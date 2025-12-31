Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

31 декабря 2025, 07:01

Премиальный седан из Китая: все расходы на обслуживание — удивит ли итоговая сумма?

Эксперты оценили ежегодные траты на Hongqi H9. Итоговая сумма удивляет даже опытных автолюбителей. В расчетах учтены лизинг, страховки, налоги и износ. Подробности - в нашем материале.

Премиальный седан Hongqi H9, чья популярность среди российских компаний и госструктур заметно выросла, оказался не только статусным, но и весьма затратным в обслуживании. Специалисты маркетингового агентства «НАПИ» провели детальный анализ, рассчитав общие расходы на пятилетнюю эксплуатацию для юридических лиц на примере лизинга версии Deluxe за 7,9 млн рублей.

Согласно их подсчетам, годовые расходы на содержание Hongqi H9 при лизинге составляют 1,5 млн рублей. За пять лет эксплуатации, включая четыре года лизинговых платежей, общая сумма расходов составила 11,7 млн ​​рублей. В этот состав входят не только выплаты по лизингу, но и все сопутствующие расходы, которые возникают у владельцев премиальных автомобилей.

Большую часть расходов составляют лизинговые платежи - за четыре года они составили 3,95 млн рублей. Существенная доля сохраняется и страховые ставки: за пять лет на каско уходит около 1 миллиона рублей, а на обязательную страховку ОСАГО - еще 101 тысяча рублей. Не стоит забывать и о техническом обслуживании, которое за этот период обойдется примерно в 386,5 тысяч рублей.

Отдельной строкой в ​​расчетах идет транспортный налог - за пять лет он составит 92 тысячи рублей. Кроме того, эксперты учли расходы на комплект шин Nokian, который обойдется в 228 тысяч рублей. Еще один важный момент - потеря стоимости автомобиля: по прогнозам, через пять лет Hongqi H9 подешевеет примерно на 2,1 млн рублей, что также влияет на итоговую стоимость владения.

После ухода с российского рынка многих немецких и японских брендов спрос на премиальные китайские автомобили заметно вырос. Hongqi H9 стал одним из фаворитов среди госслужащих и корпоративных клиентов, которые ищут сочетание условий и новых возможностей. Однако, как показывает анализ, эксплуатация такого автомобиля требует серьезных финансовых вложений, и потенциальным покупателям стоит заранее оценить все предстоящие затраты.

Упомянутые модели: Hongqi H9
Упомянутые марки: Hongqi
