Прошло исследование: почему замена батареи в Toyota Camry 2008 года стоит как целая машина

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

16 февраля 2026, 16:30

Сколько стоит замена батареи в гибриде Toyota и почему это невыгодно

Сколько стоит замена батареи в гибриде Toyota и почему это невыгодно

Прошло исследование: почему замена батареи в Toyota Camry 2008 года стоит как целая машина

Сколько стоит замена батареи в гибриде Toyota и почему это невыгодно

Владельцы гибридных Toyota Camry 2008 сталкиваются с дилеммой: менять батарею или сдавать машину на утилизацию. Стоимость новой батареи и работ по замене сопоставима с ценой самого автомобиля. Почему это стало актуально именно сейчас - разбираемся в деталях.

Владельцы гибридных Toyota Camry 2008 сталкиваются с дилеммой: менять батарею или сдавать машину на утилизацию. Стоимость новой батареи и работ по замене сопоставима с ценой самого автомобиля. Почему это стало актуально именно сейчас - разбираемся в деталях.

Вопрос о замене батареи в гибридных автомобилях сегодня встает особенно остро для владельцев старых моделей. На примере Toyota Camry 2008 года становится ясно: стоимость новой батареи и работ по ее установке практически равна цене самого автомобиля на вторичном рынке. Это заставляет задуматься, есть ли смысл вкладываться в такой ремонт или проще избавиться от машины.

Гибридные автомобили, несмотря на свою экономичность и надежность, имеют одну уязвимость - тяговую батарею. Со временем она теряет емкость, и рано или поздно встает вопрос о ее замене. Для Camry 2008 года новая батарея в США обойдется примерно в 4600 долларов, а работы по установке - еще в 1660 долларов. В сумме это около 6260 долларов, что по нынешнему курсу составляет порядка 480 тысяч рублей. Для сравнения, сама машина в хорошем состоянии стоит в США от 4090 до 6289 долларов, а в России - около 850 тысяч рублей. При этом стоимость батареи у нас зачастую даже выше, чем за океаном.

На рынке можно найти восстановленные батареи, которые стоят заметно дешевле. Однако специалисты не советуют идти по этому пути: в таких аккумуляторах меняют только отдельные вышедшие из строя элементы, а остальные ячейки могут подвести в любой момент. Это превращает экономию в лотерею, где выигрыш маловероятен. В итоге, если хочется получить гарантию и спокойствие, придется покупать только новый оригинальный аккумулятор.

С учетом всех расходов замена батареи становится оправданной лишь в одном случае - если владелец планирует ездить на автомобиле еще много лет. Для тех, кто рассматривает машину как временное решение или не готов к серьезным вложениям, такой ремонт теряет смысл. В противном случае проще продать автомобиль или сдать его на утилизацию, чем вкладывать в него сумму, сопоставимую с его рыночной стоимостью.

Упомянутые модели: Toyota Camry (от 1 364 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота

Похожие материалы Тойота

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D
Geely Vision и еще 105 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермский край Московская область Ульяновск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться