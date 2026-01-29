Вышло исследование: как формируется итоговая сумма расходов на Belgee X50 и что влияет на стоимость эксплуатации

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

29 января 2026, 06:28

Сколько стоит владение кроссовером Belgee X50 в России за пять лет

Сколько стоит владение кроссовером Belgee X50 в России за пять лет

Вышло исследование: как формируется итоговая сумма расходов на Belgee X50 и что влияет на стоимость эксплуатации

Сколько стоит владение кроссовером Belgee X50 в России за пять лет

Эксперты рассчитали, во сколько обойдется содержание белорусского кроссовера Belgee X50 за пять лет. В статье разбираем, из чего складываются расходы, какие нюансы учтены в расчетах и почему итоговая сумма может удивить даже опытных водителей.

Эксперты рассчитали, во сколько обойдется содержание белорусского кроссовера Belgee X50 за пять лет. В статье разбираем, из чего складываются расходы, какие нюансы учтены в расчетах и почему итоговая сумма может удивить даже опытных водителей.

Владельцы кроссовера Belgee X50, который недавно появился на российском рынке, теперь могут заранее оценить, как они повлияют на содержание автомобиля в течение пяти лет. Согласно тщательному расчету маркетингового агентства НАПИ, общие расходы за пять лет составляют 2,02 миллиона рублей. В эту цифру включены не только стандартные расходы на топливо и страхование, но и все расходы, а также потери в стоимости машины в указанный срок.

Подсчет включает широкий спектр расходов: обязательное страхование (ОСАГО и каско), покупка и замена шин, затраты на топливо при среднем расходе, заявленном производителем, регулярное техническое обслуживание, текущий ремонт, а также налоги и сборы. Такой подход позволяет получить максимально реалистичную картину для владельца Belgee X50.

Если разбить итоговую сумму по периодам, то за год эксплуатации Belgee X50 обойдется примерно в 403,8 тысячи рублей, а ежемесячные расходы составят около 33,7 тысяч. Для тех, кто привык считать каждый квартал, есть и расчет на километр - 26,92 рубля. Все данные приведены для условий Москвы при среднем годовом пробеге 15 тысяч километров. В расчетах использовалась комплектация Active, стоимость которой на момент анализа составила 2 290 990 рублей без учета возможных скидок.

Belgee X50 - продукт совместного белорусско-китайского предприятия «БелДжи», основанного в 2011 году. Сегодня завод занимается крупноузловой сборкой нескольких моделей Geely, включая Atlas Pro, Tugella и Coolray. Именно последний стал основой для X50: по сути, это лицензионная копия Geely Coolray, отличающаяся только шильдиками и некоторыми деталями оформления. На крышке багажника вместо привычной надписи «Geely» теперь красуется «Belgee», а также появилась наклейка X50.

Интересно, что аналогичная модель с 2020 года выпускается и в Малайзии под именем Proton X50. В России бренд Belgee официально стартовал летом 2025 года, а дилерская сеть заработала с 1 июля. До этого автомобили продавались через салоны Geely, что постепенно знакомило покупателей с новым именем на рынке.

Технически Belgee X50 оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 150 лошадиных сил, который работает в паре с семиступенчатой ​​роботизированной коробкой передач. Привод - исключительно передний. За время присутствия на российском рынке модель уже успела подорожать на 55 тысяч рублей по сравнению с ценой на старте продаж.

Таким образом, Belgee X50 становится интересным решением для тех, кто ищет современный кроссовер с понятной стоимостью владения и прозрачной структурой расходов. Однако потенциальным покупателям стоит внимательно изучить все тонкости, чтобы избежать неожиданных затрат в будущем.

Напомним, ранее вышло исследование: как на самом деле ведут себя моторы Belgee X50, X70 и S50 в российских условиях.

Упомянутые модели: Belgee X50
Упомянутые марки: Belgee, Geely
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Белджи, Джили

Похожие материалы Белджи, Джили

Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Новый Haval Dargo выходит на российский рынок
Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уссурийск Омск Рязань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться