера из Беларуси?

Владельцы кроссовера Belgee X70 сталкиваются с неожиданными расходами. За три года сумма затрат может удивить даже опытных автолюбителей. Подсчитаны все траты: от страховки до шин. Итоговая цифра заставляет задуматься о выборе автомобиля.

При выборе кроссовера Belgee X70 привлекательная начальная цена и комплектация часто являются ключевыми аргументами. Однако реальные затраты за период владения формируются из значительно большего числа статей. Анализ расходов за три года эксплуатации полноприводной версии Prestige в городских условиях позволяет увидеть полную картину.

Цена нового автомобиля в версии Active составляет 2,576 млн рублей, версия Prestige оценивается в 2,9 млн рублей. За три года и 60 000 километров пробега самым существенным финансовым фактором оказывается амортизация — потеря стоимости составила почти 465 тысяч рублей. Эта сумма формирует основу совокупных расходов владельца.

К прямым эксплуатационным затратам относятся регулярные платежи. За три года страховка по программе КАСКО обходится более чем в 365 тысяч рублей. Расходы на топливо марки АИ-95 при среднем потреблении 6.8 литра на 100 километров составили около 282 тысяч. Техническое обслуживание с использованием оригинальных запчастей потребует свыше 170 тысяч рублей.

Значительные суммы уходят также на сопутствующие нужды: покупка и замена шин, оплата обязательного полиса ОСАГО, текущий ремонт, транспортный налог и различные госпошлины. В сумме эти, на первый взгляд, небольшие статьи бюджета составляют ощутимую величину.

Общие расходы за три года достигают 1 486 614 рублей, что эквивалентно стоимости каждого километра пробега в 24,78 рубля. Таким образом, ежегодное содержание кроссовера требует около полумиллиона рублей. Этот расчет демонстрирует, что итоговая сумма владения автомобилем, даже при отсутствии серьезных поломок или аварий, может приближаться к половине его первоначальной цены, формируя реальную картину затрат для потенциального покупателя.

Упомянутые модели: Belgee X70
Упомянутые марки: Belgee
