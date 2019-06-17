17 июня 2019, 00:20

Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов

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Покупатель нынче пошел ответственный: прежде чем приобрести тот или иной автомобиль, трижды проверит его эксплуатационные расходы, дабы потом не корить себя, родного, скажем, за слишком дорогие ТО.

Hyundai Creta
От 1.6 л, 123 л.с
Новый от 879 900 до 1 382 900 Р
Сегодня мы попытаемся вместе с вами оценить аппетиты дилерских СТО на примере тройки самых продаваемых (данные за май 2019 года) кроссоверов на российском рынке – Hyundai Creta (4 место в ТОП-10), Renault Duster (7 место) и Volkswagen Tiguan (10 позиция).

Hyundai Creta. Цена от 957 000 рублей

Стоимость планового технического обслуживания зависит от типа и объема двигателя. В случае с 1,6-литровым бензиновым двигателем нечетные ТО (ТО1, ТО3 и ТО5) обойдутся в сумму 10 300 рублей, четные будут дороже: ТО2 – 15 800 рублей, ТО4 – 18 200 рублей. 

2-литровая «Крета» имеет свой ценник техобслуживания. Так, например, ТО1, ТО3 и ТО5 оценены дилерами в 10 700 рублей. Второе и четвертое ТО – 13 000 и 16 700 рублей соответственно.

Возникает резонный вопрос: почему ТО2 и ТО4 для более объемного силового агрегата обходится дешевле, чем обслуживание 1,6-литрового мотора? Ответ прост: на «маленьком» двигателе используются обыкновенные свечи зажигания, срок замены которых регламентирован 30 000 км пробега автомобиля. В свою очередь на 2-литровом агрегате искру дают иридиевые свечи, и они освежаются на 60 000 км пробега.  

Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Сразу несколько слов об иридиевых свечах. Иридиевый электродный наконечник для свечи зажигания начали широко использовать с середины 90-х. Отличительная особенность таких свечей - качество запала, долговечность и высокая цена. Благодаря прочности иридия, наконечник электрода не выгорает - это позволяет использовать иридиевые свечи, в зависимости от толщины центрального электрода, а также конструкции бокового от 70 до 120 тыс. км пробега. Наблюдается экономия топлива и стабильная работа ДВС.

Renault Duster
От 1.5 л, 109 л.с
Новый от 699 000 до 1 091 990 Р
Периодическое техническое обслуживание нужно проходить каждые 15 000 км или 1 раз в год в зависимости от того, что раньше наступит.

Renault Duster. Цена от 714 000 рублей

Чтобы уточнить стоимость ТО, в дилерском отделе сервиса могут попросить VIN-номер автомобиля. Кроме того, на расценки будет влиять наличие кондиционера. Это, что называется, нюансы, в целом же, картина следующая…

Для кроссовера, под капотом которого установлены 1,6-литровый 102-сильный мотор и 2-литровый 143-сильный агрегат (на выбор), ТО1, ТО3 и ТО5 обойдутся в сумму 9900 рублей. Второе ТО – 10 800 рублей, во время его прохождения производится замена свечей зажигания. Расценки на техобслуживание 1,6-литрового 114-сильного Duster чуть иные – 10 800 рублей по нечетным ТО и 13 200 рублей за ТО2.

Чуть более сложная ситуация с четвертым ТО, потому как именно на нем следует озвучить VIN-номер. Дело в том, что во время ТО4 регламентируется освежить ремень ГРМ, а он в зависимости от типа двигателя, меняется либо на 60 000 км пробега, либо на 90 000 км. У 114-сильного «Дастера» и вовсе цепь. В этом случае придется выложить дополнительные 9 000 рублей за замену приводного ремня с роликом.

Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Если мы говорим о 102-сильном и 2-литровом вариантах кроссовера, то менять на четвертом ТО придется не только приводной ремень с роликом, но и сам ремень, и именно это влечет за собой повышенную стоимость операции. В случае с мотором 1,6 литра это дополнительные 22 200 рублей, с 2-литровым движком – 24 400 рублей.

Volkswagen Tiguan
От 1.4 л, 125 л.с
Новый от 1 399 000 до 2 389 000 Р
Вообще же, для справки, на Renault Duster техобслуживание проводится раз в год или каждые 15 000 км пробега автомобиля. Стоимость комплекта свечей зажигания для версий с 102-сильным и 143-сильным двигателем – 1800 рублей, для 114-сильного варианта – 2 060 рублей.      

Volkswagen Tiguan. Цена от 1 499 000 рублей

Несмотря на более «благородное» происхождение марки и автомобиля, расценки на плановое техосблуживание космическими не назовешь. Если мы, например, говорим о турбированном моторе 1,4 литра 150 л.с., то все нечетные ТО обойдутся в 9 000 рублей. Набор операций стандартный: диагностика, визуальный осмотр, замена масла в двигателе и фильтров.

Второе ТО, по традиции, дороже – 18 000 рублей, четвертое самое неприятное для автовладельцев – 25 000 рублей плюс (если будет необходимость) замена масла в автоматической коробке (через 60 000 км пробега и плюс дополнительные 13 500 рублей к базовой ставке) и ремня ГРМ (через 90 000 км и около 25 000 рублей сверху).

Обслуживание 2-литрового 180-сильного «Тигуана» предусматривает чуть иные расценки: нечетные ТО – 11 000 рублей, ТО2 и ТО4 – 18 500 рублей, причем на 60 000 км пробега предстоит залить свежее масло в DSG, заменить передние тормозные колодки и поликлиновый ремень (2 500 рублей).

Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
Сразу коротенький ликбез: поликлиновый (с англ. «ribbed belt») — то же самое, что и ручейковый. Устанавливается для передачи вращения ведущего вала на ведомые валы генератора, насоса ГУР. У такого ремня пазы расположены продольно и, благодаря своей геометрии и качеству материалов, ремень передает мощность практически без потери. Где устанавливаются поликлиновые ремни, должны быть натяжители. 

График обслуживания VW Tiguan – через каждые 15 000 км пробега, но не реже, чем раз в год.

Павел Кузин
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Отзывы по теме
Форум Renault Duster
дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
NataYw
Форум Volkswagen Tiguan
Цитата:| Кому: Леонид Согласен, позитивных сторон больше у него. Только за расходы тут особо говорить нечего, у всех он начинает с годами увеличивается. Но это не сильно критично, так сказать. В остальном, тут на любителя, если там копейки считают, то можно и пересесть, будет экономия, я особого смысла ...
Виталий
Молодые москвичи выбирают BMW, регионалам милее корейские бюджетники
молодежь в регионах покупает больше внедорожники, потому что у них доороги, так сказать, "посложнее" московских будут
Autochevy
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Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
{{model_v2_no_show_6204}} Сегодня мы попытаемся вместе с вами оценить аппетиты дилерских СТО на примере тройки самых продаваемых (данные за май 2019 года) кроссоверов на российском рынке – Hyundai Creta (4 место в ТОП-10), Renault Duster (7 место) и Volkswagen Tiguan (10 позиция).Hyundai Creta. Цена от 957 000 рублейСтоимость планового технического обслуживания зависит от типа и объема двигателя. В случае с 1,6-литровым бензиновым двигателем нечетные ТО (ТО1, ТО3 и ТО5) обойдутся в сумму 10 300 рублей, четные будут дороже: ТО2 – 15 800 рублей, ТО4 – 18 200 рублей.  2-литровая «Крета» имеет свой ценник техобслуживания. Так, например, ТО1, ТО3 и ТО5 оценены дилерами в 10 700 рублей. Второе и четвертое ТО – 13 000 и 16 700 рублей соответственно. Возникает резонный вопрос: почему ТО2 и ТО4 для более объемного силового агрегата обходится дешевле, чем обслуживание 1,6-литрового мотора? Ответ прост: на «маленьком» двигателе используются обыкновенные свечи зажигания, срок замены которых регламентирован 30 000 км пробега автомобиля. В свою очередь на 2-литровом агрегате искру дают иридиевые свечи, и они освежаются на 60 000 км пробега.   {{gallery_1554}} Сразу несколько слов об иридиевых свечах. Иридиевый электродный наконечник для свечи зажигания начали широко использовать с середины 90-х. Отличительная особенность таких свечей - качество запала, долговечность и высокая цена. Благодаря прочности иридия, наконечник электрода не выгорает - это позволяет использовать иридиевые свечи, в зависимости от толщины центрального электрода, а также конструкции бокового от 70 до 120 тыс. км пробега. Наблюдается экономия топлива и стабильная работа ДВС.{{model_v2_no_show_3024}} Периодическое техническое обслуживание нужно проходить каждые 15 000 км или 1 раз в год в зависимости от того, что раньше наступит.Renault Duster. Цена от 714 000 рублейЧтобы уточнить стоимость ТО, в дилерском отделе сервиса могут попросить VIN-номер автомобиля. Кроме того, на расценки будет влиять наличие кондиционера. Это, что называется, нюансы, в целом же, картина следующая…Для кроссовера, под капотом которого установлены 1,6-литровый 102-сильный мотор и 2-литровый 143-сильный агрегат (на выбор), ТО1, ТО3 и ТО5 обойдутся в сумму 9900 рублей. Второе ТО – 10 800 рублей, во время его прохождения производится замена свечей зажигания. Расценки на техобслуживание 1,6-литрового 114-сильного Duster чуть иные – 10 800 рублей по нечетным ТО и 13 200 рублей за ТО2. Чуть более сложная ситуация с четвертым ТО, потому как именно на нем следует озвучить VIN-номер. Дело в том, что во время ТО4 регламентируется освежить ремень ГРМ, а он в зависимости от типа двигателя, меняется либо на 60 000 км пробега, либо на 90 000 км. У 114-сильного «Дастера» и вовсе цепь. В этом случае придется выложить дополнительные 9 000 рублей за замену приводного ремня с роликом. {{gallery_1555}} Если мы говорим о 102-сильном и 2-литровом вариантах кроссовера, то менять на четвертом ТО придется не только приводной ремень с роликом, но и сам ремень, и именно это влечет за собой повышенную стоимость операции. В случае с мотором 1,6 литра это дополнительные 22 200 рублей, с 2-литровым движком – 24 400 рублей. {{model_v2_no_show_1731}} Вообще же, для справки, на Renault Duster техобслуживание проводится раз в год или каждые 15 000 км пробега автомобиля. Стоимость комплекта свечей зажигания для версий с 102-сильным и 143-сильным двигателем – 1800 рублей, для 114-сильного варианта – 2 060 рублей.       Volkswagen Tiguan. Цена от 1 499 000 рублейНесмотря на более «благородное» происхождение марки и автомобиля, расценки на плановое техосблуживание космическими не назовешь. Если мы, например, говорим о турбированном моторе 1,4 литра 150 л.с., то все нечетные ТО обойдутся в 9 000 рублей. Набор операций стандартный: диагностика, визуальный осмотр, замена масла в двигателе и фильтров. Второе ТО, по традиции, дороже – 18 000 рублей, четвертое самое неприятное для автовладельцев – 25 000 рублей плюс (если будет необходимость) замена масла в автоматической коробке (через 60 000 км пробега и плюс дополнительные 13 500 рублей к базовой ставке) и ремня ГРМ (через 90 000 км и около 25 000 рублей сверху).Обслуживание 2-литрового 180-сильного «Тигуана» предусматривает чуть иные расценки: нечетные ТО – 11 000 рублей, ТО2 и ТО4 – 18 500 рублей, причем на 60 000 км пробега предстоит залить свежее масло в DSG, заменить передние тормозные колодки и поликлиновый ремень (2 500 рублей). {{gallery_1556}} Сразу коротенький ликбез: поликлиновый (с англ. «ribbed belt») — то же самое, что и ручейковый. Устанавливается для передачи вращения ведущего вала на ведомые валы генератора, насоса ГУР. У такого ремня пазы расположены продольно и, благодаря своей геометрии и качеству материалов, ремень передает мощность практически без потери. Где устанавливаются поликлиновые ремни, должны быть натяжители.  График обслуживания VW Tiguan – через каждые 15 000 км пробега, но не реже, чем раз в год.
2019-06-17
Автор: Павел Кузин
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