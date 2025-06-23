Сколько стоит проложить дорогу в России: новые данные Минтранса о росте цен на дорожные работы шокируют

Ранее мы писали ЗСД признали самой дорогой платной трассой в России Аналитики сервиса 2ГИС провели расчеты и выяснили, что стоимость одного километра на разных платных магистралях ... Читать далее

Отчет основан на информации Федерального дорожного агентства (Росавтодора), госкомпании «Автодор» и региональных дорожных служб. В него вошли данные по пяти категориям дорог: от скоростных магистралей первой категории до местных дорог пятой. Строительство четырехполосной автомагистрали 1-й категории осталось самым затратным – 140,6 млн рублей за один километр полосы. Самым бюджетным направлением стала эксплуатация местных дорог – около 280 тыс. рублей за километр полосы в год.

Как выяснили журналисты «Коммерсанта», цены выросли почти по всем статьям. Например, стоимость реконструкции километровой полосы дороги 4-й категории увеличилась на рекордные 73%. В качестве главных причин называют рост цен на битум, щебень, цемент и другую дорожно-строительную продукцию. Также влияние оказывают различия в проектных решениях, конструктиве дорожной одежды и объемах земляных работ, которые зависят от конкретных условий каждой трассы.

Эксперты связывают значительный рост цен на капремонт и содержание региональных дорог с реализацией национального проекта «Безопасные качественные дороги», завершившегося в конце 2024 года. Благодаря ему доля отремонтированных региональных трасс была доведена до 54%. Теперь эти показатели планируется повысить до 60% к 2030 году в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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