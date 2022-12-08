Сколько сотрудников осталось на петербургском заводе Toyota и когда их уволят

Ранее мы писали Что сейчас происходит на петербургском заводе Toyota Накануне, в среду, 30 ноября, на расположенный в Шушарах завод Toyota нагрянули с внезапной проверкой силовики: ... Читать далее

Подавляющее большинство сотрудников уже подписали соглашения и получили денежные компенсации. По состоянию на 2 декабря большая часть сотрудников завода уволена по соглашению сторон. На данный момент в штате филиала числится 137 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу российского офиса Toyota. В компании рассчитывают согласовать все вопросы до конца 2022 года.

Неделю назад на завод Toyota нагрянули с внезапной проверкой силовики: прокуратура при поддержке Росгвардии и ОМОНа. Как пояснили позднее в пресс-службе японской компании, внеплановый визит был связан с проверкой соблюдения требований налогового и трудового законодательства, а также законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании и промышленной безопасности.

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