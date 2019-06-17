Сколько стоит ТО самых продаваемых кроссоверов
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Hyundai Creta. Цена от 957 000 рублей
Стоимость планового технического обслуживания зависит от типа и объема двигателя. В случае с 1,6-литровым бензиновым двигателем нечетные ТО (ТО1, ТО3 и ТО5) обойдутся в сумму 10 300 рублей, четные будут дороже: ТО2 – 15 800 рублей, ТО4 – 18 200 рублей.
2-литровая «Крета» имеет свой ценник техобслуживания. Так, например, ТО1, ТО3 и ТО5 оценены дилерами в 10 700 рублей. Второе и четвертое ТО – 13 000 и 16 700 рублей соответственно.
Возникает резонный вопрос: почему ТО2 и ТО4 для более объемного силового агрегата обходится дешевле, чем обслуживание 1,6-литрового мотора? Ответ прост: на «маленьком» двигателе используются обыкновенные свечи зажигания, срок замены которых регламентирован 30 000 км пробега автомобиля. В свою очередь на 2-литровом агрегате искру дают иридиевые свечи, и они освежаются на 60 000 км пробега.
Renault Duster. Цена от 714 000 рублей
Чтобы уточнить стоимость ТО, в дилерском отделе сервиса могут попросить VIN-номер автомобиля. Кроме того, на расценки будет влиять наличие кондиционера. Это, что называется, нюансы, в целом же, картина следующая…
Для кроссовера, под капотом которого установлены 1,6-литровый 102-сильный мотор и 2-литровый 143-сильный агрегат (на выбор), ТО1, ТО3 и ТО5 обойдутся в сумму 9900 рублей. Второе ТО – 10 800 рублей, во время его прохождения производится замена свечей зажигания. Расценки на техобслуживание 1,6-литрового 114-сильного Duster чуть иные – 10 800 рублей по нечетным ТО и 13 200 рублей за ТО2.
Чуть более сложная ситуация с четвертым ТО, потому как именно на нем следует озвучить VIN-номер. Дело в том, что во время ТО4 регламентируется освежить ремень ГРМ, а он в зависимости от типа двигателя, меняется либо на 60 000 км пробега, либо на 90 000 км. У 114-сильного «Дастера» и вовсе цепь. В этом случае придется выложить дополнительные 9 000 рублей за замену приводного ремня с роликом.
Volkswagen Tiguan. Цена от 1 499 000 рублей
Несмотря на более «благородное» происхождение марки и автомобиля, расценки на плановое техосблуживание космическими не назовешь. Если мы, например, говорим о турбированном моторе 1,4 литра 150 л.с., то все нечетные ТО обойдутся в 9 000 рублей. Набор операций стандартный: диагностика, визуальный осмотр, замена масла в двигателе и фильтров.
Второе ТО, по традиции, дороже – 18 000 рублей, четвертое самое неприятное для автовладельцев – 25 000 рублей плюс (если будет необходимость) замена масла в автоматической коробке (через 60 000 км пробега и плюс дополнительные 13 500 рублей к базовой ставке) и ремня ГРМ (через 90 000 км и около 25 000 рублей сверху).
Обслуживание 2-литрового 180-сильного «Тигуана» предусматривает чуть иные расценки: нечетные ТО – 11 000 рублей, ТО2 и ТО4 – 18 500 рублей, причем на 60 000 км пробега предстоит залить свежее масло в DSG, заменить передние тормозные колодки и поликлиновый ремень (2 500 рублей).
График обслуживания VW Tiguan – через каждые 15 000 км пробега, но не реже, чем раз в год.
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