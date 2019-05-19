Сколько стоят самые продаваемые в РФ кроссоверы?
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Полноприводные автомобили из главного российского Автограда проиграли многим своим зарубежным конкурентам: «Шеви Нива» большему количеству, Lada 4x4 двум соперникам. Лидеры – иностранцы, но опять же с отечественной производственной пропиской. Hyundai Creta из-под Петербурга стал лидером продаж в сегменте SUV с результатом 22 893 ед. При этом невский «кореец» более чем вдвое дороже «Нивы» - от 957 000 рублей.
И у Creta, и у Duster под капотом стартовые бензиновые «четверки» объемом 1,6 литра (123 и 114 л.с. соответственно), механические коробки (6МКПП и 5МКПП) и привод на передние колеса. Полный привод у Hyundai доступен как с 1,6-литровым движком (1 090 000 рублей и «механика»), так и со «старшим» 2-литровым агрегатом (1 335 000 рублей, «автомат»). В свою очередь Renault доступен с трансмиссией 4x4 в сочетании с тремя типами моторов – бензиновых 1,6 литра (835 000 рублей, МКПП) и 2 литра (1 033 000 рублей, АКПП), а также с дизелем 1.5 dCi (1 017 000 рублей, «механика»).
При этом корейский кроссовер заметно дороже «Каптюра» - от 1 499 000 рублей до 2 024 000 рублей. У него 3 типа силовых агрегатов (2 литра 150 сил, 1,6 литра 177 л.с. и 195-сильный дизель объемом 2 литра) и 4 типа трансмиссии (6МКПП, 6АКПП, 8АКПП и 7DCT). Полный привод «тушканчика» доступен со всеми двигателями и со всеми коробками.
Указанная цена – это 2-литровый бензиновый мотор, 6-ступенчатая «механика» и монопривод. Все то же, но в паре с вариатором, оценено в 1 703 000 рублей. Самая доступная версия с 4x4 – комплектация «Стандарт Плюс» за 1 802 000 рублей (2 литра, CVT). 2,2-литровый дизель поставляется исключительно с полным приводом и 6-диапазонным «автоматом». Стоимость версий – 2 069 000 рублей и 2 243 000 рублей (спеццены).
С января по апрель текущего года компании, «заполнившие» своими моделями ТОП-10 самых продаваемых SUV, показали следующие суммарные результаты: Lada – 114 679 ед., Kia - 72 801 ед., Hyundai – 56 804 ед., Renault – 41 892 ед., Volkswagen – 31 626 ед., Toyota – 30 074 ед., Nissan – 21 813 ед., Chevrolet – 7 801 ед. Сегмент кроссоверов и внедорожников в России занимает на текущий момент более 40% рынка.
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