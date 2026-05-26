Стало известно, сколько стоит аренда самого дорогого автомобиля на ПМЭФ 2026

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

26 мая 2026, 11:34

Сколько стоит аренда Mercedes-Benz Maybach W223 на ПМЭФ 2026: новые условия и цены

Аренда Mercedes-Benz Maybach W223 на Петербургском экономическом форуме в 2026 году удивила даже опытных участников: стоимость за час выросла, а минимальный срок аренды теперь три дня. Какие услуги входят в пакет, почему цены растут и что еще изменилось - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что даже для машин класса «Комфорт» условия стали жестче.

Для российских автолюбителей и бизнесменов, планирующих участие в Петербургском международном экономическом форуме, вопрос организации передвижения по городу становится все более актуальным. В 2026 году аренда самого дорогого автомобиля для гостей ПМЭФ - Mercedes-Benz Maybach W223 - обойдется в рекордные 42,9 тысячи рублей за час. Это не просто цифра: такие условия могут повлиять на выбор транспорта для многих участников, ведь минимальный срок аренды теперь составляет три дня по 14 часов ежедневно.

Как сообщает РИА Новости, итоговая сумма за полный пакет услуг на три дня достигает 1,8 миллиона рублей. В стоимость включены не только услуги профессионального водителя, но и регулярная мойка, дезинфекция салона, заправка топливом, круглосуточная поддержка диспетчера и аккредитация с правом парковки непосредственно на площадке форума. Такой подход позволяет клиентам не беспокоиться о мелочах, но и вынуждает заранее планировать бюджет поездки.

Для тех, кто не готов тратить миллионы на роскошный Maybach, предусмотрены альтернативы: аренда автомобилей класса «Комфорт» стартует от 6,7 тысячи рублей в час, при этом условия по минимальному сроку и дополнительным услугам остаются аналогичными. Также доступны микроавтобусы и минивэны, что может быть удобно для групповых поездок или делегаций. Организаторы форума явно делают ставку на высокий уровень сервиса, но и требования к клиентам становятся жестче.

ПМЭФ в этом году пройдет с 3 по 6 июня на территории «Экспофорума». Главная тема форума - «Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему». Ожидается выступление президента России Владимира Путина, который традиционно обращается к участникам с программной речью. Примечательно, что впервые за несколько лет на мероприятии появится представитель США, что может добавить интереса к событиям форума.

Стоимость участия в ПМЭФ с 19 мая составляет 1,632 миллиона рублей, что сопоставимо с ценой аренды Maybach на три дня. Такой уровень цен и услуг подчеркивает статус мероприятия и его аудитории. Важно отметить, что спрос на аренду премиальных автомобилей на крупных деловых событиях продолжает расти, а требования к сервису становятся все выше. Это подтверждает и опыт других автолюбителей, которые сталкивались с выбором между разными классами машин - например, как показал недавний анализ различий между бензиновыми и электрическими кроссоверами, опубликованный в материале о сравнении Geely Cityray и EX5.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: аренда Maybach W223 на ПМЭФ - это не только вопрос статуса, но и серьезная статья расходов для компаний и частных лиц. Минимальный срок аренды и обязательный пакет услуг делают этот вариант доступным лишь для ограниченного круга участников. При этом, по имеющимся данным, спрос на такие услуги не снижается, а конкуренция среди сервисов аренды только усиливается. Для тех, кто планирует участие в форуме, важно заранее оценить все нюансы и подготовиться к дополнительным расходам, чтобы избежать неприятных сюрпризов в самый ответственный момент.

Упомянутые модели: Mercedes Maybach S (от 9 200 000 Р)
Упомянутые марки: Mercedes
