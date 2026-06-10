Сколько стоят новые моторы для Lada и китайских автомобилей: сравнение цен

10 июня 2026, 06:40
Сколько стоит новый двигатель для Lada и китайских авто в 2026 году
Сколько стоит новый двигатель для Lada и китайских авто в 2026 году
В 2026 году замена двигателя для Lada и китайских автомобилей стала одной из самых острых тем для владельцев. Рост цен, ограниченный выбор и особенности современных моторов делают этот вопрос особенно актуальным на фоне изменений на рынке.
В 2026 году российские автовладельцы столкнулись с новой реальностью: стоимость и доступность моторов для моделей Lada и китайских брендов вышли на первый план. Причина проста — мотор остаётся самой дорогой и сложной частью автомобиля, а его серьёзная поломка часто ставит под вопрос целесообразность ремонта.
Современный двигатель всё чаще не рассчитан на полноценный капитальный ремонт. Многие блоки не допускают повторную гильзовку, а восстановленный ресурс после ремонта редко составляет 20–30 тысяч километров. Это особенно заметно на некоторых моделях, где после «капиталки» обеспечивается невысокая надежность.
Контрактные двигатели выглядят как альтернатива, но их покупка — всегда риск. Проверить состояние агрегата до установки практически невозможно, а для китайских автомобилей, которые недавно появились на рынке, выбор контрактных моторов ограничен.
Покупка нового двигателя становится всё более востребованной. Для Lada Granta доступны два основных направления: 8-клапанный ВАЗ-11182 (примерно 150 000 рублей без навесного оборудования) и 16-клапанный ВАЗ-21127 (около 180 000 рублей). Более редкий ВАЗ-21126 встречается только в версиях с японской АКПП Jatco и практически исчез из продажи.
У Лады Весты ситуация следующая: 1,6-литровый 16-клапанный ВАЗ-21129 стоит около 210 000 рублей, а более современный 1,8-литровый мотор второго поколения — порядка 260 000 рублей. Во всех предложениях указан блок «голый»; навесное оборудование приобретается отдельно, что увеличивает итоговые расходы.
Китайские бренды уверенно закрепились в топе продаж. Для Haval Jolion с 1,5-литровым турбомотором на 143 л.с. новый двигатель обойдётся примерно в 250 000 рублей, версия на 150 л.с. для полноприводных комплектаций — в 270 000 рублей. Chery Tiggo 4 Pro предлагает два варианта: атмосферный 1,5-литровый SQRE4G15C (113 л.с.) стоит около 120 000 рублей, турбированный SQRE4T15C (147 л.с.) — примерно 150 000 рублей.
Новые моторы для массовых моделей чаще всего продаются без навесного оборудования, что важно учитывать при расчёте полной стоимости замены. Гарантия на такие агрегаты обычно составляет 1–2 года, но условия могут меняться у разных поставщиков.
Для понимания ситуации важно учитывать несколько моментов: большинство новых моторов поставляются без навесного оборудования, что увеличивает итоговые затраты; гарантия на агрегаты ограничена по времени и пробегу; рынок контрактных двигателей для китайских моделей пока не сформирован; рост спроса на новые моторы может привести к их удорожанию. Всё это делает выбор между ремонтом и покупкой нового двигателя более сложным для российских автовладельцев.
Вопрос о новых двигателях растёт не только из-за износа, но и из-за ограниченного предложения контрактных моторов для китайских авто. Это создаёт дополнительное давление на рынок и может привести к росту цен. Важно отметить, что тенденция к росту популярности китайских автомобилей и комплектующих наблюдается и в других сегментах. Например, разница в ценах на новые Chery, Haval и Geely в России и соседних странах подробно описана в другом материале о причинах разницы стоимости китайских автомобилей в Казахстане и Беларуси .
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