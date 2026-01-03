Резкое подорожание Solaris — что изменилось в прайс-листе и какие комплектации доступны

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

3 января 2026, 23:32

Сколько теперь стоят автомобили Solaris: новые цены на российские версии HS, KRS, KRX и HC

Сколько теперь стоят автомобили Solaris: новые цены на российские версии HS, KRS, KRX и HC

Резкое подорожание Solaris — что изменилось в прайс-листе и какие комплектации доступны

Сколько теперь стоят автомобили Solaris: новые цены на российские версии HS, KRS, KRX и HC

С 2026 года автомобили Solaris стали заметно дороже. Изменения коснулись всех моделей бренда. В материале - подробности новых цен и комплектаций. Узнайте, как изменился рынок.

С 2026 года автомобили Solaris стали заметно дороже. Изменения коснулись всех моделей бренда. В материале - подробности новых цен и комплектаций. Узнайте, как изменился рынок.

С начала 2026 года автомобили Solaris, выпускаемые на предприятии в Санкт-Петербурге, оказались в центре внимания из-за значительного роста цен. По информации «Автоновости дня», стоимость всех моделей бренда увеличилась на 40–300 тысяч рублей, что составляет от 1,6 до 14 процентов в зависимости от комплектации и типа кузова.

Наибольший скачок зафиксирован у седана HS, который считается российским аналогом Hyundai Solaris. Осенью прошлого года ходили слухи о возможном завершении его выпуска, однако теперь на официальном сайте марки опубликован обновленный прайс-лист. Единственная комплектация Active Plus 2025 года теперь стоит 2 440 000 рублей, что на 300 тысяч больше, чем версия 2024 года.

Кроссовер HC, который многие связывают с моделью Hyundai Creta, также подорожал. В зависимости от выбранной комплектации прибавка составила от 40 до 83 тысяч рублей. В линейке вновь появилась версия Family с полным приводом, оснащенная 121-сильным мотором объемом 1,6 литра и автоматической коробкой передач. Теперь за базовую версию Prime с механикой просят 2 430 000 рублей, а топовая комплектация Prestige Smart с двухлитровым двигателем и полным приводом оценивается в 3 825 000 рублей.

Седан KRS, который представляет собой адаптированную версию Kia Rio, также не избежал повышения цен. С 1 января 2026 года его стоимость выросла на 45–51 тысячу рублей в зависимости от уровня оснащения. Самая доступная версия Comfort с механической коробкой теперь стоит 2 335 000 рублей, а топовая Premium - 2 870 000 рублей.

Не остался в стороне и кросс-хэтчбек KRX, который позиционируется как российский вариант Kia Rio X. За счет увеличенного дорожного просвета и защитного пластикового обвеса эта модель пользуется спросом у любителей активного отдыха. Теперь за базовую комплектацию Comfort с механикой придется заплатить 2 335 000 рублей, а за топовую Premium - 2 960 000 рублей. Рост цен по комплектациям составил от 45 до 57 тысяч рублей.

Стоит отметить, что предыдущий пересмотр прайс-листов Solaris произошел всего месяц назад, в декабре 2025 года. Тогда изменения затронули начальные комплектации некоторых моделей, и прибавка составила от 330 до 491 тысячи рублей. Таким образом, за последние месяцы автомобили Solaris подорожали дважды, что заметно отразилось на доступности этих машин для российских покупателей.

Упомянутые марки: Solaris
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Солярис

Похожие материалы Солярис

Jetour T2 с классическим автоматом: испытания на сибирских дорогах и вне их
Цены на автомобили в России вырастут с 2026 года из-за изменений в НДС и утильсборе
KGM представил новый Musso - преемник Rexton Sports для конкуренции с мировыми пикапами
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ярославль Уфа Ижевск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться