Сколько штрафов заплатили водители в 2021 году (и кто чаще попадался)
Большинство получили штрафы за превышение скорости (88%). На втором месте несоблюдение требований знаков и разметки (28%), на третьем – нарушение правил парковки (13%). Именно эти нарушения чаще всего фиксируют камеры в автоматическом режиме. Также в пятерку наиболее «популярных» нарушений вошел выезд за стоп-линию и проезд на красный.
Каждый третий участник опроса (35%) признался, что в 2021 году получил от 3 до 5 штрафов. Примерно столько же получили 1 – 2 штрафа (32%). Больше 5 штрафов выписали 17% водителей, а больше 10 штрафов – 16%. Средний размер штрафа составил 376 рублей. Самый популярный вариант – 250 рублей, на их долю приходится 74% всех постановлений.
Большинство автомобилистов (80%) оплачивают штрафы в первые 20 дней с 50-процентной скидкой. Еще 11% успевают в срок, но без скидки. И только 9% платят позднее, когда штраф уже просрочен, а приставы завели дело о взыскании. Причем далеко не всегда в просрочке виноват сам водитель: 38% опрошенных заявили, что штраф пришел слишком поздно, а каждый пятый вообще не получил уведомление (21%). Оспаривали штрафы в 2021 году только 14% водителей.
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