Эксперты подсчитали, когда у дилеров закончатся запасы автомобилей Solaris

22 июля 2026, 12:04
Сколько Solaris осталось у дилеров: динамика запасов и снижение продаж
Сколько Solaris осталось у дилеров: динамика запасов и снижение продаж
Продажи Solaris в июне резко просели, а дилерские склады стремительно пустеют - на рынке осталась менее десяти тысяч машин. Как меняется ситуация, что это значит для покупателей и почему эксперты советуют не откладывать решение - объясняем подробно, с учетом свежих данных и мнения специалистов.
Для российских автолюбителей, следящих за рынком массовых моделей, ситуация с Solaris становится все более тревожной. По информации главы «Автостата» Сергея Целикова, в июне продажи этой популярной модели снизились сразу на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это не просто статистика - такие темпы падения напрямую влияют на доступность автомобилей в салонах и формируют новые правила игры для покупателей.
Сергей Целиков отмечает, что в июне дилеры реализовали всего 1738 автомобилей Solaris. Если сравнивать с маем, снижение составило 13%, а по отношению к апрелю - уже 27%. Для бренда это тревожный сигнал: еще недавно, в октябре 2025 года, был зафиксирован рекорд - тогда удалось продать 5809 машин за месяц. Сейчас же склады стремительно пустеют, и это может привести к дефициту уже к концу года.
В 2024-2025 годах на заводе в Санкт-Петербурге под маркой Solaris собирали сразу четыре модели, используя машинокомплекты Hyundai и Kia. Всего за этот период выпущено 70,2 тысячи автомобилей. На начало июля 2026 года общий объем продаж достиг 60 677 единиц, а на складах дилеров осталось менее 10 тысяч машин. Если динамика сохранится, этих запасов хватит лишь до конца года, подчеркивает эксперт.
Падение продаж Solaris - не единственный тревожный сигнал для рынка. Многие эксперты связывают это с изменением структуры поставок, сокращением доступных комплектаций и ростом конкуренции со стороны китайских брендов. В похожей ситуации оказались и другие массовые модели, о чем недавно рассказывалось в материале о возвращении Mitsubishi Eclipse Cross: как изменились условия покупки и что советуют эксперты.
Стоит добавить, что на фоне снижения запасов дилеры могут начать корректировать ценовую политику, а покупатели - активнее искать альтернативы. По данным отраслевых аналитиков, подобные тенденции уже приводили к росту интереса к параллельному импорту и увеличению спроса на подержанные автомобили. Для тех, кто планирует покупку Solaris, сейчас особенно важно следить за обновлениями предложений и не откладывать решение на последний момент.
В заключение стоит напомнить: сокращение складских запасов Solaris - это не только вопрос выбора конкретной модели, но и индикатор изменений на российском авторынке. Ситуация может повлиять на стоимость, доступность и условия покупки не только Solaris, но и других популярных автомобилей. Следить за динамикой и анализировать предложения становится все важнее для тех, кто не хочет упустить выгодные варианты.
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