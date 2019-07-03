3 июля 2019, 00:03

Сколько стоят 3- и 5-летние Toyota Land Cruiser Prado?

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«Положить глаз» на новый Toyota Land Cruiser Prado сегодня мало – нужно иметь от 2,5 дор 4, 3 млн рублей свободных денег. Есть они далеко не у каждого, а располагать хорошим внедорожником, ох, как хочется. Выход традиционный – «пошукать» на вторичном рынке. Сегодня мы промониторим 3-5-летние предложения. Самые, так сказать, востребованные.
Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado

Для завязки разговора пару слов об автомобиле. «Стопятидесятый» Prado – 5-дверный среднеразмерный (длина - 4,8 метра) внедорожник и, чего греха таить, по истине легендарная модель, ностиель философии «классических ценностей»: рамная конструкция, постоянный полный привод, неразрезной задний мост. К этому прибавим надлежащий уровень комфорта, крепкую и надежную технику, отменную проходимостью.

Toyota Land Cruiser Prado
От 2.7 л, 163 л.с
Новый от 2 412 000 до 4 242 000 Р
Машины в заводском кузове J150 появились на свет в 2009-м, а через 4 года пережили плановое улучшение. Внедорожнику подправили «лицо», немного переработали интерьер, доработали силовые агрегаты, перенастроили подвеску ради улучшения управляемости и стабильности на дороге, а попутно расширили перечень комфорт-опций. Что называется, все по делу.

В те годы Land Cruiser Prado имел хорошие коммерческие показатели. К примеру, в сытом 2014-м россияне сообща приобрели 17 360 ед. Это почти в 4 раза превысило годовой результат Land Cruiser 200, в 3 с лишним раза – Venza и в 2,5 раза – Hilux. В 2016 году в России суммарно продано 14 516 Land Cruiser Prado, что, согласитесь, так же неплохо.

Итак, сколько можно сэкономить денег при покупке автомобиля, обратившись к б/у с ектору?

Машины 2014 года выпуска

Выбор огромный, ценник – от 1,8 – 2,5 млн рублей. Оснащенность, как правило, достойная, состояние преимущественно неплохое. Торг в большинстве случаев уместен. Рассмотрим три самых доступных варианта

Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado
Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado
Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado
Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado
Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado
Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado
Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado
Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado
Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado
Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado
 

Базовым версиям LC Prado адресована рядная бензиновая «четверка» объемом 2,7 литра с распределенной подачей горючего, настраиваемыми фазами газораспределения и 16-клапанным ГРМ. Мотор развивает 163 л.с. при 5200 об/мин и 246 Нм вращающего потенциала при 3900 об/мин. Дизельные модификации оснащались 2,8-литровым 4-цилиндровым двигателем 1GD-FTV с турбокомпрессором с изменяемой геометрией, аккумуляторным впрыском Common Rail, интеркулером и 16-клапанным ГРМ типа DOHC. Мощность дизеля - 177 л.с. при 3400 об/мин, пик крутящего момента - 420 Нм при 1400-2600 об/мин.
- Черный 3-литровый 173-сильный дизельный «Прадо» за 1 790 000 рублей. Растаможен, не требует ремонта, было 2 владельца. Автомобиль пробежал по нашим дорогам 143 000 км. Проведена полная диагностика по стандарту, утвержденному «Tойота Мотор» (136 пунктов), которая включает в себя проверки техсостояния автомобиля, интерьера, экстерьера, несущих элементов кузова. Комплектация средняя: ABS, антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости, бортовой компьютер, климат-контроль, подогрев сидений, CD, USB, радио, тканевая обивка салона, задние тонированные стекла и пр.

- Белый 2,7-литровый (163 л.с.) бензиновый «Прадо» с пробегом 154 019 км. Нынешний владелец просит за него 1 781 000 рублей, заверяя в хорошем техническом состоянии и бережном отношении со стороны одного-единственного хозяина. Продавец готов отдать полный комплект ключей и перечисляет доступные опции: мультифункциональный руль, кожаный салон, кондиционер, обогрев передних сидений, подготовка под телефон, система помощи при спуске и пр.

- Еще один 3-литровый дизельный вариант, только в серебристом окрасе. Запрашиваемая цена – 1 880 000 рублей. Пробег - 182 000 км, ПТС – дубликат, обслуживание – у официального дилера, три владельца. В списке оборудования числятся: запуск с кнопки, круиз-контроль, мультимедиа, 2-зонный климат, электропривод передних сидений, подогрев передних сидений, парктроники, камера заднего вида, рейлинги на крыше, пороги, полноразмерное запасное колесо.

Машины 2015 года выпуска

Предложений также много, из наиболее дешевых отметим следующие.

Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado
Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado
Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado
Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado
Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado
Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado
Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado
Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado
Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado
Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado
- 1 952 000 рублей – столько просят за дизельный «Прадо» черного цвета, проехавший с одним владельцем 132 000 км. Коробка – автоматическая, ПТС оригинальный, полный комплект ключей, дилерское обслуживание, сервисная книжка, побывал в 4 ДТП, при этом, как отмечает продавец, не требует ремонта. Оснащение хорошее: круиз-контроль, передний центральный подлокотник, камера заднего вида, электропривод зеркал, электростеклоподъёмники по «кругу», парктроник задний, система помощи при старте в гору, регулировка сиденья пассажира по высоте, бортовой компьютер, система доступа без ключа, электрорегулировка водительского кресла, подогрев передних сидений, регулировка руля по вылету, 2-зонный климат-контроль 2-зонный, электроскладывание зеркал.

Toyota Land Cruiser Prado 4.0
282 л.с
0-100 - 11.7 с, 165 км/ч
4780 мм x 1885 мм x 1845 мм мм
бензин, 12,3 л на 100 км
Все характеристики
- 1 980 000 рублей и 92 000 км пробега – это черный бензиновый (163 л.с.) «Прадо», растаможенный, с оригинальным ПТС и всего одним владельцем. Следы ДТП и юридические ограничения не обнаружены. Автомобиль, по словам нынешнего хозяина, куплен в ДЦ «Тойота Центр Каширский» в августе 2015 года. «Московской зимы и соли не видел. Кузов в прекрасном состоянии. Небитый и некрашенный, все ТО проходил в дилерском центре, о чем свидетельствует книга ТО. Дополнительно установлена защита картера, есть тонировка, ковры салон/багажник, 2 комплекта резины на дисках (лето/зима)».

- 2 100 000 рублей – во столько ценен 2,8-литровый 177-сильный черный дизельный Land Cruiser Prado, накатавший за свои 4 года 92 000 км. По заявлению продавца, технические характеристики соответствуют заявленным, следов ДТП нет, проблемы в истории владения автомобилем не обнаружены. Комплектация «Люкс», значит, есть много. Не перечисляя опций прошлого автомобиля, добавим память передних кресел, обогрев рулевого колеса, датчик давления в шинах, систему автоматической парковки, камеру 360 градусов, датчики дождя и света, фаркоп, штатная навигационная система и пр. 

Машины 2016 года выпуска

В этом секторе ценник повышенный. Большинство предложений располагаются в вилке 2,4 – 2,6 млн рублей. Есть машины за 2,8 – 2,9 млн рублей. Все, что ниже – почти удача.

Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado
Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado
Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado
Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado
Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado
Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado
Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado
Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado
Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado
Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado
Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado
Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado
Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado
Сколько стоят 3 и 5 летние Toyota Land Cruiser Prado
- Как, например, серый бензиновый (163 л.с.) «Прадо» с пробегом всего 21 400 км. Юридически чистый, с оригинальным ПТС, без ДТП и т.д. Продавец особо подчеркивает роскошный список оборудования, в котором есть почти все из разряда систем безопасности и комфорта, включая кожаный руль, всевозможные электроприводы, круиз, камеры, компьютер и т.п.

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- Еще один серый, но уже дизельный (2,8 литра) Land Cruiser Prado будет отдан «в хорошие руки», которые держат бумажник с 2 265 000 руб. Пробег около 85 000 км, участник одного дорожно-транспортного происшествия. 11 пунктов разряда «комфорт», обилие безопасных технологий, противоугонные системы и т.п.

Отзывы по эксплуатации

- игара 999 (3 литра дизель): «Размер салона, рама, дизель, дорожный просвет, энергоемкость подвески, мост, «понижайка», блокировка. Идет как вкопанный, едет степенно, на разгон резвый, без рывков, в поворотах не кренит, фары светят как на тепловозе, бака хватает на 1000 км, в мороз -29 без вопросов».

- Кодински (3 литра дизель): «Дизель 173 л. С. слабоват. При этом маленький расход: 8,5-9 л по трассе, город – 10 литров летом. Крепкая подвеска. Сосет пыль по гравийке и довольно сильно. Дребезжат приоткрытые передние стекла на бездорожье. При пробеге 5 000 км скрипят задние сиденья. Колесные арки плохо обработаны антигравием».

- Хирург (2,7 литра бензин): «Владею Prado 2.7 - в городе нормально, тянет хорошо с низов. На трассе на обгонах тяжеловат, но я гонять не люблю. Зимой в холодное время расход большой. Хорошая альтернатива дизелю небольших объемов. Зимой очень теплый. Для тех, кто любит резвую езду, не подойдет».

Павел Кузин
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Комментарии
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Отзывы по теме
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Сколько стоят 3- и 5-летние Toyota Land Cruiser Prado?
Для завязки разговора пару слов об автомобиле. «Стопятидесятый» Prado – 5-дверный среднеразмерный (длина - 4,8 метра) внедорожник и, чего греха таить, по истине легендарная модель, ностиель философии «классических ценностей»: рамная конструкция, постоянный полный привод, неразрезной задний мост. К этому прибавим надлежащий уровень комфорта, крепкую и надежную технику, отменную проходимостью.{{model_v2_no_show_1292}} Машины в заводском кузове J150 появились на свет в 2009-м, а через 4 года пережили плановое улучшение. Внедорожнику подправили «лицо», немного переработали интерьер, доработали силовые агрегаты, перенастроили подвеску ради улучшения управляемости и стабильности на дороге, а попутно расширили перечень комфорт-опций. Что называется, все по делу. В те годы Land Cruiser Prado имел хорошие коммерческие показатели. К примеру, в сытом 2014-м россияне сообща приобрели 17 360 ед. Это почти в 4 раза превысило годовой результат Land Cruiser 200, в 3 с лишним раза – Venza и в 2,5 раза – Hilux. В 2016 году в России суммарно продано 14 516 Land Cruiser Prado, что, согласитесь, так же неплохо. Итак, сколько можно сэкономить денег при покупке автомобиля, обратившись к б/у с ектору?Машины 2014 года выпускаВыбор огромный, ценник – от 1,8 – 2,5 млн рублей. Оснащенность, как правило, достойная, состояние преимущественно неплохое. Торг в большинстве случаев уместен. Рассмотрим три самых доступных варианта{{gallery_1579}}  {{photo_text_229}} - Черный 3-литровый 173-сильный дизельный «Прадо» за 1 790 000 рублей. Растаможен, не требует ремонта, было 2 владельца. Автомобиль пробежал по нашим дорогам 143 000 км. Проведена полная диагностика по стандарту, утвержденному «Tойота Мотор» (136 пунктов), которая включает в себя проверки техсостояния автомобиля, интерьера, экстерьера, несущих элементов кузова. Комплектация средняя: ABS, антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости, бортовой компьютер, климат-контроль, подогрев сидений, CD, USB, радио, тканевая обивка салона, задние тонированные стекла и пр.- Белый 2,7-литровый (163 л.с.) бензиновый «Прадо» с пробегом 154 019 км. Нынешний владелец просит за него 1 781 000 рублей, заверяя в хорошем техническом состоянии и бережном отношении со стороны одного-единственного хозяина. Продавец готов отдать полный комплект ключей и перечисляет доступные опции: мультифункциональный руль, кожаный салон, кондиционер, обогрев передних сидений, подготовка под телефон, система помощи при спуске и пр. - Еще один 3-литровый дизельный вариант, только в серебристом окрасе. Запрашиваемая цена – 1 880 000 рублей. Пробег - 182 000 км, ПТС – дубликат, обслуживание – у официального дилера, три владельца. В списке оборудования числятся: запуск с кнопки, круиз-контроль, мультимедиа, 2-зонный климат, электропривод передних сидений, подогрев передних сидений, парктроники, камера заднего вида, рейлинги на крыше, пороги, полноразмерное запасное колесо.Машины 2015 года выпускаПредложений также много, из наиболее дешевых отметим следующие. {{gallery_1580}} - 1 952 000 рублей – столько просят за дизельный «Прадо» черного цвета, проехавший с одним владельцем 132 000 км. Коробка – автоматическая, ПТС оригинальный, полный комплект ключей, дилерское обслуживание, сервисная книжка, побывал в 4 ДТП, при этом, как отмечает продавец, не требует ремонта. Оснащение хорошее: круиз-контроль, передний центральный подлокотник, камера заднего вида, электропривод зеркал, электростеклоподъёмники по «кругу», парктроник задний, система помощи при старте в гору, регулировка сиденья пассажира по высоте, бортовой компьютер, система доступа без ключа, электрорегулировка водительского кресла, подогрев передних сидений, регулировка руля по вылету, 2-зонный климат-контроль 2-зонный, электроскладывание зеркал.{{params_37177}} - 1 980 000 рублей и 92 000 км пробега – это черный бензиновый (163 л.с.) «Прадо», растаможенный, с оригинальным ПТС и всего одним владельцем. Следы ДТП и юридические ограничения не обнаружены. Автомобиль, по словам нынешнего хозяина, куплен в ДЦ «Тойота Центр Каширский» в августе 2015 года. «Московской зимы и соли не видел. Кузов в прекрасном состоянии. Небитый и некрашенный, все ТО проходил в дилерском центре, о чем свидетельствует книга ТО. Дополнительно установлена защита картера, есть тонировка, ковры салон/багажник, 2 комплекта резины на дисках (лето/зима)».- 2 100 000 рублей – во столько ценен 2,8-литровый 177-сильный черный дизельный Land Cruiser Prado, накатавший за свои 4 года 92 000 км. По заявлению продавца, технические характеристики соответствуют заявленным, следов ДТП нет, проблемы в истории владения автомобилем не обнаружены. Комплектация «Люкс», значит, есть много. Не перечисляя опций прошлого автомобиля, добавим память передних кресел, обогрев рулевого колеса, датчик давления в шинах, систему автоматической парковки, камеру 360 градусов, датчики дождя и света, фаркоп, штатная навигационная система и пр.  Машины 2016 года выпускаВ этом секторе ценник повышенный. Большинство предложений располагаются в вилке 2,4 – 2,6 млн рублей. Есть машины за 2,8 – 2,9 млн рублей. Все, что ниже – почти удача. {{gallery_1581}} - Как, например, серый бензиновый (163 л.с.) «Прадо» с пробегом всего 21 400 км. Юридически чистый, с оригинальным ПТС, без ДТП и т.д. Продавец особо подчеркивает роскошный список оборудования, в котором есть почти все из разряда систем безопасности и комфорта, включая кожаный руль, всевозможные электроприводы, круиз, камеры, компьютер и т.п.{{material_113662}} - Еще один серый, но уже дизельный (2,8 литра) Land Cruiser Prado будет отдан «в хорошие руки», которые держат бумажник с 2 265 000 руб. Пробег около 85 000 км, участник одного дорожно-транспортного происшествия. 11 пунктов разряда «комфорт», обилие безопасных технологий, противоугонные системы и т.п.Отзывы по эксплуатации- игара 999 (3 литра дизель): «Размер салона, рама, дизель, дорожный просвет, энергоемкость подвески, мост, «понижайка», блокировка. Идет как вкопанный, едет степенно, на разгон резвый, без рывков, в поворотах не кренит, фары светят как на тепловозе, бака хватает на 1000 км, в мороз -29 без вопросов».- Кодински (3 литра дизель): «Дизель 173 л. С. слабоват. При этом маленький расход: 8,5-9 л по трассе, город – 10 литров летом. Крепкая подвеска. Сосет пыль по гравийке и довольно сильно. Дребезжат приоткрытые передние стекла на бездорожье. При пробеге 5 000 км скрипят задние сиденья. Колесные арки плохо обработаны антигравием».- Хирург (2,7 литра бензин): «Владею Prado 2.7 - в городе нормально, тянет хорошо с низов. На трассе на обгонах тяжеловат, но я гонять не люблю. Зимой в холодное время расход большой. Хорошая альтернатива дизелю небольших объемов. Зимой очень теплый. Для тех, кто любит резвую езду, не подойдет».
2019-07-03
Автор: Павел Кузин
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