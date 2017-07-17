17 июля 2017, 19:17
Сколько стоит президентский лимузин?
Громкий проект по созданию президентских автомобилей каждую неделю пополняется новыми подробностями. Сегодня специалистам удалось подсчитать примерную стоимость лимузина главы государства.
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Озвученная стоимость ставит президентский автомобиль с один ряд с заслуженными представителями роскошных седанов премиум-класса, таких как Mercedes S-Class Maybach, Rolls-Royce и Bentley.
Если сравнивать стоимость вышеуказанных моделей, то цена Mercedes S-класса стартует от 6 млн рублей. А Bentley Flying Spur официальные дилеры предлагают не дешевле 12 млн рублей. Следовательно, президентский «Кортеж» смогут приобрести только наиболее обеспеченные россияне.
Ожидается, что в первый год конвейер выпустит не менее 300 экземпляров президентских машин.
Напомним, что лимузин для главы государства будет оснащен 2-цилиндровым «мотором» мощностью 850 лошадиных сил. Двигатель V12 будет ставиться на легкие и бронированные лимузины.
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Ну вот может поэтому и не ставили на Хавал варик, потому что по кашкаю уже знаю, что мужики их за 50 тыс пробега разрывали буквально, не любит он внедорожной езды. А на Хавале кстати механика и автомат немецкие ZF, ощущается, передачи переключать приятно, втыкаются четко и мягко.
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