Владельцы Chery недовольны: почему новые китайские кроссоверы требуют вложений в 1,5 раза больше конкурентов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 мая 2026, 10:31

Сколько стоит обслуживание Chery: реальные траты и подводные камни для владельцев

Сколько стоит обслуживание Chery: реальные траты и подводные камни для владельцев

Владельцы Chery недовольны: почему новые китайские кроссоверы требуют вложений в 1,5 раза больше конкурентов

Сколько стоит обслуживание Chery: реальные траты и подводные камни для владельцев

Chery уверенно занимает позиции на российском рынке, но насколько выгодно владение этими машинами на практике? Мы разобрались, с какими расходами и особенностями сталкиваются владельцы, и почему сервисное обслуживание вызывает споры даже среди опытных автомобилистов.

Chery уверенно занимает позиции на российском рынке, но насколько выгодно владение этими машинами на практике? Мы разобрались, с какими расходами и особенностями сталкиваются владельцы, и почему сервисное обслуживание вызывает споры даже среди опытных автомобилистов.

Владельцы Chery в России всё чаще сталкиваются с неожиданными расходами на обслуживание, хотя при покупке цена выглядит привлекательно. На фоне роста популярности китайских марок вопрос реальных затрат на содержание становится особенно острым: экономия в салоне может обернуться регулярными тратами на сервис, а периодичность ТО вызывает споры даже у экспертов.

Главный нюанс владения Chery — короткий межсервисный интервал. Для большинства моделей он составляет 10 тысяч километров или один год в зависимости от того, что наступит раньше. Такой регламент связан с турбированными двигателями, городским режимом езды и российским климатом: производитель сознательно выбирает частую замену масла и фильтров, чтобы продлить ресурс мотора и турбины.

По сравнению с конкурентами вроде Hyundai или Kia, где стандартный интервал нередко достигает 15 тысяч километров, подход Chery выглядит более консервативным. Эксперты считают его оправданным из-за качества топлива и масел в РФ: частая замена снижает риски износа и потери свойств смазки. Однако часть владельцев воспринимает такие визиты к дилеру как способ заработать на сервисе.

Реальные расходы на плановое обслуживание могут удивить. Например, владелец Chery Tiggo 7 Pro Max за 30 тысяч километров пробега отдал у официального дилера почти 90 тысяч рублей только за регламентные работы. Первое нулевое ТО обошлось в 10 527 рублей, следующее — в 15 715, а на 20 тысячах километров — уже в 31 561 рубль. Третье обслуживание стоило 30 848 рублей.

Оригинальные расходники Chery по цене сопоставимы с деталями для других массовых марок, а иногда даже дешевле. Существенной наценки за бренд, как у европейцев, здесь нет. При этом на рынке неоригинальных запчастей выбор широк, и цены на фильтры или колодки могут быть на 10–30% ниже, чем у корейских конкурентов.

Несмотря на рост качества, у новых моделей Chery остаются типичные слабые места. Владельцы жалуются на мелкие недочёты вроде плохо закрывающихся дверей. Среди уязвимых узлов — турбомоторы, коробки с двойным сцеплением и вариаторы, элементы подвески (сайлентблоки, шаровые), рулевая рейка, а также электрика с датчиками.

Проблемы с мультимедиа и камерами встречаются не реже, чем у других марок, и обычно решаются обновлением ПО. В целом по статистике обращений Chery не выглядит менее надёжной по сравнению с массовыми брендами, но требует внимательного отношения к обслуживанию и своевременной замены расходников.

Мнения владельцев разделились: одни считают частые ТО навязыванием лишних трат, другие видят в этом заботу о ресурсе автомобиля. Те, кто уже сталкивался с дорогим ремонтом турбины из-за старого масла, такой регламент полностью оправдывают.

В представительстве Chery подчёркивают, что цены на обслуживание формируются с учётом конкуренции. Официальный сервис гарантирует оригинальные детали, квалификацию персонала и доступ к ПО. Установка запчастей, купленных на стороне, не рекомендуется — это может повлиять на долгосрочную надёжность и техподдержку после окончания гарантии.

Упомянутые модели: Chery Tiggo 7 Pro (от 1 479 000 Р)
Упомянутые марки: Chery, Hyundai, KIA
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чери, Хендай, Киа

Похожие материалы Чери, Хендай, Киа

Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
JAC JS9 готовится к выходу в России: первые фото и детали нового внедорожника
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калуга Вологда Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться