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Автор: Дмитрий Новиков

1 сентября 2026, 11:49

Сколько стоит подготовить автомобиль к зиме в 2026 году

Сколько стоит подготовить автомобиль к зиме в 2026 году

Зимний сервис стал дорогим - что ждет водителей этой осенью

Сколько стоит подготовить автомобиль к зиме в 2026 году

Эксперты раскрыли новые расходы на сезонное обслуживание. Цены удивляют даже опытных водителей. Подготовка к холодам требует серьезных вложений. Узнайте, что изменилось в этом году.

Эксперты раскрыли новые расходы на сезонное обслуживание. Цены удивляют даже опытных водителей. Подготовка к холодам требует серьезных вложений. Узнайте, что изменилось в этом году.

Владельцы автомобилей в 2026 году столкнулись с заметным ростом затрат на подготовку своих машин к зимнему периоду. Как выяснил 110km.ru, базовый комплекс работ, необходимых для уверенной эксплуатации авто в холодное время года, теперь обходится значительно дороже, чем еще пару лет назад.

Минимальный набор процедур включает диагностику, замену щеток стеклоочистителя, заливку зимней жидкости для омывателя, проверку состояния аккумулятора и обработку свежих сколов на кузове. За такой сервис в среднем просят от 5 до 10 тысяч рублей. Однако если потребуется более серьезное вмешательство, например, замена аккумулятора, тормозных колодок или элементов подвески, сумма может вырасти до 30 тысяч рублей.

Комплексная проверка ходовой части, рулевого управления и тормозной системы оценивается в 1-3 тысячи рублей. В столице за компьютерную диагностику и ревизию тормозов стоимость каждой операции стартует от 2 тысяч рублей. Среди самых востребованных замен - аккумулятор стандартной емкости (5-9 тысяч рублей), передние тормозные колодки с работой (5-8 тысяч рублей), а также тормозные диски на одну ось (8-10 тысяч рублей).

Особое внимание специалисты советуют уделять замене воды в бачке омывателя на незамерзающую жидкость до наступления первых морозов. Если этого не сделать, можно остаться без возможности очищать стекло, что не только неудобно, но и опасно. Для дизельных автомобилей рекомендуется заранее использовать специальные средства для удаления влаги из топливной системы.

Эксперты отмечают, что аккумулятор требует отдельного контроля, особенно в автомобилях с системой старт-стоп, где нагрузка на батарею выше обычного. Также в списке обязательных работ остаются проверка свечей зажигания и замена щеток стеклоочистителя.

Не стоит забывать и о кузовных работах: обработка сколов и трещин на лакокрасочном покрытии помогает избежать коррозии, а мелкие дефекты на лобовом стекле лучше устранять до наступления устойчивых минусовых температур.

В специализированных сервисах стоимость сезонного обслуживания зависит от планов владельца на эксплуатацию машины зимой. Некоторые ограничиваются техническим обслуживанием перед длительной стоянкой. Таким образом, подготовка автомобиля к зиме в 2026 году требует не только внимания к деталям, но и существенных финансовых вложений. Водителям стоит заранее планировать расходы и не откладывать сервисные процедуры на последний момент.

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