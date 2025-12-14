Уникальный Maybach S 680 V12: роскошь, мощь и цена, от которой захватывает дух – стоит ли своих денег?

14 декабря 2025, 20:16
Сколько стоит лимитированный Mercedes-Maybach S 680 V12 и почему цена шокирует
Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition удивляет не только роскошью, но и ценой. Модель с 6,0-литровым V12 и эксклюзивной отделкой стоит дороже большинства конкурентов. Почему этот лимитированный седан так ценится и чем он отличается от обычных Maybach? Узнайте подробности о комплектации и стоимости.
Если вы мечтаете о по-настоящему эксклюзивном автомобиле, то лимитированный Mercedes-Maybach S 680 V12 Edition способен удивить даже самых искушенных ценителей роскоши. Эта версия не просто дорогая – она в разы превосходит по стоимости даже стандартные Maybach S 680, делая их на фоне себя почти доступными. В чем же секрет такой цены?
В основе этой модели лежит 6,0-литровый V12 с двумя турбинами, собранный вручную. Его мощность достигает 621 л.с., а крутящий момент – внушительные 900 Нм. Вся эта энергия передается на полный привод 4Matic через 9-ступенчатый автомат. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,3 секунды – результат, достойный спорткара, а не представительского седана.
Для сравнения, более доступный Maybach S 580 оснащен 4,0-литровым V8 с двумя турбинами, выдающим 503 л.с. и 700 Нм. Он уступает старшему брату в динамике: разгон до сотни занимает 4,7 секунды. Оба автомобиля комплектуются 20-дюймовыми колесами, специально разработанными для Maybach, и всесезонными шинами.
Экономия топлива вряд ли волнует будущих владельцев и она составляет: S 680 расходует 11,8 л/100 км на трассе и 19,6 л/100 км в городе. S 580 чуть экономичнее – 8,7 и 14,7 л/100 км соответственно.
Особое внимание заслуживает комплектация лимитированной версии. Внешне автомобиль выделяется сочетанием черного и оливкового цветов, а салон отделан коричневой кожей и шпоном ореха. В списке опций – навигация MBUX, наушники для задних пассажиров, подсвечиваемые пороги, пакеты для здоровья и комфорта, дистанционная парковка, системы очистки и контроля воздуха, солнцезащитные шторки, ассистенты вождения, подогрев и вентиляция сидений, премиальная подсветка, бесключевой доступ, цифровое ТВ, система Magic Vision Control, шторки на задних окнах, камеры кругового обзора, проекционный дисплей, управление жестами и многое другое.
Автомобиль абсолютно новый, с минимальным пробегом, и уже доступен для покупки. Но вот цена способна поразить даже самых состоятельных автолюбителей: 434 945 евро, что по текущему курсу составляет примерно 40,7 млн рублей. Для сравнения, обычный Mercedes-Maybach S 680 4Matic в США стоит 244 400 долларов, а S 580 – 207 150 долларов. То есть за стоимость лимитированной версии можно приобрести сразу два стандартных S 680.
Если сравнивать с конкурентами, то Rolls-Royce Ghost стартует с отметки чуть ниже 360 000 долларов, а полностью укомплектованный вариант обойдется в 420 000 долларов. Bentley Flying Spur стоит менее 300 000 долларов, а Rolls-Royce Phantom – от 520 000 до 600 000 долларов. На этом фоне лимитированный Maybach S 680 оказывается в особой лиге.
Выпущено всего 50 экземпляров этой версии, и каждый из них – настоящий коллекционный объект. Автомобиль уже находится в наличии и готов к отправке в любую точку мира, правда, за дополнительную плату. Вопрос лишь в том, готовы ли вы заплатить за один Maybach столько, сколько стоит два стандартных? Поделитесь своим мнением: стоит ли эта роскошь таких денег?
