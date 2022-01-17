17 января 2022, 13:56
Скончался главный конструктор «ГАЗели» первого поколения
16 января ушел из жизни бывший главный конструктор Горьковского автомобильного завода Юрий Кудрявцев, который отдал предприятию более 40 лет и возглавлял разработку полуторатонного грузовика ГАЗ-3302 «ГАЗель» и автомобиля «Соболь».
Дарья Климова Фото: pinterest.ru
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Кроме того, Кудрявцев курировал производство военной техники (бронемобиля «Тигр») и спецтехники, например, автомобиля модульного типа «Водник», предназначенного для транспортировки людей и грузов в труднопроходимых районах. В 1996 году Юрий Владимирович стал лауреатом премии Правительства РФ.
Упомянутые модели: ГАЗ 3302 Газель (от 825 000 Р), ГАЗ 2752 Соболь (от 735 000 Р)
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