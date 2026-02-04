Во что обходится эксплуатация подержанного кроссовера Nissan X-Trail на механике с пробегом за 300 тысяч км

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

4 февраля 2026, 13:21

Сколько стоит содержать Nissan X-Trail с пробегом: опыт двух лет владения и реальные траты

Сколько стоит содержать Nissan X-Trail с пробегом: опыт двух лет владения и реальные траты

Во что обходится эксплуатация подержанного кроссовера Nissan X-Trail на механике с пробегом за 300 тысяч км

Сколько стоит содержать Nissan X-Trail с пробегом: опыт двух лет владения и реальные траты

Владелец Nissan X-Trail 2005 года делится подробностями эксплуатации и затратами на обслуживание за два года. Почему выбор пал на этот кроссовер, с какими проблемами пришлось столкнуться и сколько реально стоит его содержание - в материале.

Владелец Nissan X-Trail 2005 года делится подробностями эксплуатации и затратами на обслуживание за два года. Почему выбор пал на этот кроссовер, с какими проблемами пришлось столкнуться и сколько реально стоит его содержание - в материале.

Покупка подержанного кроссовера за 500 тысяч рублей сегодня кажется чем-то из разряда фантастики, но еще два года назад это было вполне реально. В условиях сельской местности, где дороги зимой часто остаются нечищеными, а выезды в лес - часть жизни, выбор автомобиля с высоким клиренсом и надежной трансмиссией становится не прихотью, а необходимостью. Именно поэтому было обращено внимание на Nissan X-Trail 2005 года с двухлитровым бензиновым мотором и механической коробкой передачи.

Автомобиль с пробегом в 238 тысяч километров выглядит привлекательным на фоне других вариантов. За 500 тысяч рублей удалось приобрести просторный кроссовер с климат-контролем, полным электропакетом, панорамным люком и полным приводом с блокировкой межосевого дифференциала. Комплектация для своего времени - более чем приличная.

Однако возраст берет свое. Коррозия уже добралась до порогов и задних арок, причем справа ситуация хуже, чем слева. Вопрос ремонта кузова пока отложен - на скорость это не влияет, а нужные детали еще предстоит найти. Несмотря на возраст, X-Trail приятно удивил: управляемость осталась на уровне, тормоза не подводят, кресло обеспечивает комфорт даже в дальних поездках. За два года пришлось заменить только тормозные колодки - 2200 рублей, и на этом расходы на тормозную систему закончились.

Экономия на обслуживании и расходе топлива

Двигатель работает стабильно, расход бензина летом не превышает 9 литров на 100 км, зимой увеличивается на литр-полтора. Коробка передач не вызывает нареканий: передачи включаются четко, сцепление работает мягко, без посторонних звуков и вибраций. Для машины с пробегом за 300 тысяч километров - результат достойный.

Владельцу удалось сэкономить на обслуживании благодаря самостоятельной замене большинства расходников и деталей. Например, когда на 250 тысячах километров вышел из строя задний рычаг, были куплены сразу два - на обе стороны, по 3500 рублей за комплект. Работа выполнена своими руками, что позволяет избежать дополнительных расходов на обслуживание.

Плановое техническое обслуживание также не стало ударом по бюджету. Масло меняется через 7-10 тысяч километров, в случае роста цен на импортные масла был выбран отечественный вариант — Лукойл Genesis 5W-40. Качество не уступает зарубежным аналогам, а экономия ощутимая.

Неизбежные поломки и расходы

С возрастом у X-Trail возникают типичные для таких машин проблемы. На пробеге 290 тысяч километров прогорела прокладка головки блока цилиндров. Заодно были заменены все резиновые уплотнения, сальники и маслосъемные колпачки. Стоимость детали около 4500 рублей, не считая масла. Все работы также выполнены самостоятельно.

Недавно возникла проблема с датчиком положения коленвала — замена обошлась в 2000 рублей. Заодно обновили датчик уровня топлива и топливный насос - еще 8500 рублей. Свечи зажигания - 1500 рублей. Все эти расходы укладываются в разумные рамки для автомобиля такого возраста и пробега.

Итоги эксплуатации: надежность и практичность

За два года и 76 тысяч километров пробега общие затраты на ремонт и обслуживание составили около 45 тысяч рублей. Для 18-летнего кроссовера с пробегом за 300 тысяч километров это более чем скромная сумма. X-Trail доказал, что даже в почтенном возрасте он остается надежным и не требует чрезмерных вложений.

Планов на продажу у владельца нет — автомобиль продолжает исправно служить, а основные возрастные болячки уже устранены. Остается надеяться, что в последующие годы серьезных проблем не возникнет, а X-Trail еще не раз выручит в сложных дорожных условиях.

Упомянутые модели: Nissan X-Trail (от 1 464 000 Р)
Упомянутые марки: Nissan
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ниссан

Похожие материалы Ниссан

Новые производственные мощности МАЗ: как меняется рынок пассажирских автобусов
Утильсбор в цене новых авто: сколько реально платит покупатель в 2026 году
Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Липецк Красноярск Сочи
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться