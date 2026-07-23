Почему страховка для начинающих водителей обходится почти в три раза дороже

23 июля 2026, 08:34
Сколько стоит ОСАГО для новичков: свежие данные по России
Сколько стоит ОСАГО для новичков: свежие данные по России
В России изменились цены на ОСАГО для новых водителей. Эксперты раскрыли неожиданные детали. Узнайте, кто чаще садится за руль впервые. Какие авто выбирают новички - в материале.
В 2026 году специалисты сервиса bip.ru провели масштабное исследование, чтобы выяснить, сколько в среднем платят за ОСАГО те, кто только недавно получил водительские права. Анализ охватил более 820 тысяч пользователей, что позволило получить максимально объективную картину.
Средний возраст россиян, впервые севших за руль за последний год, составил 27 лет, рассказывает Quto.ru. Интересно, что среди новичков практически поровну мужчин и женщин. Однако мужчины чаще начинают водить раньше - примерно в 24 года, а женщины - ближе к 30. Бывают и исключения: самой возрастной женщине-новичку оказалось 75 лет, а мужчине - 69.
Для первой машины большинство выбирает компактные и недорогие автомобили с мощностью двигателя от 50 до 100 лошадиных сил. Наиболее популярными среди новичков стали Lada Granta, ВАЗ 2114 и 2112, а также бюджетные модели Peugeot и Daewoo. Такой выбор объясняется доступностью и простотой обслуживания.
Любопытно, что только 42% начинающих водителей управляют собственным автомобилем. Остальные 58% вписаны в полисы других владельцев, чаще всего родственников или друзей. Это позволяет снизить расходы, но не избавляет от необходимости оформления страховки.
Несмотря на осторожность за рулем, в первый год после получения прав в ДТП попадает около 10% новичков. После года стажа этот показатель увеличивается до 15%. Это говорит о том, что опыт приходит не сразу, а первые месяцы за рулем требуют особого внимания.
Стоимость ОСАГО для тех, кто только начал водить, заметно выше, чем для опытных автомобилистов. Например, во втором квартале 2026 года средний полис для новичка обходился в 19 200 рублей. Для сравнения, средняя цена страховки по стране составляла 6 639 рублей. Такая разница объясняется повышенными рисками, которые страховые компании закладывают в тарифы для неопытных водителей.
Таким образом, старт в мире автолюбителей требует не только ответственности, но и серьезных финансовых вложений. Новичкам стоит учитывать эти расходы при планировании покупки первого автомобиля и оформлении всех необходимых документов.
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