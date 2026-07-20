Рынок меняется - какие цены ждут покупателей популярных моделей LADA

Сколько стоят подержанные LADA в 2026 году: Priora, Granta, Vesta

Рынок автомобилей продолжает удивлять. Новые тенденции влияют на стоимость машин. Узнайте, как изменились цены. Оцените динамику спроса на популярные модели.

Рынок автомобилей продолжает удивлять. Новые тенденции влияют на стоимость машин. Узнайте, как изменились цены. Оцените динамику спроса на популярные модели.

В первой половине 2026 года отечественная марка LADA вновь подтвердила свою лидирующую позицию на российском автомобильном рынке. По информации Авито Авто, интерес к новым автомобилям этой марки вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом спрос на подержанные машины LADA также увеличился, но уже на 2%.

Средняя стоимость новых автомобилей LADA в 2026 году достигла примерно 1,4 миллиона рублей. На вторичном рынке наиболее востребованными оказались такие модели, как Priora, Granta, 4x4 «Нива», Kalina и Samara 2114. Средняя цена на Priora составила 329 тысяч рублей, Granta - 577 тысяч, 4x4 «Нива» - 394 тысячи, Kalina - 277 тысяч, а Samara 2114 - 195 тысяч рублей. Кроме того, высоким спросом пользуются LADA Largus и Vesta, которые на рынке с пробегом стоят в среднем 765 тысяч и 1 миллион рублей соответственно.

Эксперты отмечают, что в 2025 году «АвтоВАЗ» выпустил почти 325 тысяч автомобилей LADA. В июле автоконцерн начал продажи новых версий LADA Vesta и Aura, которые получили расширенное оснащение, включая автоматическую климатическую систему и штатную телематику. При этом рекомендованные цены на эти модели остались прежними.

В июне 2026 года российские дилеры реализовали 30 600 новых легковых и легких коммерческих автомобилей LADA. Это на 14,3% больше, чем за тот же месяц прошлого года, и на 11,5% выше показателя мая текущего года. Такой рост объясняется не только обновлением модельного ряда, но и модернизацией производственных линий.

Недавно «АвтоВАЗ» завершил очередной этап обновления производственных мощностей. В рамках этих работ на сборочных линиях моделей Vesta, Granta и Niva было установлено новое оборудование и оптимизированы отдельные процессы. Это позволило повысить качество сборки и ускорить выпуск автомобилей.

Таким образом, несмотря на общие колебания на рынке, автомобили LADA продолжают оставаться одними из самых доступных и востребованных среди российских покупателей. Разнообразие моделей и ценовой диапазон позволяют подобрать подходящий вариант практически для любого бюджета.