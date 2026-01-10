Удивительные цифры расходов на популярный внедорожник – стоит ли игра свеч?

10 января 2026, 06:47
Сколько реально стоит владеть УАЗ Патриот за 5 лет в России
Владение внедорожником часто кажется выгодным, но цифры могут удивить. Эксперты раскрыли, сколько на самом деле уходит на УАЗ Патриот. В расчетах учтены все ключевые траты. Итоговая сумма может изменить ваше мнение о покупке.
Владельцы внедорожников часто уверены: отечественный автомобиль — это экономия и простота. Однако свежие данные НАПИ способны удивить даже самых опытных автолюбителей. За пять лет эксплуатации УАЗ Патриот расходы на содержание и обслуживание составляют почти 1,95 миллиона рублей.
В расчетах учитывались все основные статьи расходов: страхование (ОСАГО и КАСКО), покупка и сезонная замена шин, топливо, налоги, регулярное техническое обслуживание, текущий ремонт и даже потеря стоимости автомобиля за пять лет. Такой подход позволяет увидеть реальную картину, а не только цену в автосалоне.
Если разбить итоговую сумму на километры, то при среднем пробеге 20 тысяч километров в год каждый километр пути на УАЗ Патриот обойдется владельцу в 19 рублей 46 копеек. В месяц это примерно 32,4 тысячи рублей, в год - 389,3 тысячи рублей. Для многих такие цифры могут оказаться неожиданными, ведь часто расходы на содержание автомобиля недооцениваются.
Самая весомая статья расходов – техническое обслуживание и ремонт. За пять лет на эти цели уйдет около 730 тысяч рублей. Это не только плановые ТО, но и мелкие поломки, которые неизбежны при активной эксплуатации внедорожника. Следом идет топливо: при среднем расходе 15 литров на 100 километров и цене бензина в 50 рублей за литр, за пять лет набегает 510 тысяч рублей. Страхование КАСКО за этот же период обойдется еще в 280 тысяч.
Итоговая часть может показаться завышенной, но она отражает реальность российского рынка. Владельцы часто не учитывают амортизацию, сезонные расходы и рост цен на обслуживание. В результате покупка даже самого доступного внедорожника оборачивается серьезным финансовым затруднением.
Стоит ли игра свеч? Каждый решает сам. Но теперь, зная реальные цифры, сделать выбор станет проще. УАЗ Патриот остается одним из самых доступных внедорожников на рынке, но экономия на покупке – не всегда экономия в альтернативном подходе.
