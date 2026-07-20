Рынок меняется - какие цены ждут покупателей популярных моделей LADA

20 июля 2026, 15:02
Сколько стоят подержанные LADA в 2026 году: Priora, Granta, Vesta
Сколько стоят подержанные LADA в 2026 году: Priora, Granta, Vesta
Рынок автомобилей продолжает удивлять. Новые тенденции влияют на стоимость машин. Узнайте, как изменились цены. Оцените динамику спроса на популярные модели.
В первой половине 2026 года отечественная марка LADA вновь подтвердила свою лидирующую позицию на российском автомобильном рынке. По информации Авито Авто, интерес к новым автомобилям этой марки вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом спрос на подержанные машины LADA также увеличился, но уже на 2%.
Средняя стоимость новых автомобилей LADA в 2026 году достигла примерно 1,4 миллиона рублей. На вторичном рынке наиболее востребованными оказались такие модели, как Priora, Granta, 4x4 «Нива», Kalina и Samara 2114. Средняя цена на Priora составила 329 тысяч рублей, Granta - 577 тысяч, 4x4 «Нива» - 394 тысячи, Kalina - 277 тысяч, а Samara 2114 - 195 тысяч рублей. Кроме того, высоким спросом пользуются LADA Largus и Vesta, которые на рынке с пробегом стоят в среднем 765 тысяч и 1 миллион рублей соответственно.
Эксперты отмечают, что в 2025 году «АвтоВАЗ» выпустил почти 325 тысяч автомобилей LADA. В июле автоконцерн начал продажи новых версий LADA Vesta и Aura, которые получили расширенное оснащение, включая автоматическую климатическую систему и штатную телематику. При этом рекомендованные цены на эти модели остались прежними.
В июне 2026 года российские дилеры реализовали 30 600 новых легковых и легких коммерческих автомобилей LADA. Это на 14,3% больше, чем за тот же месяц прошлого года, и на 11,5% выше показателя мая текущего года. Такой рост объясняется не только обновлением модельного ряда, но и модернизацией производственных линий.
Недавно «АвтоВАЗ» завершил очередной этап обновления производственных мощностей. В рамках этих работ на сборочных линиях моделей Vesta, Granta и Niva было установлено новое оборудование и оптимизированы отдельные процессы. Это позволило повысить качество сборки и ускорить выпуск автомобилей.
Таким образом, несмотря на общие колебания на рынке, автомобили LADA продолжают оставаться одними из самых доступных и востребованных среди российских покупателей. Разнообразие моделей и ценовой диапазон позволяют подобрать подходящий вариант практически для любого бюджета.
Похожие материалы Лада
-
21.07.2026, 17:17
БЕЛАЗ-7530Р: новая кабина с планшетом и панорамным стеклом для безопасности
Обновленный БЕЛАЗ-7530Р получил современную кабину с 10-дюймовым планшетом и увеличенным остеклением. Эти изменения направлены на повышение безопасности и снижение усталости оператора, что особенно актуально для тяжелых условий российских карьеров.Читать далее
-
21.07.2026, 15:42
На Заводе двигателей КАМАЗа внедрили автоматический пресс для правки валов
На производстве КАМАЗа появилось новое оборудование, которое уже повлияло на эффективность работы. Автоматический пресс заменил устаревшие ручные установки и позволил повысить точность обработки. Специалисты отмечают, что теперь человеческий фактор практически исключен, а производительность выросла более чем на 50%. Что это значит для отрасли и какие детали теперь проходят обработку - разбираемся в материале.Читать далее
-
21.07.2026, 15:29
Цвета суппортов Nissan: как оттенок указывает на уровень тормозной системы
Nissan использует цвета тормозных суппортов не только для дизайна, но и для обозначения характеристик тормозной системы. Это помогает быстро понять, на что способен автомобиль, и отличить базовые версии от спортивных. Такой подход становится все актуальнее на фоне роста интереса к деталям комплектаций.Читать далее
-
21.07.2026, 15:18
Mitsubishi Eclipse Cross возвращается: цены, комплектации и новые условия покупки
На российском рынке снова появился Mitsubishi Eclipse Cross - кроссовер, который теперь можно приобрести благодаря параллельному импорту. Мало кто знает, что цены стартуют от 2,6 млн рублей, а выбор комплектаций и моторов расширился. Какие особенности и подводные камни ждут покупателей, что изменилось в поставках и почему это важно именно сейчас - объясняем подробно.Читать далее
-
21.07.2026, 14:52
Nissan отзывает более 168 тысяч внедорожников в США из-за ошибки на наклейках
Nissan запускает масштабную отзывную кампанию в США: под нее попали популярные внедорожники Armada и премиальные Infiniti QX56 и QX80. Причина - ошибка в информации о допустимой нагрузке на оси. Какие риски это создает для владельцев, что будет с машинами и почему подобные случаи становятся все чаще - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.07.2026, 14:38
Stellantis обновила руководство Ram и Jeep: кто занял ключевые посты
Stellantis провела масштабные кадровые изменения: новые генеральные директора назначены сразу в двух знаковых брендах - Ram и Jeep. Какие задачи стоят перед ними, что изменится для покупателей и почему эти перестановки обсуждают на рынке - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но такие решения часто влияют на стратегию компаний на годы вперед.Читать далее
-
21.07.2026, 13:48
Mercedes-Benz рассматривает перенос производства из Германии из-за роста затрат
Mercedes-Benz оказался перед непростым выбором: сохранить рабочие места в Германии или оптимизировать расходы за счет переноса производства. Как это повлияет на рынок, какие риски и возможности открываются для автогиганта - эксперты объясняют, почему ситуация требует внимания именно сейчас.Читать далее
-
21.07.2026, 13:40
В России обсуждают идею запрета вождения для водителей старше 70 лет
В стране разгорелась дискуссия вокруг предложения ограничить право управления автомобилем для граждан старше 70 лет. Вопрос касается не только безопасности, но и затрагивает права миллионов пожилых людей. Эксперты и власти ищут компромисс между рисками и свободой передвижения.Читать далее
-
21.07.2026, 13:21
Российские подушки безопасности: испытания, производство и новые стандарты
С июня на заводе в Ульяновске стартовало серийное производство новых подушек безопасности для автомобилей Sollers и обновленных УАЗов. Мало кто знает, что испытания проходят по уникальной методике, а инженеры фиксируют мельчайшие детали работы системы. Что это значит для российских водителей и какие перемены ждут рынок - объясняем с опорой на свежие данные.Читать далее
-
21.07.2026, 12:58
Toyota оказалась в центре судебного спора из-за сбора данных пользователей
Toyota вновь оказалась в фокусе внимания: в Калифорнии против компании подан иск, связанный с обработкой данных посетителей сайта. В чем суть претензий, какие риски для автогиганта и почему этот случай может стать прецедентом для всей отрасли - разбираемся в деталях. Мало кто задумывается, как часто автопроизводители используют цифровые инструменты для сбора информации.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
21.07.2026, 17:17
БЕЛАЗ-7530Р: новая кабина с планшетом и панорамным стеклом для безопасности
Обновленный БЕЛАЗ-7530Р получил современную кабину с 10-дюймовым планшетом и увеличенным остеклением. Эти изменения направлены на повышение безопасности и снижение усталости оператора, что особенно актуально для тяжелых условий российских карьеров.Читать далее
-
21.07.2026, 15:42
На Заводе двигателей КАМАЗа внедрили автоматический пресс для правки валов
На производстве КАМАЗа появилось новое оборудование, которое уже повлияло на эффективность работы. Автоматический пресс заменил устаревшие ручные установки и позволил повысить точность обработки. Специалисты отмечают, что теперь человеческий фактор практически исключен, а производительность выросла более чем на 50%. Что это значит для отрасли и какие детали теперь проходят обработку - разбираемся в материале.Читать далее
-
21.07.2026, 15:29
Цвета суппортов Nissan: как оттенок указывает на уровень тормозной системы
Nissan использует цвета тормозных суппортов не только для дизайна, но и для обозначения характеристик тормозной системы. Это помогает быстро понять, на что способен автомобиль, и отличить базовые версии от спортивных. Такой подход становится все актуальнее на фоне роста интереса к деталям комплектаций.Читать далее
-
21.07.2026, 15:18
Mitsubishi Eclipse Cross возвращается: цены, комплектации и новые условия покупки
На российском рынке снова появился Mitsubishi Eclipse Cross - кроссовер, который теперь можно приобрести благодаря параллельному импорту. Мало кто знает, что цены стартуют от 2,6 млн рублей, а выбор комплектаций и моторов расширился. Какие особенности и подводные камни ждут покупателей, что изменилось в поставках и почему это важно именно сейчас - объясняем подробно.Читать далее
-
21.07.2026, 14:52
Nissan отзывает более 168 тысяч внедорожников в США из-за ошибки на наклейках
Nissan запускает масштабную отзывную кампанию в США: под нее попали популярные внедорожники Armada и премиальные Infiniti QX56 и QX80. Причина - ошибка в информации о допустимой нагрузке на оси. Какие риски это создает для владельцев, что будет с машинами и почему подобные случаи становятся все чаще - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.07.2026, 14:38
Stellantis обновила руководство Ram и Jeep: кто занял ключевые посты
Stellantis провела масштабные кадровые изменения: новые генеральные директора назначены сразу в двух знаковых брендах - Ram и Jeep. Какие задачи стоят перед ними, что изменится для покупателей и почему эти перестановки обсуждают на рынке - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но такие решения часто влияют на стратегию компаний на годы вперед.Читать далее
-
21.07.2026, 13:48
Mercedes-Benz рассматривает перенос производства из Германии из-за роста затрат
Mercedes-Benz оказался перед непростым выбором: сохранить рабочие места в Германии или оптимизировать расходы за счет переноса производства. Как это повлияет на рынок, какие риски и возможности открываются для автогиганта - эксперты объясняют, почему ситуация требует внимания именно сейчас.Читать далее
-
21.07.2026, 13:40
В России обсуждают идею запрета вождения для водителей старше 70 лет
В стране разгорелась дискуссия вокруг предложения ограничить право управления автомобилем для граждан старше 70 лет. Вопрос касается не только безопасности, но и затрагивает права миллионов пожилых людей. Эксперты и власти ищут компромисс между рисками и свободой передвижения.Читать далее
-
21.07.2026, 13:21
Российские подушки безопасности: испытания, производство и новые стандарты
С июня на заводе в Ульяновске стартовало серийное производство новых подушек безопасности для автомобилей Sollers и обновленных УАЗов. Мало кто знает, что испытания проходят по уникальной методике, а инженеры фиксируют мельчайшие детали работы системы. Что это значит для российских водителей и какие перемены ждут рынок - объясняем с опорой на свежие данные.Читать далее
-
21.07.2026, 12:58
Toyota оказалась в центре судебного спора из-за сбора данных пользователей
Toyota вновь оказалась в фокусе внимания: в Калифорнии против компании подан иск, связанный с обработкой данных посетителей сайта. В чем суть претензий, какие риски для автогиганта и почему этот случай может стать прецедентом для всей отрасли - разбираемся в деталях. Мало кто задумывается, как часто автопроизводители используют цифровые инструменты для сбора информации.Читать далее