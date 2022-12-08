Сколько сотрудников осталось на петербургском заводе Toyota и когда их уволят
Неделю назад на завод Toyota нагрянули с внезапной проверкой силовики: прокуратура при поддержке Росгвардии и ОМОНа. Как пояснили позднее в пресс-службе японской компании, внеплановый визит был связан с проверкой соблюдения требований налогового и трудового законодательства, а также законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании и промышленной безопасности.
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Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ разработал методические рекомендации по разрешению конфликтных ситуаций на дороге. В 50-страничной брошюре проведен правовой и психологический анализ общения инспекторов ДПС с водителями.Читать далее
-
08.12.2022, 08:57
Почему старый аккумулятор может быть опасен зимой
На большей части страны уже установилась полноценная зима с морозами и сугробами. С ее приходом некоторые автомобилисты успели столкнуться с проблемами запуска двигателя из-за старого или неисправного аккумулятора.Читать далее
-
07.12.2022, 17:30
Побоище на Euro NCAP: разбито сразу 14 автомобилей (трое остались без «пятерок»)
Европейская комиссия Euro NCAP опубликовалa результаты последней в 2022 году серии краш-тестов. Эксперты ударно поработали и успели проверить безопасность сразу 14 новых моделей. Автопроизводители спешили получить свои пять звезд по старым правилам. С 2023 года стандарты ужесточатся и добыть высшую оценку будет еще сложнее.Читать далее
-
07.12.2022, 16:47
Китай наращивает экспорт подержанных автомобилей
Отправлять на экспорт бэушные автомобили Китай начал еще весной 2019 года. Правительство рассчитывало подстегнуть темпы продаж новых машин. На первом этапе право продавать автомобили иностранным покупателям получили жители только 10 крупнейших городов и провинций.Читать далее
-
07.12.2022, 16:08
Дилеры рассказали, какие автомобили могут исчезнуть из шоурумов
Крупные монобрендовые автосалоны и ритейлеры премиальных марок терпят огромные убытки. Официальные поставки в Россию прекращены, а параллельный импорт пока не спасает ситуацию.Читать далее
-
07.12.2022, 15:34
Можно ли включать кондиционер зимой и чем это грозит
Бытует мнение, что включать зимой в машине кондиционер не только бесполезно, но опасно для климатической установки, поскольку система может повредиться из-за сильных морозов.Читать далее
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