Сколько времени необходимо автомобилю, чтобы зарядить аккумулятор зимой

Зимой обычный маршрут может незаметно сказаться на состоянии автомобиля. Последствия проявляются не сразу, и водитель часто их не замечает. Есть ориентиры, зависящие от температуры и типа дороги. Их полезно учитывать, планируя поездки в холодный сезон.

Зимой обычный маршрут может незаметно сказаться на состоянии автомобиля. Последствия проявляются не сразу, и водитель часто их не замечает. Есть ориентиры, зависящие от температуры и типа дороги. Их полезно учитывать, планируя поездки в холодный сезон.

После нескольких недель коротких поездок однажды утром стартер может уже не справиться. Даже недавно замененная аккумулятор постепенно теряет запас, если поездки заканчиваются раньше, чем генератор восполняет потраченную энергию. Эксперты njcar.ru отмечают: коротких поездок может не хватить для полного восстановления заряда.

В холодную ночь масло в двигателе густеет, а аккумулятор остывает. Стартеру приходится тратить больше энергии, чтобы провернуть коленчатый вал. Холод замедляет и прием заряда батареей. Печка и электрические обогревы салона увеличивают нагрузку на систему, поэтому генератору остается меньше мощности для подзарядки. Чем старше аккумулятор, тем заметнее разница между летним и зимним запуском. Привычной дороги до работы может не хватить, чтобы восстановить заряд.

При температуре около -20 градусов на возврат энергии, потраченной на холодный запуск, обычно уходит примерно 15-20 минут непрерывного движения с устойчивой скоростью. Это не срок полной зарядки аккумулятора: речь в первую очередь о компенсации энергии одного запуска, если аккумулятор разряжена лишь слегка. Если поездка длится примерно столько же, вчерашний дефицит почти не уменьшится. Вечером, после нескольких часов на морозе, мотор снова приходится запускать. Цикл повторяется.

Ориентироваться стоит на длительность поездки и исходное состояние батареи. Для умеренно разряженного аккумулятора после нескольких коротких поездок практический ориентир составляет примерно 30-45 минут движения. Но даже такой маршрут в мороз не гарантирует полной зарядки. При температуре около -20 градусов почти полная зарядка в городе может занять до двух часов. На трассе на это уйдет примерно час-полтора. При более сильном морозе или низком исходном заряде потребуется больше времени. Универсального срока полной зарядки от генератора нет: на него влияют состояние аккумулятора и мощность генератора, свою роль играют и включенные потребители.

Долгая поездка обеспечивает подкапотному пространству прогреться, и аккумулятор начинает лучше принимать заряд. Если же короткие поездки продолжаются неделями, аккумулятор подолгу остается недозаряженной и быстрее теряет емкость. После запуска от внешнего источника 20-30 минут непрерывной езды могут помочь двигателю снова запуститься. Но такая поездка не заменит полноценную зарядку от сети: глубоко разряженной или поврежденной батарее обычно необходимо отдельное зарядное устройство. После этого даже обычное ночное похолодание может оставить машину утром без запуска.

Долгая поездка важна и для автомобилей с непосредственным впрыском. При холодном пуске часть бензина может попасть в моторное масло. Если путь заканчивается через несколько кварталов, топливо не успевает испариться, а разбавленное масло хуже смазывает детали. Когда двигатель достигает рабочей температуры, бензин постепенно испаряется.

Если зимой машина обычно используется только для коротких поездок, специально выезжать ради этого на трассу необязательно. Примерно раз в месяц аккумулятор можно подзаряжать устройством, совместимым с его типом: для свинцово-кислотных батарей или аккумуляторов AGM/EFB. Использовать зарядное устройство необходимо по инструкции производителя. Перед зарядкой убедитесь, что корпус батареи не поврежден и аккумулятор не замерз: подключать замерзшую батарею небезопасно. При повторяющемся недозаряде проверьте генератор и регулятор напряжения. Осмотрите приводной ремень и клеммы, исключите возможную утечку тока.