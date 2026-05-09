Владельцы Chery недовольны: почему новые китайские кроссоверы требуют вложений в 1,5 раза больше конкурентов

Сколько стоит обслуживание Chery: реальные траты и подводные камни для владельцев

Chery уверенно занимает позиции на российском рынке, но насколько выгодно владение этими машинами на практике? Мы разобрались, с какими расходами и особенностями сталкиваются владельцы, и почему сервисное обслуживание вызывает споры даже среди опытных автомобилистов.

Владельцы Chery в России всё чаще сталкиваются с неожиданными расходами на обслуживание, хотя при покупке цена выглядит привлекательно. На фоне роста популярности китайских марок вопрос реальных затрат на содержание становится особенно острым: экономия в салоне может обернуться регулярными тратами на сервис, а периодичность ТО вызывает споры даже у экспертов.

Главный нюанс владения Chery — короткий межсервисный интервал. Для большинства моделей он составляет 10 тысяч километров или один год в зависимости от того, что наступит раньше. Такой регламент связан с турбированными двигателями, городским режимом езды и российским климатом: производитель сознательно выбирает частую замену масла и фильтров, чтобы продлить ресурс мотора и турбины.

По сравнению с конкурентами вроде Hyundai или Kia, где стандартный интервал нередко достигает 15 тысяч километров, подход Chery выглядит более консервативным. Эксперты считают его оправданным из-за качества топлива и масел в РФ: частая замена снижает риски износа и потери свойств смазки. Однако часть владельцев воспринимает такие визиты к дилеру как способ заработать на сервисе.

Реальные расходы на плановое обслуживание могут удивить. Например, владелец Chery Tiggo 7 Pro Max за 30 тысяч километров пробега отдал у официального дилера почти 90 тысяч рублей только за регламентные работы. Первое нулевое ТО обошлось в 10 527 рублей, следующее — в 15 715, а на 20 тысячах километров — уже в 31 561 рубль. Третье обслуживание стоило 30 848 рублей.

Оригинальные расходники Chery по цене сопоставимы с деталями для других массовых марок, а иногда даже дешевле. Существенной наценки за бренд, как у европейцев, здесь нет. При этом на рынке неоригинальных запчастей выбор широк, и цены на фильтры или колодки могут быть на 10–30% ниже, чем у корейских конкурентов.

Несмотря на рост качества, у новых моделей Chery остаются типичные слабые места. Владельцы жалуются на мелкие недочёты вроде плохо закрывающихся дверей. Среди уязвимых узлов — турбомоторы, коробки с двойным сцеплением и вариаторы, элементы подвески (сайлентблоки, шаровые), рулевая рейка, а также электрика с датчиками.

Проблемы с мультимедиа и камерами встречаются не реже, чем у других марок, и обычно решаются обновлением ПО. В целом по статистике обращений Chery не выглядит менее надёжной по сравнению с массовыми брендами, но требует внимательного отношения к обслуживанию и своевременной замены расходников.

Мнения владельцев разделились: одни считают частые ТО навязыванием лишних трат, другие видят в этом заботу о ресурсе автомобиля. Те, кто уже сталкивался с дорогим ремонтом турбины из-за старого масла, такой регламент полностью оправдывают.

В представительстве Chery подчёркивают, что цены на обслуживание формируются с учётом конкуренции. Официальный сервис гарантирует оригинальные детали, квалификацию персонала и доступ к ПО. Установка запчастей, купленных на стороне, не рекомендуется — это может повлиять на долгосрочную надёжность и техподдержку после окончания гарантии.