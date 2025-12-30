Реальные траты на ТО популярных кроссоверов Geely в России — сравнение и советы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

30 декабря 2025, 16:55

Сколько стоит обслуживание Geely Monjaro, Coolray и Tugella на 60 тысячах км

Geely уверенно держит позиции на российском рынке. Но сколько стоит обслуживание их кроссоверов? Мы разобрали расходы на ТО Monjaro, Coolray и Tugella за 60 000 км. Узнайте, какие нюансы ждут владельцев и на чем можно сэкономить.

Китайские автомобили Geely за последние годы стали одними из самых востребованных на российском рынке. Причины популярности очевидны: привлекательный внешний вид, богатое оснащение даже в базовых версиях и относительно доступная стоимость. Но для многих покупателей не менее важен вопрос - сколько придется тратить на обслуживание этих машин в реальной эксплуатации.

Мы проанализировали расходы на техническое обслуживание трех самых популярных моделей Geely - Monjaro, Coolray и Tugella - за первые 60 000 километров пробега. Такой пробег обычно набегает за 3-5 лет активной езды, и именно на этом отрезке проявляются основные особенности владения.

Geely Monjaro: флагман с премиальными амбициями

Monjaro - это крупный кроссовер, построенный на платформе CMA, которую Geely разрабатывала совместно с Volvo. В России модель быстро завоевала популярность благодаря сочетанию мощного 2-литрового турбомотора, полного привода и богатого оснащения. Внутри - качественные материалы, множество экранов и современная электроника. По уровню комфорта и технологий Monjaro способен конкурировать с именитыми европейцами, но стоит заметно дешевле.

Периодичность обслуживания - каждые 10 000 км или раз в год. Дополнительно проводится «нулевое» ТО на 3 000 км. За первые 60 000 км на сервис уйдет примерно 167 000 рублей. Самое дорогое - четвертое ТО, когда меняют не только масло и фильтры, но и свечи, тормозную жидкость, а также проводят комплексную диагностику. Владельцы отмечают, что после 30 000 км зимой могут появляться посторонние звуки от подвески - чаще всего это износ втулок стабилизатора. Двигатель и коробка передач проблем не доставляют, если вовремя менять масло.

Geely Coolray: городской хит с экономичным характером

Coolray - компактный кроссовер, который особенно полюбился молодежи. Яркий дизайн, современная мультимедиа, камеры кругового обзора и системы помощи водителю делают его отличным выбором для города. Под капотом - 1,5-литровый турбомотор и 7-ступенчатый роботизированный автомат. Расход топлива радует: в городе - 8-9 литров, на трассе - 6-7.

Обслуживание Coolray обходится дешевле, чем у старших моделей: за 60 000 км - около 127 000 рублей. Самое затратное ТО - четвертое, когда меняют масло в коробке и проводят расширенную диагностику. Важно не забывать о замене масла в роботе каждые 40 000 км - иначе возможны рывки и пробуксовки. Еще одна рекомендация - регулярно чистить клапан вентиляции картера, который склонен к засорению.

Geely Tugella: спортивный стиль и повышенные требования к сервису

Tugella - кроссовер-купе с акцентом на динамику. Он построен на той же платформе, что и Monjaro, но отличается более агрессивным дизайном и спортивными настройками. Под капотом - 2-литровый турбомотор, полный привод и автоматическая коробка передач. Такая техника требует особого внимания к обслуживанию, особенно тормозной системе, которая при активной езде изнашивается быстрее.

За 60 000 км на сервис Tugella уйдет примерно 168 000 рублей. Самое дорогое ТО - четвертое, когда меняют не только стандартные расходники, но и тормозные колодки, а также проводят комплексную проверку подвески. Пока серьезных массовых проблем у модели не выявлено, но при интенсивной эксплуатации возможен ускоренный износ сайлентблоков и перегрев тормозов.

Сравнение расходов и выбор подходящей модели

Если сравнить все три модели, то Coolray оказывается самым экономичным по части обслуживания - средняя стоимость одного километра составляет около 2,1 рубля. Monjaro и Tugella требуют примерно 2,8 рубля за километр, что объясняется более сложной техникой и дорогими расходниками.

Выбор между этими кроссоверами зависит от ваших задач. Для городской езды и экономии подойдет Coolray. Monjaro - отличный вариант для семьи и дальних поездок, где важны комфорт и простор. Tugella понравится тем, кто ценит динамику и спортивный стиль, но готов вкладываться в обслуживание.

В любом случае, при покупке Geely стоит учитывать не только цену машины, но и будущие расходы на сервис. Регулярное обслуживание и внимание к деталям помогут избежать неприятных сюрпризов и сохранить гарантию.

Упомянутые модели: Geely Monjaro, Geely Coolray (от 1 134 990 Р), Geely Tugella (от 3 999 990 Р)
Упомянутые марки: Geely
