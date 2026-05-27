Аренда авто на ПМЭФ первысила миллион рублей за четыре дня форума

27 мая 2026, 13:03
Сколько стоит аренда авто на ПМЭФ-2026: цены на Maybach, Rolls-Royce и E-Class
Эксперты раскрыли, во сколько обойдется аренда премиальных автомобилей на ПМЭФ-2026. Цены удивляют: за четыре дня стоимость может превысить миллион рублей. Почему такие расценки, какие машины выбирают чаще всего и что важно знать о требованиях к водителям - разбираемся в деталях.
Петербургский международный экономический форум давно стал не только площадкой для деловых встреч, но и ареной, где статус участников подчеркивается даже выбором автомобиля. В 2026 году аренда машины на ПМЭФ может стать одной из самых заметных статей расходов для гостей и организаторов. Как сообщает Autonews, стоимость аренды премиальных авто на время форума достигла рекордных значений, что напрямую влияет на бюджет компаний и делегаций.
По словам Мирославы Тихановой, владелицы компании Daydream, спрос на роскошные автомобили среди иностранных делегаций остается стабильно высоким. Наибольшей популярностью пользуются Mercedes-Maybach и Rolls-Royce. Час аренды Maybach S-Class оценивается примерно в 10 тысяч рублей, а Rolls-Royce - уже в 20 тысяч. Если пересчитать на все дни форума (13 часов в сутки, 4 дня), то итоговая сумма за Maybach составит около 520 тысяч рублей, а за Rolls-Royce - более миллиона. Это подтверждает, что статус и комфорт на ПМЭФ обходятся недешево.
Однако не все участники выбирают исключительно топовые модели. Для тех, кто предпочитает более умеренные расходы, доступны и другие варианты. Например, аренда Mercedes-Benz E-Class стоит около 4 тысяч рублей в час, а G-Class - 9-10 тысяч. Такие автомобили тоже востребованы, особенно среди российских компаний и делегаций, которые ищут баланс между престижем и экономией.
Особое внимание уделяется не только марке автомобиля, но и профессионализму водителя. По словам Тихановой, иностранные гости требуют, чтобы за рулем был опытный водитель с безупречной репутацией и знанием английского языка. Это обязательное условие для большинства делегаций, ведь от водителя зависит не только комфорт, но и безопасность передвижения по городу во время форума.
Интересно, что требования к аренде авто на крупных мероприятиях становятся все строже. Помимо технического состояния машины и уровня сервиса, важную роль играет и внешний вид водителя, его умение ориентироваться в городе и общаться с иностранными гостями. Такой подход формирует новые стандарты на рынке аренды премиальных автомобилей в России.
В завершение стоит отметить, что аренда автомобиля на ПМЭФ - это не просто транспортная услуга, а часть имиджа и делового этикета. Высокие цены объясняются не только спросом, но и требованиями к качеству сервиса, безопасности и уровню комфорта. Для многих компаний участие в форуме становится поводом пересмотреть подход к организации передвижения, ведь от этого зависит впечатление партнеров и успех переговоров.
