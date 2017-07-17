17 июля 2017, 19:17

Сколько стоит президентский лимузин?

Громкий проект по созданию президентских автомобилей каждую неделю пополняется новыми подробностями. Сегодня специалистам удалось подсчитать примерную стоимость лимузина главы государства.
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Эксперты НАМИ оценили стоимость комплектующих, основных узлов и материалов отделки салона. В результате смогли озвучить приблизительную стоимость автомобиля проекта «Кортеж». По оценкам специалистов, каждый автомобиль будет стоить не менее 10 млн рублей.

Озвученная стоимость ставит президентский автомобиль с один ряд с заслуженными представителями роскошных седанов премиум-класса, таких как Mercedes S-Class Maybach, Rolls-Royce и Bentley.

Если сравнивать стоимость вышеуказанных моделей, то цена Mercedes S-класса стартует от 6 млн рублей. А Bentley Flying Spur официальные дилеры предлагают не дешевле 12 млн рублей. Следовательно, президентский «Кортеж» смогут приобрести только наиболее обеспеченные россияне.

Ожидается, что в первый год конвейер выпустит не менее 300 экземпляров президентских машин.

Напомним, что лимузин для главы государства будет оснащен 2-цилиндровым «мотором» мощностью 850 лошадиных сил. Двигатель V12 будет ставиться на легкие и бронированные лимузины.

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Stanislav78
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| Кому: Nikolai78 Можно уточнить где покупали автомобиль и когда.
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Средний кроссовер
Ну вот может поэтому и не ставили на Хавал варик, потому что по кашкаю уже знаю, что мужики их за 50 тыс пробега разрывали буквально, не любит он внедорожной езды. А на Хавале кстати механика и автомат немецкие ZF, ощущается, передачи переключать приятно, втыкаются четко и мягко.
arallov_85
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Сколько стоит президентский лимузин?
{{material_119969}}Эксперты НАМИ оценили стоимость комплектующих, основных узлов и материалов отделки салона. В результате смогли озвучить приблизительную стоимость автомобиля проекта «Кортеж». По оценкам специалистов, каждый автомобиль будет стоить не менее 10 млн рублей.Озвученная стоимость ставит президентский автомобиль с один ряд с заслуженными представителями роскошных седанов премиум-класса, таких как Mercedes S-Class Maybach, Rolls-Royce и Bentley.Если сравнивать стоимость вышеуказанных моделей, то цена Mercedes S-класса стартует от 6 млн рублей. А Bentley Flying Spur официальные дилеры предлагают не дешевле 12 млн рублей. Следовательно, президентский «Кортеж» смогут приобрести только наиболее обеспеченные россияне.Ожидается, что в первый год конвейер выпустит не менее 300 экземпляров президентских машин.Напомним, что лимузин для главы государства будет оснащен 2-цилиндровым «мотором» мощностью 850 лошадиных сил. Двигатель V12 будет ставиться на легкие и бронированные лимузины.
2017-07-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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