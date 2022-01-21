Сколько стоят опции для BMW 4-й серии: цены «кусаются»
Так, пакет услуг Comfort 430i стоимостью 400 долларов предусматривает внешнее освещение и четырехпозиционную поддержку сидения водителя. Пакет Premium 2 за 1150 долларов включает в себя такие опции как управление жестами, руль и сидения с подогревом, а также внешнее освещение. Еще один пакет за 2450 долларов предусматривает оснащение автомобиля 19-дюймовыми колесами, адаптивной подвеской M, дифференциалом M sport и тормозами M sport с синими или фиолетовыми суппортами.
За 2400 долларов для версии M440i предлагается приобрести 19-дюймовые колеса с шинами с системой охлаждения, адаптивной подвеской и пакетом M Experience с улучшенным охлаждением трансмиссии.
Пакет услуг Shadowline стоимостью 400 долларов предлагает затемненные фары и различную внешнюю отделку. Для M440i есть пакет стоимостью 700 долларов, предлагающий водителю оснастить авто опциями, помогающими при парковке. Владельцам BMW 4 серии Gran Coupe предлагается оснастить свой автомобиль аудиосистемой Harman Kardon мощностью 464 Вт с 16 динамиками, которая стоит 875 долларов и является уникальной в своем роде.
Новый BMW 4 Gran Coupe (G24) производится на конвейере головного завода немецкого автогиганта в Мюнхене. В продаже лифтбек появился в ноябре прошлого года. В России пока предложили покупателям автомобиль только в версии 420d xDrive по цене от 3 680 000 рублей.
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- 4 840 000 РBMW 4 серии 2020 в Москве
- 3 820 000 РBMW 4 серии 2016 в Москве
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- 1 870 000 РBMW 4 серии 2016 в Москве
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- 3 180 000 РBMW 4 серии 2018 в Москве
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- 2 230 000 РBMW 4 серии 2014 в Москве
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