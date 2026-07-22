Эксперты подсчитали, когда у дилеров закончатся запасы автомобилей Solaris

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

22 июля 2026, 12:04

Сколько Solaris осталось у дилеров: динамика запасов и снижение продаж

Сколько Solaris осталось у дилеров: динамика запасов и снижение продаж

Эксперты подсчитали, когда у дилеров закончатся запасы автомобилей Solaris

Сколько Solaris осталось у дилеров: динамика запасов и снижение продаж

Продажи Solaris в июне резко просели, а дилерские склады стремительно пустеют - на рынке осталась менее десяти тысяч машин. Как меняется ситуация, что это значит для покупателей и почему эксперты советуют не откладывать решение - объясняем подробно, с учетом свежих данных и мнения специалистов.

Продажи Solaris в июне резко просели, а дилерские склады стремительно пустеют - на рынке осталась менее десяти тысяч машин. Как меняется ситуация, что это значит для покупателей и почему эксперты советуют не откладывать решение - объясняем подробно, с учетом свежих данных и мнения специалистов.

Для российских автолюбителей, следящих за рынком массовых моделей, ситуация с Solaris становится все более тревожной. По информации главы «Автостата» Сергея Целикова, в июне продажи этой популярной модели снизились сразу на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это не просто статистика - такие темпы падения напрямую влияют на доступность автомобилей в салонах и формируют новые правила игры для покупателей.

Сергей Целиков отмечает, что в июне дилеры реализовали всего 1738 автомобилей Solaris. Если сравнивать с маем, снижение составило 13%, а по отношению к апрелю - уже 27%. Для бренда это тревожный сигнал: еще недавно, в октябре 2025 года, был зафиксирован рекорд - тогда удалось продать 5809 машин за месяц. Сейчас же склады стремительно пустеют, и это может привести к дефициту уже к концу года.

В 2024-2025 годах на заводе в Санкт-Петербурге под маркой Solaris собирали сразу четыре модели, используя машинокомплекты Hyundai и Kia. Всего за этот период выпущено 70,2 тысячи автомобилей. На начало июля 2026 года общий объем продаж достиг 60 677 единиц, а на складах дилеров осталось менее 10 тысяч машин. Если динамика сохранится, этих запасов хватит лишь до конца года, подчеркивает эксперт.

Падение продаж Solaris - не единственный тревожный сигнал для рынка. Многие эксперты связывают это с изменением структуры поставок, сокращением доступных комплектаций и ростом конкуренции со стороны китайских брендов. В похожей ситуации оказались и другие массовые модели, о чем недавно рассказывалось в материале о возвращении Mitsubishi Eclipse Cross: как изменились условия покупки и что советуют эксперты.

Стоит добавить, что на фоне снижения запасов дилеры могут начать корректировать ценовую политику, а покупатели - активнее искать альтернативы. По данным отраслевых аналитиков, подобные тенденции уже приводили к росту интереса к параллельному импорту и увеличению спроса на подержанные автомобили. Для тех, кто планирует покупку Solaris, сейчас особенно важно следить за обновлениями предложений и не откладывать решение на последний момент.

В заключение стоит напомнить: сокращение складских запасов Solaris - это не только вопрос выбора конкретной модели, но и индикатор изменений на российском авторынке. Ситуация может повлиять на стоимость, доступность и условия покупки не только Solaris, но и других популярных автомобилей. Следить за динамикой и анализировать предложения становится все важнее для тех, кто не хочет упустить выгодные варианты.

Упомянутые марки: Solaris
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Солярис

Похожие материалы Солярис

На что обратить внимание при выборе электросамоката для города и дачи
Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
60 лет с момента основания АВТОВАЗа: как менялся крупнейший автозавод России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иваново Абакан Свердловская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться