Сколько стоят 3- и 5-летние Toyota Land Cruiser Prado?
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Для завязки разговора пару слов об автомобиле. «Стопятидесятый» Prado – 5-дверный среднеразмерный (длина - 4,8 метра) внедорожник и, чего греха таить, по истине легендарная модель, ностиель философии «классических ценностей»: рамная конструкция, постоянный полный привод, неразрезной задний мост. К этому прибавим надлежащий уровень комфорта, крепкую и надежную технику, отменную проходимостью.
В те годы Land Cruiser Prado имел хорошие коммерческие показатели. К примеру, в сытом 2014-м россияне сообща приобрели 17 360 ед. Это почти в 4 раза превысило годовой результат Land Cruiser 200, в 3 с лишним раза – Venza и в 2,5 раза – Hilux. В 2016 году в России суммарно продано 14 516 Land Cruiser Prado, что, согласитесь, так же неплохо.
Итак, сколько можно сэкономить денег при покупке автомобиля, обратившись к б/у с ектору?
Машины 2014 года выпуска
Выбор огромный, ценник – от 1,8 – 2,5 млн рублей. Оснащенность, как правило, достойная, состояние преимущественно неплохое. Торг в большинстве случаев уместен. Рассмотрим три самых доступных варианта
- Белый 2,7-литровый (163 л.с.) бензиновый «Прадо» с пробегом 154 019 км. Нынешний владелец просит за него 1 781 000 рублей, заверяя в хорошем техническом состоянии и бережном отношении со стороны одного-единственного хозяина. Продавец готов отдать полный комплект ключей и перечисляет доступные опции: мультифункциональный руль, кожаный салон, кондиционер, обогрев передних сидений, подготовка под телефон, система помощи при спуске и пр.
- Еще один 3-литровый дизельный вариант, только в серебристом окрасе. Запрашиваемая цена – 1 880 000 рублей. Пробег - 182 000 км, ПТС – дубликат, обслуживание – у официального дилера, три владельца. В списке оборудования числятся: запуск с кнопки, круиз-контроль, мультимедиа, 2-зонный климат, электропривод передних сидений, подогрев передних сидений, парктроники, камера заднего вида, рейлинги на крыше, пороги, полноразмерное запасное колесо.
Машины 2015 года выпуска
Предложений также много, из наиболее дешевых отметим следующие.
|Toyota Land Cruiser Prado 4.0
|282 л.с
|0-100 - 11.7 с, 165 км/ч
|4780 мм x 1885 мм x 1845 мм мм
|бензин, 12,3 л на 100 км
|Все характеристики
- 2 100 000 рублей – во столько ценен 2,8-литровый 177-сильный черный дизельный Land Cruiser Prado, накатавший за свои 4 года 92 000 км. По заявлению продавца, технические характеристики соответствуют заявленным, следов ДТП нет, проблемы в истории владения автомобилем не обнаружены. Комплектация «Люкс», значит, есть много. Не перечисляя опций прошлого автомобиля, добавим память передних кресел, обогрев рулевого колеса, датчик давления в шинах, систему автоматической парковки, камеру 360 градусов, датчики дождя и света, фаркоп, штатная навигационная система и пр.
Машины 2016 года выпуска
В этом секторе ценник повышенный. Большинство предложений располагаются в вилке 2,4 – 2,6 млн рублей. Есть машины за 2,8 – 2,9 млн рублей. Все, что ниже – почти удача.
Отзывы по эксплуатации
- игара 999 (3 литра дизель): «Размер салона, рама, дизель, дорожный просвет, энергоемкость подвески, мост, «понижайка», блокировка. Идет как вкопанный, едет степенно, на разгон резвый, без рывков, в поворотах не кренит, фары светят как на тепловозе, бака хватает на 1000 км, в мороз -29 без вопросов».
- Кодински (3 литра дизель): «Дизель 173 л. С. слабоват. При этом маленький расход: 8,5-9 л по трассе, город – 10 литров летом. Крепкая подвеска. Сосет пыль по гравийке и довольно сильно. Дребезжат приоткрытые передние стекла на бездорожье. При пробеге 5 000 км скрипят задние сиденья. Колесные арки плохо обработаны антигравием».
- Хирург (2,7 литра бензин): «Владею Prado 2.7 - в городе нормально, тянет хорошо с низов. На трассе на обгонах тяжеловат, но я гонять не люблю. Зимой в холодное время расход большой. Хорошая альтернатива дизелю небольших объемов. Зимой очень теплый. Для тех, кто любит резвую езду, не подойдет».
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