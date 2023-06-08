Сколько россиянам надо копить на новый автомобиль

Ранее мы писали Как изменилась стоимость Lada Vesta за 8 лет? АвтоВАЗ перезапустил производство новой Lada Vesta, в ближайшее время автомобили начнут отгружать дилерам ... Читать далее

Журналисты издания SpeedMe.Ru подсчитали, сколько надо копить среднестатистическому россиянину, чтобы купить новый автомобиль. По данным Росстата, средняя зарплата в 2023 году составила 63 260 рублей. Что на 12,4% больше, чем годом раньше. Одновременно средневзвешенная цена нового автомобиля достигла 2,6 млн рублей, прибавив 10% по сравнению с 2022 годом.

Таким образом, если человек не будет тратить на еду ни копейки, а всю зарплату откладывать на покупку нового автомобиля, осуществить свою мечту он сможет не раньше, чем через три с половиной года. Если говорить об отечественных автомобилях, то тут дело обстоит более оптимистично. Средняя цена составляет 900 тысяч рублей, а значит накопить на «Ладу» можно за 14 месяцев.

Быстрее всего накопить на новый автомобиль получится у жителей Чукотского автономного округа, который занимает лидирующие позиции по средней зарплате (120,6 тыс. рублей). Обладателем нового автомобиля здесь можно стать за 22 месяца, в Ямало-Ненецком округе копить придется всего на месяц дольше. В Москве купить новый автомобиль за 2,6 млн рублей можно ровно через два года, а жителям Петербурга потребуется на 8 месяцев больше. Дольше всех придется копить жителям южных регионов страны – 6 лет. Цены за это время успеют вырасти вдвое.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах