Geely Monjaro удивил экспертов доступной стоимостью владения – подробный разбор расходов

29 декабря 2025, 06:06
Сколько реально стоит владеть Geely Monjaro в России за пять лет
Сколько реально стоит владеть Geely Monjaro в России за пять лет
Эксперты раскрыли, сколько денег уходит на содержание Geely Monjaro за пять лет. Итоговая сумма оказалась неожиданно привлекательной. В расчетах учтены все ключевые траты. Почему Monjaro стал лидером среди кроссоверов – читайте в нашем материале.
Аналитики НАПИ провели масштабное исследование, чтобы выяснить, во сколько обойдется содержание одного из самых востребованных кроссоверов на российском рынке – Geely Monjaro. Итоговая сумма за пять лет эксплуатации составила 2,74 миллиона рублей. Для сравнения, стоимость самой машины в комплектации Luxury сейчас составляет 4,327 миллиона рублей.
В расчет вошли все основные статьи расходов, с которыми сталкивается владелец: страховка (ОСАГО или КАСКО), покупка и замена шин, топливо, регулярное техническое обслуживание, возможный ремонт, а также налоги и обязательные сборы. Особое внимание уделили и такому важному фактору, как потеря стоимости автомобиля за пять лет – этот пункт традиционно занимает значительную долю в структуре расходов.
Если не учитывать амортизацию, то есть снижение цены машины на вторичном рынке, то затраты на эксплуатацию Geely Monjaro будут еще ниже. Это делает кроссовер особенно привлекательным для тех, кто планирует ездить на нем долго или не собирается продавать автомобиль в ближайшие годы.
Интересно, что по итогам последнего месяца Geely Monjaro смог обойти по продажам даже более доступные модели, такие как Omoda C5 и Lada Niva Travel. Это говорит о том, что покупатели все чаще выбирают не только по цене, но и по совокупности характеристик, включая стоимость владения, комфорт и оснащение.
Geely Monjaro предлагает владельцам не только современный дизайн и богатое оснащение, но и возможность не беспокоиться о чрезмерных тратах на содержание. Такой подход к расчету расходов позволяет объективно оценить выгоду от покупки и понять, почему Monjaro стал одним из самых популярных кроссоверов в России.
