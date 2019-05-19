19 мая 2019, 22:53

Сколько стоят самые продаваемые в РФ кроссоверы?

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Все ли зависит при продаже новых машин от их стоимости? И да, и нет. Яркое тому подтверждение – свежее исследование аналитического агентства «Автостат». Его сотрудники промониторили рынок кроссоверов на предмет соотношения успеха и цены.
Сколько стоят самые продаваемые в РФ кроссоверы

Hyundai Creta
От 1.6 л, 123 л.с
Новый от 879 900 до 1 382 900 Р
Как это не удивительно, но самые доступные вседорожники – тольяттинские «старички» Lada 4x4 (от 440 000 рублей за 3-дверную версию) и Chevrolet Niva (от 553 500 рублей по спеццене) – разместились в ТОП-10 лишь на третьей и девятой позициях. За 4 месяца текущего года «Нива» (назовем ее по старинке) разошлась тиражом 10 381 ед., ее соседка по территории с американской эмблемой-крестом приглянулась 7 532 покупателям.

Полноприводные автомобили из главного российского Автограда проиграли многим своим зарубежным конкурентам: «Шеви Нива» большему количеству, Lada 4x4 двум соперникам. Лидеры – иностранцы, но опять же с отечественной производственной пропиской. Hyundai Creta из-под Петербурга стал лидером продаж в сегменте SUV с результатом 22 893 ед. При этом невский «кореец» более чем вдвое дороже «Нивы» - от 957 000 рублей.

Renault Duster
От 1.5 л, 109 л.с
Новый от 699 000 до 1 091 990 Р
Успех «Креты» не случаен – автомобиль лидирует в России уже не первый месяц. Своим появлением он подвинул с трона столичный Renault Duster, который в настоящее время доступен по цене от 714 000 рублей. «Француз» уступил «азиату» сильно – 11 888 ед., но этого ему хватило, чтобы довольствоваться второй строчкой актуального рейтинга.  

И у Creta, и у Duster под капотом стартовые бензиновые «четверки» объемом 1,6 литра (123 и 114 л.с. соответственно), механические коробки (6МКПП и 5МКПП) и привод на передние колеса. Полный привод у Hyundai доступен как с 1,6-литровым движком (1 090 000 рублей и «механика»), так и со «старшим» 2-литровым агрегатом (1 335 000 рублей, «автомат»). В свою очередь Renault доступен с трансмиссией 4x4 в сочетании с тремя типами моторов – бензиновых 1,6 литра (835 000 рублей, МКПП) и 2 литра (1 033 000 рублей, АКПП), а также с дизелем 1.5 dCi (1 017 000 рублей, «механика»).

ВАЗ (Lada) Нива 4х4 (2121)
От 1.7 л, 83 л.с
Новый от 503 900 до 766 900 Р
Renault и Hyundai отметились в рейтинге самых продаваемых кроссоверов еще по одной модели с каждой стороны. Kaptur, чья стоимость сопоставима с Creta (от 944 000 рублей за «механическую» 1,6-литровую версию до 1 190 000 рублей с АКПП), нашел для себя в России 8 544 покупателей (6 позиция в ТОП-10). А вот Tucson довольствуется 8 строчкой – его продажи в период с января по апрель 2019-го составили 7 669 ед.

При этом корейский кроссовер заметно дороже «Каптюра» - от 1 499 000 рублей до 2 024 000 рублей. У него 3 типа силовых агрегатов (2 литра 150 сил, 1,6 литра 177 л.с. и 195-сильный дизель объемом 2 литра) и 4 типа трансмиссии (6МКПП, 6АКПП, 8АКПП и 7DCT). Полный привод «тушканчика» доступен со всеми двигателями и со всеми коробками. 

Сколько стоят самые продаваемые в РФ кроссоверы
Сколько стоят самые продаваемые в РФ кроссоверы
Сколько стоят самые продаваемые в РФ кроссоверы
Сколько стоят самые продаваемые в РФ кроссоверы
Сколько стоят самые продаваемые в РФ кроссоверы
Сколько стоят самые продаваемые в РФ кроссоверы
Сколько стоят самые продаваемые в РФ кроссоверы
Сколько стоят самые продаваемые в РФ кроссоверы
Сколько стоят самые продаваемые в РФ кроссоверы
Сколько стоят самые продаваемые в РФ кроссоверы
Сколько стоят самые продаваемые в РФ кроссоверы
Сколько стоят самые продаваемые в РФ кроссоверы
По стартовой цене Hyundai Tucson сегодня продается Volkswagen Tiguan (от 1 499 000 рублей), который сопоставим с азиатским визави габаритными размерами (4486x1839x1670 мм у «немца» и 4475x1850x1645 мм у «корейца»). За 4 месяца текущего года дилерам Volkswagen удалось отгрузить 10 145 «тигуанов», и это неплохое 5 место в нашей «десятке».

Volkswagen Tiguan
От 1.4 л, 125 л.с
Новый от 1 399 000 до 2 389 000 Р
Самый дорогой кроссовер в ТОП-10 – Toyota RAV4 – от 1 616 000 рублей и 7 место. Четвертое поколение автомобиля собирается на заводе в Шушарах и потихоньку теряет свою популярность у потребителей. Японцы питают себя надеждой о новой генерации RAV4, которая должна выйти на российский рынок в этом году и должна сразу стать на конвейер петербургского предприятия.

Указанная цена – это 2-литровый бензиновый мотор, 6-ступенчатая «механика» и монопривод. Все то же, но в паре с вариатором, оценено в 1 703 000 рублей. Самая доступная версия с 4x4 – комплектация «Стандарт Плюс» за 1 802 000 рублей (2 литра, CVT). 2,2-литровый дизель поставляется исключительно с полным приводом и 6-диапазонным «автоматом». Стоимость версий – 2 069 000 рублей и 2 243 000 рублей (спеццены).

С января по апрель текущего года компании, «заполнившие» своими моделями ТОП-10 самых продаваемых SUV, показали следующие суммарные результаты: Lada – 114 679 ед., Kia - 72 801 ед., Hyundai – 56 804 ед., Renault – 41 892 ед., Volkswagen – 31 626 ед., Toyota – 30 074 ед., Nissan – 21 813 ед., Chevrolet – 7 801 ед. Сегмент кроссоверов и внедорожников в России занимает на текущий момент более 40% рынка.

Павел Кузин
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Отзывы по теме
Форум Renault Duster
дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
NataYw
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум Toyota RAV 4
Цитата:| Кому: сергей До этого был RAV4 2012 года, взял посвежее. Хочу заметить, что эта машина едет значительно тише, плавнее, управлять ей приятнее. Проходимость отличная, амортизация на 5+. Сама машина в этой комплектации стала больше, места в салоне прибавилось, но свободного пространства в гараже ...
Александр
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Сколько стоят самые продаваемые в РФ кроссоверы?
{{model_v2_no_show_6204}} Как это не удивительно, но самые доступные вседорожники – тольяттинские «старички» Lada 4x4 (от 440 000 рублей за 3-дверную версию) и Chevrolet Niva (от 553 500 рублей по спеццене) – разместились в ТОП-10 лишь на третьей и девятой позициях. За 4 месяца текущего года «Нива» (назовем ее по старинке) разошлась тиражом 10 381 ед., ее соседка по территории с американской эмблемой-крестом приглянулась 7 532 покупателям.Полноприводные автомобили из главного российского Автограда проиграли многим своим зарубежным конкурентам: «Шеви Нива» большему количеству, Lada 4x4 двум соперникам. Лидеры – иностранцы, но опять же с отечественной производственной пропиской. Hyundai Creta из-под Петербурга стал лидером продаж в сегменте SUV с результатом 22 893 ед. При этом невский «кореец» более чем вдвое дороже «Нивы» - от 957 000 рублей. {{model_v2_no_show_3024}} Успех «Креты» не случаен – автомобиль лидирует в России уже не первый месяц. Своим появлением он подвинул с трона столичный Renault Duster, который в настоящее время доступен по цене от 714 000 рублей. «Француз» уступил «азиату» сильно – 11 888 ед., но этого ему хватило, чтобы довольствоваться второй строчкой актуального рейтинга.   И у Creta, и у Duster под капотом стартовые бензиновые «четверки» объемом 1,6 литра (123 и 114 л.с. соответственно), механические коробки (6МКПП и 5МКПП) и привод на передние колеса. Полный привод у Hyundai доступен как с 1,6-литровым движком (1 090 000 рублей и «механика»), так и со «старшим» 2-литровым агрегатом (1 335 000 рублей, «автомат»). В свою очередь Renault доступен с трансмиссией 4x4 в сочетании с тремя типами моторов – бензиновых 1,6 литра (835 000 рублей, МКПП) и 2 литра (1 033 000 рублей, АКПП), а также с дизелем 1.5 dCi (1 017 000 рублей, «механика»). {{model_v2_no_show_1473}} Renault и Hyundai отметились в рейтинге самых продаваемых кроссоверов еще по одной модели с каждой стороны. Kaptur, чья стоимость сопоставима с Creta (от 944 000 рублей за «механическую» 1,6-литровую версию до 1 190 000 рублей с АКПП), нашел для себя в России 8 544 покупателей (6 позиция в ТОП-10). А вот Tucson довольствуется 8 строчкой – его продажи в период с января по апрель 2019-го составили 7 669 ед. При этом корейский кроссовер заметно дороже «Каптюра» - от 1 499 000 рублей до 2 024 000 рублей. У него 3 типа силовых агрегатов (2 литра 150 сил, 1,6 литра 177 л.с. и 195-сильный дизель объемом 2 литра) и 4 типа трансмиссии (6МКПП, 6АКПП, 8АКПП и 7DCT). Полный привод «тушканчика» доступен со всеми двигателями и со всеми коробками.  {{gallery_230}} По стартовой цене Hyundai Tucson сегодня продается Volkswagen Tiguan (от 1 499 000 рублей), который сопоставим с азиатским визави габаритными размерами (4486x1839x1670 мм у «немца» и 4475x1850x1645 мм у «корейца»). За 4 месяца текущего года дилерам Volkswagen удалось отгрузить 10 145 «тигуанов», и это неплохое 5 место в нашей «десятке». {{model_v2_no_show_1731}} Самый дорогой кроссовер в ТОП-10 – Toyota RAV4 – от 1 616 000 рублей и 7 место. Четвертое поколение автомобиля собирается на заводе в Шушарах и потихоньку теряет свою популярность у потребителей. Японцы питают себя надеждой о новой генерации RAV4, которая должна выйти на российский рынок в этом году и должна сразу стать на конвейер петербургского предприятия. Указанная цена – это 2-литровый бензиновый мотор, 6-ступенчатая «механика» и монопривод. Все то же, но в паре с вариатором, оценено в 1 703 000 рублей. Самая доступная версия с 4x4 – комплектация «Стандарт Плюс» за 1 802 000 рублей (2 литра, CVT). 2,2-литровый дизель поставляется исключительно с полным приводом и 6-диапазонным «автоматом». Стоимость версий – 2 069 000 рублей и 2 243 000 рублей (спеццены). С января по апрель текущего года компании, «заполнившие» своими моделями ТОП-10 самых продаваемых SUV, показали следующие суммарные результаты: Lada – 114 679 ед., Kia - 72 801 ед., Hyundai – 56 804 ед., Renault – 41 892 ед., Volkswagen – 31 626 ед., Toyota – 30 074 ед., Nissan – 21 813 ед., Chevrolet – 7 801 ед. Сегмент кроссоверов и внедорожников в России занимает на текущий момент более 40% рынка.
2019-05-19
Автор: Павел Кузин
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