Современные мотоциклы Урал: за сколько можно купить юношескую мечту с завода

Сколько стоит новый мотоцикл Урал с завода в 2026 году - неожиданные цифры

Мотоциклы «Урал» пережили технологическую революцию, сохранив узнаваемый облик, но теперь их стоимость сопоставима с ценой новых автомобилей. Почему легендарная техника снова на слуху и что изменилось в конструкции - рассказываем в деталях.

Мотоциклы «Урал», будучи символом ушедшей эпохи, сегодня вновь приковывают внимание, поскольку современные версии, сохранив классический облик, обзавелись принципиально новой технической начинкой и ценником, способным удивить даже преданных поклонников бренда. Если в советское время «Урал» был мечтой молодежи, олицетворяя независимость, то теперь для старшего поколения он остается символом юношеских устремлений, который, однако, стоит совсем иных денег.

Внешняя узнаваемость мотоцикла с массивной рамой и коляской скрывает глубокую техническую эволюцию. Сердцем стал 745-кубовый оппозитный двигатель мощностью 41 лошадиная сила, который благодаря электронному впрыску топлива расходует всего 7,6 литра на сотню километров. Запуск теперь осуществляется ключом, избавляя владельца от традиционного кик-стартера, хотя надежный карданный привод на заднее колесо остался неизменным.

Значительные перемены затронули ходовую часть: вместо телескопической вилки установлена регулируемая рычажная подвеска с амортизаторами Sachs, что повысило комфорт на неровных дорогах. Тормозная система полностью обновлена с применением компонентов Brebmo, включая отдельный тормоз на коляске, а алюминиевые ободья колес со стальными спицами уменьшили вес конструкции.

Качество комплектующих, таких как генератор Denso и свечи NGK, заметно выросло, а завод предоставляет годовую гарантию без ограничения пробега, что является редкостью для отечественной техники. Мотоцикл рассчитан на 92-й бензин, и 19-литрового бака хватает примерно на 260 километров пути.

Самым обсуждаемым аспектом стала стоимость «мечты»: базовая версия с коляской оценивается минимум в 1 650 000 рублей, а продвинутые комплектации достигают 1 850 000 рублей, что сопоставимо с ценой нового отечественного автомобиля. Таким образом, как отмечают профильные издания, классический мотоцикл трансформировался в технологичный и дорогой предмет для настоящих ценителей, готовых платить за ностальгию в сочетании с современными решениями.