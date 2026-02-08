Редкий Aventador SVJ Roadster: как изменились цены на культовый суперкар Lamborghini за последние годы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 февраля 2026, 19:51

Сколько стоит Lamborghini Aventador SVJ Roadster на вторичном рынке в 2026 году

Сколько стоит Lamborghini Aventador SVJ Roadster на вторичном рынке в 2026 году

Редкий Aventador SVJ Roadster: как изменились цены на культовый суперкар Lamborghini за последние годы

Сколько стоит Lamborghini Aventador SVJ Roadster на вторичном рынке в 2026 году

Lamborghini Aventador SVJ Roadster давно снят с производства, но его стоимость на рынке только растет. Почему этот суперкар стал объектом охоты коллекционеров и как изменились цены за последние годы - разбираемся в деталях.

Lamborghini Aventador SVJ Roadster давно снят с производства, но его стоимость на рынке только растет. Почему этот суперкар стал объектом охоты коллекционеров и как изменились цены за последние годы - разбираемся в деталях.

Когда речь заходит о Lamborghini Aventador SVJ Roadster, даже опытные автолюбители не могут скрыть свое удивление: спустя три года после выпуска этого суперкара он продолжает бить ценовые рекорды на вторичном рынке. Причина проста – сочетание уникального дизайна, ограниченного тиража и установки атмосферного двигателя V12 от Lamborghini сделало его настоящей легендой среди коллекционеров и поклонников марки.

Модель Aventador, созданная под руководством Филиппо Перини, выпускалась с 2011 по 2022 годы и за это время успела стать символом эпохи. В разные годы на рынке появлялись как купе, так и родстеры, но именно версия SVJ Roadster считалась самой желанной. Ее выделяют не только технические характеристики, но и особая харизма, которую ценят истинные знатоки.

Сегодня, в 2026 году, стоимость Lamborghini Aventador SVJ Roadster на аукционах и в Европе способна поразить даже тех, кто привык к высоким ценам на эксклюзивные автомобили. В последние годы спрос на этот суперкар только вырос, а предложения становятся все реже. Владельцы не спешат расставаться с такими машинами, понимая, что их ценность со временем лишь увеличивается.

Эксперты отмечают, что на рост цены влияет не только редкость модели, но и ее техническое состояние, пробег, история обслуживания и даже цвет кузова. Некоторые экземпляры, сохранившиеся в идеальном состоянии и с минимальным пробегом, уходят с молотка за сумму, превышающую первоначальную стоимость в несколько раз. Тому подтверждение: Aventador SVJ Roadster — не просто автомобиль, а выгодная инвестиция для тех, кто умеет ждать.

Интересно, что подобная динамика цен наблюдается не только среди суперкаров. Ранее мы подробно разбирали, как за несколько лет может измениться стоимость владения даже массовыми моделями. Например, в материалах о расходах на Lada Granta эксперты подсчитали, что суммарные затраты на содержание могут превысить цену самой машины. Подробнее о том, какие неожиданные расходы ждут владельцев, можно узнать в нашем обзоре здесь .

Возвращаясь к родстеру Aventador SVJ, стоит отметить, что его популярность отличается не только техническими характеристиками, но и высочайшим статусом. Это один из последних Lamborghini с атмосферным двигателем V12, что делает его особенно ценным в современном мире электрификации и гибридных технологий. Для многих людей и энтузиастов именно такие автомобили становятся символом смены эпох, когда эмоции и шум двигателя были важны для коллекционеров.

В итоге, Lamborghini Aventador SVJ Roadster остается одним из самых желанных и дорогих суперкаров на рынке. Его стоимость продолжает расти, интерес к модели не ослабевает. Для тех, кто мечтает о настоящей автомобильной иконе, этот родстер - не просто средство передвижения, а часть истории мирового автопрома.

Упомянутые модели: Lamborghini Aventador
Упомянутые марки: Lamborghini
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ламборджини

Похожие материалы Ламборджини

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Воронеж Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться