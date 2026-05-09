Владельцы Chery недовольны: почему новые китайские кроссоверы требуют вложений в 1,5 раза больше конкурентов

9 мая 2026, 10:31
Сколько стоит обслуживание Chery: реальные траты и подводные камни для владельцев
Сколько стоит обслуживание Chery: реальные траты и подводные камни для владельцев
Chery уверенно занимает позиции на российском рынке, но насколько выгодно владение этими машинами на практике? Мы разобрались, с какими расходами и особенностями сталкиваются владельцы, и почему сервисное обслуживание вызывает споры даже среди опытных автомобилистов.
Владельцы Chery в России всё чаще сталкиваются с неожиданными расходами на обслуживание, хотя при покупке цена выглядит привлекательно. На фоне роста популярности китайских марок вопрос реальных затрат на содержание становится особенно острым: экономия в салоне может обернуться регулярными тратами на сервис, а периодичность ТО вызывает споры даже у экспертов.
Главный нюанс владения Chery — короткий межсервисный интервал. Для большинства моделей он составляет 10 тысяч километров или один год в зависимости от того, что наступит раньше. Такой регламент связан с турбированными двигателями, городским режимом езды и российским климатом: производитель сознательно выбирает частую замену масла и фильтров, чтобы продлить ресурс мотора и турбины.
По сравнению с конкурентами вроде Hyundai или Kia, где стандартный интервал нередко достигает 15 тысяч километров, подход Chery выглядит более консервативным. Эксперты считают его оправданным из-за качества топлива и масел в РФ: частая замена снижает риски износа и потери свойств смазки. Однако часть владельцев воспринимает такие визиты к дилеру как способ заработать на сервисе.
Реальные расходы на плановое обслуживание могут удивить. Например, владелец Chery Tiggo 7 Pro Max за 30 тысяч километров пробега отдал у официального дилера почти 90 тысяч рублей только за регламентные работы. Первое нулевое ТО обошлось в 10 527 рублей, следующее — в 15 715, а на 20 тысячах километров — уже в 31 561 рубль. Третье обслуживание стоило 30 848 рублей.
Оригинальные расходники Chery по цене сопоставимы с деталями для других массовых марок, а иногда даже дешевле. Существенной наценки за бренд, как у европейцев, здесь нет. При этом на рынке неоригинальных запчастей выбор широк, и цены на фильтры или колодки могут быть на 10–30% ниже, чем у корейских конкурентов.
Несмотря на рост качества, у новых моделей Chery остаются типичные слабые места. Владельцы жалуются на мелкие недочёты вроде плохо закрывающихся дверей. Среди уязвимых узлов — турбомоторы, коробки с двойным сцеплением и вариаторы, элементы подвески (сайлентблоки, шаровые), рулевая рейка, а также электрика с датчиками.
Проблемы с мультимедиа и камерами встречаются не реже, чем у других марок, и обычно решаются обновлением ПО. В целом по статистике обращений Chery не выглядит менее надёжной по сравнению с массовыми брендами, но требует внимательного отношения к обслуживанию и своевременной замены расходников.
Мнения владельцев разделились: одни считают частые ТО навязыванием лишних трат, другие видят в этом заботу о ресурсе автомобиля. Те, кто уже сталкивался с дорогим ремонтом турбины из-за старого масла, такой регламент полностью оправдывают.
В представительстве Chery подчёркивают, что цены на обслуживание формируются с учётом конкуренции. Официальный сервис гарантирует оригинальные детали, квалификацию персонала и доступ к ПО. Установка запчастей, купленных на стороне, не рекомендуется — это может повлиять на долгосрочную надёжность и техподдержку после окончания гарантии.
Похожие материалы Чери, Хендай, Киа
-
14.04.2026, 18:50
Пять альтернатив Nissan Qashqai: что выбрать в 2026 году среди кроссоверов
В 2026 году владельцы Nissan Qashqai сталкиваются с ростом цен на обслуживание и сложностями с запчастями. На рынке появились новые конкуренты, предлагающие больше опций и гарантий. Какие кроссоверы реально могут заменить Qashqai - разбор ключевых моделей и их особенностей.Читать далее
-
13.04.2026, 23:14
Почему китайские автомобили теряют до трети стоимости за год
Владельцы китайских машин сталкиваются с быстрым падением цен. Некоторые модели теряют до 30% за год. Причины кроются в особенностях рынка. Эксперты объясняют, как минимизировать потери.Читать далее
-
10.04.2026, 04:48
Российский Tenet оказался дороже Chery: локализация не спасла от ценового парадокса
На российском рынке в 2025 году стартовали продажи новых кроссоверов Tenet, собранных в Калуге, но их стоимость оказалась выше, чем у схожих моделей Chery. Эксперты анализируют причины такого ценового разрыва и сомневаются в перспективах бренда. Почему локализация не привела к снижению цен - в нашем материале.Читать далее
-
09.04.2026, 17:58
Какие модели Chery выгоднее и надежнее: анализ рынка и реальные проблемы
Эксперты разобрали весь модельный ряд Chery, чтобы выделить автомобили с лучшей надежностью, минимальными затратами на обслуживание и оптимальным расходом топлива. Почему эти критерии стали особенно важны сейчас - в материале.Читать далее
-
06.04.2026, 19:59
Самые популярные кроссоверы в России и причины их успеха
В 2026 году российский рынок кроссоверов удивил сменой лидеров и ростом цен. Эксперты отмечают устойчивый спрос на этот сегмент даже на фоне новых налогов и экономических трудностей. Какие модели оказались в топе и почему - разбираемся в деталях.Читать далее
-
06.04.2026, 19:36
Tenet занял место Chery: как новые кроссоверы меняют рынок и производство в России
Кроссоверы Tenet стремительно ворвались в топ-5 самых популярных марок России, заняв позиции Chery и начав сборку на площадке бывшего завода Volkswagen. Как меняется рынок, почему китайские бренды уходят в тень и что ждет российский автопром - в нашем материале.Читать далее
-
06.04.2026, 08:04
Потери до 30% за год: как трейд-ин обесценивает китайские кроссоверы
Китайские автомобили уверенно захватили рынок новых машин, но их стоимость на вторичном рынке за год может снизиться почти на треть. Эксперты раскрыли, почему трейд-ин для владельцев свежих кроссоверов из Китая часто оборачивается неожиданными финансовыми потерями.Читать далее
-
03.04.2026, 17:41
Больше не компромисс: как Китай перехватил лидерство в России
В 2026 году китайские автомобили не просто догнали конкурентов, а задали новые правила игры. Эксперты отмечают: сочетание технологий, дизайна и цены вывело бренды из КНР в лидеры. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
13.03.2026, 05:06
Почему подержанные китайские автомобили теряют до 70% стоимости за три года
Рынок подержанных китайских автомобилей в России переживает резкое падение цен. Особенно заметно это на примере Chery, чьи модели теряют в цене быстрее конкурентов. Эксперты объясняют причины и дают советы, как минимизировать потери при покупке.Читать далее
-
19.02.2026, 18:00
Сравнение Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro: что выбрать на вторичном рынке
Китайские кроссоверы Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro все чаще встречаются на вторичном рынке России. Мы разобрались, какие особенности этих моделей оказывают влияние на их надежность и ликвидность при перепродаже.Читать далее
Похожие материалы Чери, Хендай, Киа
-
14.04.2026, 18:50
Пять альтернатив Nissan Qashqai: что выбрать в 2026 году среди кроссоверов
В 2026 году владельцы Nissan Qashqai сталкиваются с ростом цен на обслуживание и сложностями с запчастями. На рынке появились новые конкуренты, предлагающие больше опций и гарантий. Какие кроссоверы реально могут заменить Qashqai - разбор ключевых моделей и их особенностей.Читать далее
-
13.04.2026, 23:14
Почему китайские автомобили теряют до трети стоимости за год
Владельцы китайских машин сталкиваются с быстрым падением цен. Некоторые модели теряют до 30% за год. Причины кроются в особенностях рынка. Эксперты объясняют, как минимизировать потери.Читать далее
-
10.04.2026, 04:48
Российский Tenet оказался дороже Chery: локализация не спасла от ценового парадокса
На российском рынке в 2025 году стартовали продажи новых кроссоверов Tenet, собранных в Калуге, но их стоимость оказалась выше, чем у схожих моделей Chery. Эксперты анализируют причины такого ценового разрыва и сомневаются в перспективах бренда. Почему локализация не привела к снижению цен - в нашем материале.Читать далее
-
09.04.2026, 17:58
Какие модели Chery выгоднее и надежнее: анализ рынка и реальные проблемы
Эксперты разобрали весь модельный ряд Chery, чтобы выделить автомобили с лучшей надежностью, минимальными затратами на обслуживание и оптимальным расходом топлива. Почему эти критерии стали особенно важны сейчас - в материале.Читать далее
-
06.04.2026, 19:59
Самые популярные кроссоверы в России и причины их успеха
В 2026 году российский рынок кроссоверов удивил сменой лидеров и ростом цен. Эксперты отмечают устойчивый спрос на этот сегмент даже на фоне новых налогов и экономических трудностей. Какие модели оказались в топе и почему - разбираемся в деталях.Читать далее
-
06.04.2026, 19:36
Tenet занял место Chery: как новые кроссоверы меняют рынок и производство в России
Кроссоверы Tenet стремительно ворвались в топ-5 самых популярных марок России, заняв позиции Chery и начав сборку на площадке бывшего завода Volkswagen. Как меняется рынок, почему китайские бренды уходят в тень и что ждет российский автопром - в нашем материале.Читать далее
-
06.04.2026, 08:04
Потери до 30% за год: как трейд-ин обесценивает китайские кроссоверы
Китайские автомобили уверенно захватили рынок новых машин, но их стоимость на вторичном рынке за год может снизиться почти на треть. Эксперты раскрыли, почему трейд-ин для владельцев свежих кроссоверов из Китая часто оборачивается неожиданными финансовыми потерями.Читать далее
-
03.04.2026, 17:41
Больше не компромисс: как Китай перехватил лидерство в России
В 2026 году китайские автомобили не просто догнали конкурентов, а задали новые правила игры. Эксперты отмечают: сочетание технологий, дизайна и цены вывело бренды из КНР в лидеры. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
13.03.2026, 05:06
Почему подержанные китайские автомобили теряют до 70% стоимости за три года
Рынок подержанных китайских автомобилей в России переживает резкое падение цен. Особенно заметно это на примере Chery, чьи модели теряют в цене быстрее конкурентов. Эксперты объясняют причины и дают советы, как минимизировать потери при покупке.Читать далее
-
19.02.2026, 18:00
Сравнение Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro: что выбрать на вторичном рынке
Китайские кроссоверы Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro все чаще встречаются на вторичном рынке России. Мы разобрались, какие особенности этих моделей оказывают влияние на их надежность и ликвидность при перепродаже.Читать далее