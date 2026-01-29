Вышло исследование: как формируется итоговая сумма расходов на Belgee X50 и что влияет на стоимость эксплуатации

29 января 2026, 06:28
Сколько стоит владение кроссовером Belgee X50 в России за пять лет
Эксперты рассчитали, во сколько обойдется содержание белорусского кроссовера Belgee X50 за пять лет. В статье разбираем, из чего складываются расходы, какие нюансы учтены в расчетах и почему итоговая сумма может удивить даже опытных водителей.
Владельцы кроссовера Belgee X50, который недавно появился на российском рынке, теперь могут заранее оценить, как они повлияют на содержание автомобиля в течение пяти лет. Согласно тщательному расчету маркетингового агентства НАПИ, общие расходы за пять лет составляют 2,02 миллиона рублей. В эту цифру включены не только стандартные расходы на топливо и страхование, но и все расходы, а также потери в стоимости машины в указанный срок.
Подсчет включает широкий спектр расходов: обязательное страхование (ОСАГО и каско), покупка и замена шин, затраты на топливо при среднем расходе, заявленном производителем, регулярное техническое обслуживание, текущий ремонт, а также налоги и сборы. Такой подход позволяет получить максимально реалистичную картину для владельца Belgee X50.
Если разбить итоговую сумму по периодам, то за год эксплуатации Belgee X50 обойдется примерно в 403,8 тысячи рублей, а ежемесячные расходы составят около 33,7 тысяч. Для тех, кто привык считать каждый квартал, есть и расчет на километр - 26,92 рубля. Все данные приведены для условий Москвы при среднем годовом пробеге 15 тысяч километров. В расчетах использовалась комплектация Active, стоимость которой на момент анализа составила 2 290 990 рублей без учета возможных скидок.
Belgee X50 - продукт совместного белорусско-китайского предприятия «БелДжи», основанного в 2011 году. Сегодня завод занимается крупноузловой сборкой нескольких моделей Geely, включая Atlas Pro, Tugella и Coolray. Именно последний стал основой для X50: по сути, это лицензионная копия Geely Coolray, отличающаяся только шильдиками и некоторыми деталями оформления. На крышке багажника вместо привычной надписи «Geely» теперь красуется «Belgee», а также появилась наклейка X50.
Интересно, что аналогичная модель с 2020 года выпускается и в Малайзии под именем Proton X50. В России бренд Belgee официально стартовал летом 2025 года, а дилерская сеть заработала с 1 июля. До этого автомобили продавались через салоны Geely, что постепенно знакомило покупателей с новым именем на рынке.
Технически Belgee X50 оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 150 лошадиных сил, который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод - исключительно передний. За время присутствия на российском рынке модель уже успела подорожать на 55 тысяч рублей по сравнению с ценой на старте продаж.
Таким образом, Belgee X50 становится интересным решением для тех, кто ищет современный кроссовер с понятной стоимостью владения и прозрачной структурой расходов. Однако потенциальным покупателям стоит внимательно изучить все тонкости, чтобы избежать неожиданных затрат в будущем.
Напомним, ранее вышло исследование: как на самом деле ведут себя моторы Belgee X50, X70 и S50 в российских условиях.
