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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

9 ноября 2026, 19:38

От «Восхода» до «Явы»: на чем ездили советские подростки и сколько они стоили

От «Восхода» до «Явы»: на чем ездили советские подростки и сколько они стоили

Три зарплаты за «Восход» и очередь за «Явой»: сколько на самом деле стоили мотоциклы в СССР

От «Восхода» до «Явы»: на чем ездили советские подростки и сколько они стоили

«Восход» обходился примерно в 350-400 рублей, тогда как за «Яву-350» просили 850-1000. Разница отражала статус модели и заметно сказывалась на семейном бюджете: при средней зарплате 120-150 рублей даже доступный мотоцикл требовал нескольких месячных окладов.

«Восход» обходился примерно в 350-400 рублей, тогда как за «Яву-350» просили 850-1000. Разница отражала статус модели и заметно сказывалась на семейном бюджете: при средней зарплате 120-150 рублей даже доступный мотоцикл требовал нескольких месячных окладов.

В СССР мотоцикл был не просто транспортным средством, а особым маркером статуса. Для многих советских подростков он означал переход во взрослую жизнь, свободу передвижения и принадлежность к кругу избранных. Однако даже самые доступные модели требовали серьезных финансовых вложений, а некоторые приходилось годами ждать в очередях. Счастливые владельцы берегли свою технику как зеницу ока. Рассмотрим пять культовых моделей эпохи — от практичного «Восхода» до легендарной чешской «Явы».

От практичного «Восхода» до «Планеты Спорт»

В 70-е годы средняя зарплата в СССР составляла 120–150 рублей. «Восход» стоил примерно 350–400 рублей — около трех месячных окладов. Цены зависели от года выпуска и модификации; расходы на содержание (бензин, запчасти) в эту сумму не входили.

Самым доступным в этой пятерке был «Восход» Ковровского завода имени Дегтярева. Его ориентировали на деревню: простота конструкции и ремонтопригодность в полевых условиях делали его незаменимым для охоты и рыбалки. За скромную цену покупатель получал двигатель объемом 175 куб. см мощностью около 10 л. с. и скорость 90–95 км/ч. В городе же модель выглядела слишком просто внешне и скромно по характеристикам — за небольшую прибавку к цене можно было выбрать мотоцикл современнее.

Минский завод выпустил машину подороже: распространенный «Минск-ММВЗ-3112» с «кабанчиком» стоил примерно 450–500 рублей. Обтекатель придавал ему спортивный вид, двигатель объемом 125 куб. см развивал 9,5 л. с., максимальная скорость достигала 95 км/ч. По сравнению с «Восходом» «Минск» был легче и маневреннее, поэтому лучше подходил для городской езды. Для многих молодых горожан он стал первым шагом к более серьезной технике.

Этот переход особенно заметен на фоне «ИЖ Планета Спорт» — модели, которая резко выделялась мощностью и ценой. В начале 70-х появился «ИЖ ПС»: двигатель 340 куб. см выдавал 32 л. с., максимальная скорость достигала 140 км/ч. Для советского мотоцикла это впечатляющие показатели. Цена составляла около 800–850 рублей — примерно столько же просили за европейскую «Яву-350». В народе «ИЖ ПС» прозвали «Псом» (от короткого ПС), «Смертью» (за резкий манер) и «Японцем» (за постоянный стиль). Резкий выход двигателя на высокие обороты делал управление непростым: справлялись не все, но удачное освоение мощной машины приносило владельцу известность в компании.

Статус «Явы» и сила «Урала»

Для перевозки с коляской выбирали тяжелый «Урал» Ирбитского завода. До начала 60-х подобные мотоциклы в основном направляли силовым структурам, включая армию и милицию; в свободную продажу они поступили после модернизации модели М-62. Цена составляла около 1000–1100 рублей. Двигатель объемом 650 куб. см развивал 32 л. с., максимальная скорость достигала 120 км/ч. Главными преимуществами «Урала» были проходимость и надежность, а не скорость. Тяжелая и громоздкая машина сохраняла статус и могла добраться туда, куда другие мотоциклы не пытались ехать. Позже украинский завод начал выпускать похожий по характеристикам «Днепр», который стоил немного дешевле, однако «Урал» оставался стабильной легендой.

Чешская «Ява» занимала верхнюю ступеньку престижа. Ее ввозили в СССР с 60-х годов, и мотоциклы быстро стали дефицитом. Особенно популярна была «Ява-350», которую называли «Вишневкой»: цена колебалась в пределах 850–1000 рублей в зависимости от года выпуска и модификации. По стоимости она равнялась «Уралу», хотя объем двигателя был заметно меньше. Популярность «Явы» связана с качеством сборки и контролем управления: детали подгоняли точно. Утверждается также, что модель получила первую полуавтоматическую коробку передач, и японский производитель пытался перенять это решение; спор рассматривал Международный суд. Независимого подтверждения этого утверждения материал не приводит. Чешскому мотоциклу требовалось качественное топливо и тщательное обслуживание. Дефицит и годы ожидания не отменяли этих требований: хранители берегли свои машины.

«Восход» выбирали за доступность, а «Минск» — за легкость и городской характер. Скорость привлекала к «ИЖ Планета Спорт», проходимость — к «Уралу», а «Ява» продолжала оставаться знаком особого положения. По мнению автора канала «Авто почемучка», материал не рекламный и отражает субъективное мнение.

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