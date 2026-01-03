Резкое подорожание Solaris — что изменилось в прайс-листе и какие комплектации доступны

Сколько теперь стоят автомобили Solaris: новые цены на российские версии HS, KRS, KRX и HC

С 2026 года автомобили Solaris стали заметно дороже. Изменения коснулись всех моделей бренда. В материале - подробности новых цен и комплектаций. Узнайте, как изменился рынок.

С начала 2026 года автомобили Solaris, выпускаемые на предприятии в Санкт-Петербурге, оказались в центре внимания из-за значительного роста цен. По информации «Автоновости дня», стоимость всех моделей бренда увеличилась на 40–300 тысяч рублей, что составляет от 1,6 до 14 процентов в зависимости от комплектации и типа кузова.

Наибольший скачок зафиксирован у седана HS, который считается российским аналогом Hyundai Solaris. Осенью прошлого года ходили слухи о возможном завершении его выпуска, однако теперь на официальном сайте марки опубликован обновленный прайс-лист. Единственная комплектация Active Plus 2025 года теперь стоит 2 440 000 рублей, что на 300 тысяч больше, чем версия 2024 года.

Кроссовер HC, который многие связывают с моделью Hyundai Creta, также подорожал. В зависимости от выбранной комплектации прибавка составила от 40 до 83 тысяч рублей. В линейке вновь появилась версия Family с полным приводом, оснащенная 121-сильным мотором объемом 1,6 литра и автоматической коробкой передач. Теперь за базовую версию Prime с механикой просят 2 430 000 рублей, а топовая комплектация Prestige Smart с двухлитровым двигателем и полным приводом оценивается в 3 825 000 рублей.

Седан KRS, который представляет собой адаптированную версию Kia Rio, также не избежал повышения цен. С 1 января 2026 года его стоимость выросла на 45–51 тысячу рублей в зависимости от уровня оснащения. Самая доступная версия Comfort с механической коробкой теперь стоит 2 335 000 рублей, а топовая Premium - 2 870 000 рублей.

Не остался в стороне и кросс-хэтчбек KRX, который позиционируется как российский вариант Kia Rio X. За счет увеличенного дорожного просвета и защитного пластикового обвеса эта модель пользуется спросом у любителей активного отдыха. Теперь за базовую комплектацию Comfort с механикой придется заплатить 2 335 000 рублей, а за топовую Premium - 2 960 000 рублей. Рост цен по комплектациям составил от 45 до 57 тысяч рублей.

Стоит отметить, что предыдущий пересмотр прайс-листов Solaris произошел всего месяц назад, в декабре 2025 года. Тогда изменения затронули начальные комплектации некоторых моделей, и прибавка составила от 330 до 491 тысячи рублей. Таким образом, за последние месяцы автомобили Solaris подорожали дважды, что заметно отразилось на доступности этих машин для российских покупателей.