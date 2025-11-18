Опасный гололед в Приморском районе - как город справляется с последствиями

Скользкие улицы Петербурга: первые травмы после ночного снегопада и ледяной корки

В Петербурге фиксируют первые травмы из-за ледяных тротуаров. Снегопад сменился опасной коркой льда. Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными. Ситуация остается напряженной из-за погодных условий.

В Петербурге фиксируют первые травмы из-за ледяных тротуаров. Снегопад сменился опасной коркой льда. Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными. Ситуация остается напряженной из-за погодных условий.

В северной столице после ночного снегопада на улицах образовалась опасная ледяная корка. Уже утром жители Приморского района заметили, что тротуары и дороги покрылись скользким слоем, который стал причиной первых травм.

Как сообщает Мойка78, с 15 ноября в больницы города начали поступать пострадавшие. В НИИ Джанелидзе зафиксировали шесть случаев госпитализации с переломами суставов, связанных с падениями на скользких участках. Особенно сложная ситуация сложилась на Богатырском проспекте и Туристской улице, где ледяная пленка появилась одной из первых.

Утром 15 ноября прохожие отмечали, что коммунальные службы только начали обрабатывать тротуары противогололедными материалами. Засолка улиц проходила неравномерно, и многие участки оставались опасными для передвижения. Жители Приморского района делились в соцсетях фотографиями ледяных дорог и предупреждали друг друга о риске падений.

18 ноября в Петербурге вновь выпал снег, что усугубило ситуацию. Власти объявили «желтый» уровень погодной опасности. Водителей, которые еще не сменили летние шины на зимние, настоятельно попросили воздержаться от поездок. На дорогах наблюдались заторы, а пешеходы старались выбирать менее скользкие маршруты.

По информации городских служб, обработка улиц продолжается, однако из-за переменчивой погоды ледяная корка может появляться вновь. Врачи напоминают о необходимости быть особенно осторожными на улице, чтобы избежать травм. Водителям советуют соблюдать дистанцию и снижать скорость, а пешеходам - выбирать обувь с нескользящей подошвой.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни погодные условия останутся сложными. Горожанам рекомендуется внимательно следить за прогнозами и по возможности ограничить передвижения в периоды сильного гололеда.