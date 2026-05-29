Сравнили цены на ремонт и запчасти BMW и Mercedes чтобы понять где дешевле

29 мая 2026, 13:09
Сколько стоит содержать BMW E60 и Mercedes-Benz W211: реальные траты на обслуживание
Старые премиальные авто до сих пор манят многих, но их обслуживание часто оказывается неожиданно дорогим. Мы разобрались, сколько реально стоит содержать BMW E60 и Mercedes-Benz W211, какие моторы выбрать и на чем можно сэкономить. Почему эти машины до сих пор популярны и что важно знать перед покупкой - рассказываем подробно.
Владельцы BMW E60 и Mercedes-Benz W211 в России сталкиваются с непростым выбором: с одной стороны, эти автомобили до сих пор выглядят солидно и предлагают высокий уровень комфорта, с другой - их возраст и сложная конструкция могут обернуться серьезными расходами. Для многих автолюбителей вопрос стоимости обслуживания становится решающим при покупке старого премиума, ведь даже удачный экземпляр требует регулярных вложений.
Обе модели давно вышли из разряда новинок: самым «молодым» экземплярам уже 17 лет. За это время машины сменили не одного владельца, а пробеги на одометрах часто вызывают вопросы. При покупке важно не только тщательно осмотреть авто, но и учитывать, что даже при идеальном состоянии избежать крупных вложений не всегда получится. Электроника и электрика с возрастом становятся источником неожиданных проблем, а некоторые узлы вроде блока SBC на дорестайлинговых W211 или плюсового провода на днище Е60 могут преподнести неприятные сюрпризы.
Коррозия - еще один фактор, который нельзя игнорировать. Первые 10-15 лет кузова этих машин хорошо сопротивлялись ржавчине, но сейчас в объявлениях все чаще встречаются экземпляры с «жучками» на арках и коррозией по низу дверей. В конструкции обеих моделей активно использован алюминий: у W211 - в навесных деталях, у E60 - даже в лонжеронах. Это плюс для стойкости, но минус при кузовном ремонте.
Выбор двигателя - отдельная головная боль. Для W211 самыми надежными считаются бензиновые V6 M112 и V8 M113, но их возраст и пробеги уже внушают опасения. В рестайлинге появились менее удачные M272 и M273, которые часто требуют капитального ремонта. На фоне этого дизельный 2.1 (ОМ646 Evo) выглядит самым бюджетным и выносливым вариантом, хотя динамика у него скромная. У BMW E60 ситуация похожая: до рестайлинга двигатели М-серии славились ресурсом, но после обновления N-моторы получили проблемы с цепью ГРМ и задиром цилиндров.
Если рассматривать максимально свежие экземпляры, то оптимальным выбором становятся дизельные версии: у BMW - трехлитровый М57, у Mercedes-Benz - ОМ642. Оба мотора имеют цепь спереди, что удешевляет замену. Такие агрегаты способны пройти более 400 тысяч километров, но если потребуется капитальный ремонт или замена, цены на разборках начинаются от 100 тысяч рублей за двигатель BMW и от 120 тысяч рублей за мотор Mercedes-Benz. АКПП для обеих моделей обойдется минимум в 25 тысяч рублей.
Плановое обслуживание - еще одна статья расходов, которую нельзя игнорировать. Замена масла, фильтров и других расходников для BMW E60 обойдется в 12-15 тысяч рублей, для Mercedes-Benz W211 - в 13-17 тысяч рублей. Объем масла при замене - 7,5 литра для BMW и 8,5 литра для Mercedes-Benz. Оригинальные топливные фильтры для Mercedes-Benz стоят вдвое дороже, чем для BMW. Важно учитывать, что у BMW два салонных фильтра, а у Mercedes-Benz - от одного до трех, в зависимости от комплектации.
Если говорить о более серьезных работах, то замена цепи ГРМ и натяжителей на BMW E60 стоит дешевле, чем на Mercedes-Benz W211, несмотря на то, что у BMW цепей две. При замене масла в автомате у BMW потребуется менять пластиковый поддон с впаянным фильтром, у Mercedes-Benz - металлический поддон и отдельный фильтр. Тормозные диски и колодки на Mercedes-Benz в среднем дешевле, а шаровые опоры у BMW меняются только в сборе с рычагом, что увеличивает стоимость ремонта.
Кузовные детали на обе модели стоят примерно одинаково, но по некоторым позициям предложения для Mercedes-Benz заметно ограничены. Например, передний бампер для W211 может стоить в несколько раз дороже, чем для E60. Важно учитывать, что на рынке много английских фар (настроенных под левостороннее движение), что требует внимательности при подборе запчастей.
В одном из недавних обзоров мы уже разбирали, как аренда премиальных автомобилей на крупных мероприятиях может обойтись в миллион рублей за несколько дней - подробнее об этом можно узнать в материале о реальных ценах на аренду Maybach, Rolls-Royce и E-Class. На фоне таких расходов содержание старого премиума выглядит не столь пугающим, но требует постоянного внимания и готовности к непредвиденным тратам.
Для справки: оригинальные детали всегда дороже, но на рынке много качественных аналогов от известных производителей. Подвеска у E60 может быть с активными стабилизаторами, у W211 - с пневмой, что влияет на стоимость ремонта. Задняя подвеска обеих моделей требует особого внимания из-за плавающих сайлент-блоков. Важно помнить, что покупка старого премиального авто - это не только статус, но и серьезная финансовая ответственность. Перед принятием решения стоит тщательно взвесить все плюсы и минусы, чтобы не оказаться в ситуации, когда расходы на обслуживание превысят удовольствие от владения.
