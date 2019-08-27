27 августа 2019, 13:51
Скончался экс-глава Volkswagen Фердинанд Пиех
- 1103
- 0
Фото: Boris Roessler / dpa / AP
В Германии на 83-м году жизни скончался легендарный австро-немецкий автомобильный инженер и промышленник, бывший руководитель концерна Volkswagen Фердинанд Пиех.
Фердинанд Пиех
Фердинанд Пиех
Фердинанд Пиех
Фердинанд Пиех
Фердинанд Пиех и Мартин Винтеркорн
Тони Пиех (слева) и его партнер Реа Старк Райчич. Фото: АвтоРевю
В 1993 году Фердинанд Пиех возглавил Volkswagen, который в то время балансировал на грани банкротства. Он не только спас компанию от краха, но и превратил ее в один из крупнейших современных автомобильных концернов. При нем объем продаж впервые превысил планку в 10 млн автомобилей в год. Именно Фердинанду Пиеху принадлежала идея приобрести компании Lamborghini, Bentley и Bugatti.
Талантливый инженер и выдающийся промышленник родился в 1937 году в семье известного адвоката Антона Пиеха и Луизы Порше – дочери Фердинанда Порше, одного из пионеров автоиндустрии. В 1962 году он окончил Высшую техническую школу в Цюрихе. Дипломная работа была посвящена конструкции двигателей Формулы 1.
Свою карьеру Фердинанд Пиех начал, работая над гоночными автомобилями Porsche. Затем основал собственную фирму, где спроектировал пятицилиндровый дизель по заказу концерна Daimler. Позднее работал в Audi, одним из ведущих инженеров моделей Audi 80 и 100, а также полноприводной трансмиссии quattro.
В начале 1990-х концерн Volkswagen испытывал большие трудности и в 1993 году Фердинанда Пиеха пригласили председателем правления всего концерна. Он оказался талантливым кризисным управляющим. Благодаря жестким мерам и наступательной стратегии Пиеха в компанию удалось вдохнуть новую жизнь. Он был инициатором приобретения марок Lamborghini, Bentley и Bugatti, а в 2009 году подписал соглашение о слиянии Volkswagen и Porsche.
В 2002 году Фердинанд Пиех оставил пост председателя правления и возглавил наблюдательный совет, сохранив огромное влияние и фактически став серым кардиналом концерна. В 2015 году в результате конфликта со своим ставленником Мартином Винтеркорном Пиех был вынужден окончательно уйти в отставку. Но и сам Винтеркорн продержался во главе концерна всего несколько месяцев – он ушел после разразившегося дизельного скандала.
Заслуги Фердинанда Пиеха были неоднократно отмечены различными премиями и наградами. В 1999 году его признали лучшим автомобильным менеджером XX века, а в 2011 году он стал «Человеком года» по версии американского журнала «Automobile Magazine». У Фердинанда Пиеха осталось двенадцать детей от разных браков. Один из его сыновей – Антон Пиех основал собственную автомобильную компанию Piëch Automotive и представил в марте 2019 года на Женевском автосалоне спортивный электромобиль GT Mark Zero с тремя электромоторами суммарной отдачей 600 сил.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Porsche Panamera E-Hybrid: с электричеством на подхвате
07.08.2018, 10:21
Тест-драйв Porsche Cayenne: железная дисциплина
21.08.2016, 21:23
Тест-драйв Porsche Macan S: злой и породистый
17.05.2015, 19:16
Porsche Track Day: на пике эмоций
17.07.2013, 00:03
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Changan CS35Plus: еще не великий, но уже значительный
18.08.2019, 14:03
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Porsche Panamera E-Hybrid: с электричеством на подхвате
07.08.2018, 10:21
Тест-драйв Porsche Cayenne: железная дисциплина
21.08.2016, 21:23
Тест-драйв Porsche Macan S: злой и породистый
17.05.2015, 19:16
Porsche Track Day: на пике эмоций
17.07.2013, 00:03
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
у меня товарищ тоже купил может год назад. 1.6 ручка полубомж. жалуется почему то что масло кушает. дилер сказал что это норм для этого двигателя и везде прописано. замена замена 1 литр льет. ну бог с ним. катался я значит с ним. в принципе не такой уж он и плохой как многие говорят. я на бмв езжу если ...
блин, какой же он обалденный. , как же хочется купить. в каком он сейчас ценовом диапазоне ?
Здравствуйте згорело под капотом все пласмаски, шланки и все провада матор вроде целый подскажите с чего начать работу
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве