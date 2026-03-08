Китайский кроссовер: дешевле купить, чем содержать — разбор затрат на Haval F7x

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

8 марта 2026, 14:21

Плата за комфорт: эксплуатация Haval F7x за пять лет сравнивается с ценой нового авто

Эксперты рассчитали, сколько на самом деле придется потратить на содержание Haval F7x за пять лет в столице. В расчетах учтены страховки, налоги, топливо и обслуживание. Эти данные помогут понять, насколько выгодна покупка популярного китайского кроссовера сегодня.

Владение современным кроссовером давно перестало быть просто вопросом статуса - теперь это еще и серьезная финансовая нагрузка. Особенно если речь идет о таких моделях, как Haval F7x, которые стремительно набирают популярность на российском рынке. Как выяснили аналитики, реальная стоимость эксплуатации этого автомобиля в Москве может удивить даже опытных автолюбителей.

По расчетам специалистов, за пять лет эксплуатации Haval F7x в комплектации Comfort среднестатистический житель столицы потратит почти 2,6 миллиона рублей. В эту сумму входят все ключевые статьи расходов: страхование (КАСКО и ОСАГО), транспортный налог, регулярное техническое обслуживание, сезонная замена шин, а также расходы на топливо. Основой для расчетов стал средний годовой пробег в 20 тысяч километров - показатель, характерный для мегаполиса.

Если разложить итоговую сумму по месяцам, то содержание кроссовера обходится примерно в 42,2 тысячи рублей. За год эта цифра достигает 518,7 тысячи рублей. Стоимость одного километра пробега составляет 25,93 рубля - и это значение может стать неприятным сюрпризом для многих владельцев.

Среди автолюбителей распространено мнение, что эксплуатация современных китайских автомобилей обходится дешевле, чем у конкурентов. Однако практика показывает: расходы на обслуживание и эксплуатацию Haval F7x вполне сопоставимы с затратами на автомобили других популярных брендов. Причем в расчетах учитывались не только стандартные маршруты, но и сезонная смена шин, а также все обязательные платежи и налоги, что позволяет получить максимально объективную картину.

Интересно, что за пять лет общая сумма расходов практически сравнивается с ценой нового автомобиля. Это заставляет задуматься о целесообразности покупки и внимательно подходить к выбору модели и комплектации. Тем более что на рынке появляются новые предложения, в том числе гибридные версии кроссоверов от других китайских производителей. Например, недавно стартовали предварительные продажи гибридного Voyah Free, который обещает быть более экономичным и технологичным вариантом для тех, кто ищет альтернативу.

Таким образом, даже относительно доступные по цене кроссоверы требуют серьезных вложений на протяжении всего срока службы. Для потенциальных покупателей эти цифры могут стать решающим фактором при выборе между разными моделями и комплектациями. В условиях постоянно меняющихся цен на топливо и обслуживания, расчет реальных затрат становится особенно актуальным.

Упомянутые модели: Haval F7x (от 1 539 000 Р)
Упомянутые марки: Haval, Voyah
Похожие материалы Хавейл, Войя

