Редкий Aventador SVJ Roadster: как изменились цены на культовый суперкар Lamborghini за последние годы

8 февраля 2026, 19:51
Сколько стоит Lamborghini Aventador SVJ Roadster на вторичном рынке в 2026 году
Lamborghini Aventador SVJ Roadster давно снят с производства, но его стоимость на рынке только растет. Почему этот суперкар стал объектом охоты коллекционеров и как изменились цены за последние годы - разбираемся в деталях.
Когда речь заходит о Lamborghini Aventador SVJ Roadster, даже опытные автолюбители не могут скрыть свое удивление: спустя три года после выпуска этого суперкара он продолжает бить ценовые рекорды на вторичном рынке. Причина проста – сочетание уникального дизайна, ограниченного тиража и установки атмосферного двигателя V12 от Lamborghini сделало его настоящей легендой среди коллекционеров и поклонников марки.
Модель Aventador, созданная под руководством Филиппо Перини, выпускалась с 2011 по 2022 годы и за это время успела стать символом эпохи. В разные годы на рынке появлялись как купе, так и родстеры, но именно версия SVJ Roadster считалась самой желанной. Ее выделяют не только технические характеристики, но и особая харизма, которую ценят истинные знатоки.
Сегодня, в 2026 году, стоимость Lamborghini Aventador SVJ Roadster на аукционах и в Европе способна поразить даже тех, кто привык к высоким ценам на эксклюзивные автомобили. В последние годы спрос на этот суперкар только вырос, а предложения становятся все реже. Владельцы не спешат расставаться с такими машинами, понимая, что их ценность со временем лишь увеличивается.
Эксперты отмечают, что на рост цены влияет не только редкость модели, но и ее техническое состояние, пробег, история обслуживания и даже цвет кузова. Некоторые экземпляры, сохранившиеся в идеальном состоянии и с минимальным пробегом, уходят с молотка за сумму, превышающую первоначальную стоимость в несколько раз. Тому подтверждение: Aventador SVJ Roadster — не просто автомобиль, а выгодная инвестиция для тех, кто умеет ждать.
Интересно, что подобная динамика цен наблюдается не только среди суперкаров. Ранее мы подробно разбирали, как за несколько лет может измениться стоимость владения даже массовыми моделями. Например, в материалах о расходах на Lada Granta эксперты подсчитали, что суммарные затраты на содержание могут превысить цену самой машины. Подробнее о том, какие неожиданные расходы ждут владельцев, можно узнать в нашем обзоре здесь .
Возвращаясь к родстеру Aventador SVJ, стоит отметить, что его популярность отличается не только техническими характеристиками, но и высочайшим статусом. Это один из последних Lamborghini с атмосферным двигателем V12, что делает его особенно ценным в современном мире электрификации и гибридных технологий. Для многих людей и энтузиастов именно такие автомобили становятся символом смены эпох, когда эмоции и шум двигателя были важны для коллекционеров.
В итоге, Lamborghini Aventador SVJ Roadster остается одним из самых желанных и дорогих суперкаров на рынке. Его стоимость продолжает расти, интерес к модели не ослабевает. Для тех, кто мечтает о настоящей автомобильной иконе, этот родстер - не просто средство передвижения, а часть истории мирового автопрома.
