Скорая за 10 тысяч и 30 тысяч вложений: топ причин, почему проект пары инженеров удался

Aaron и Sienna за семь месяцев превратили списанную машину скорой помощи 2021 года в Yambi, мобильный дом для жизни и удаленной работы. Переделка обошлась примерно в $40 тысяч. Внутри есть кухня и ванная, а спальное место выдвигается на ночь.

Aaron и Sienna за семь месяцев превратили списанную машину скорой помощи 2021 года в Yambi, мобильный дом для жизни и удаленной работы. Переделка обошлась примерно в $40 тысяч. Внутри есть кухня и ванная, а спальное место выдвигается на ночь.

Рынок переоборудования служебного транспорта в жилье растет вместе с распространением удаленной занятости. Готовые дома на колесах заводской сборки измеряются десятками и сотнями тысяч долларов, а самостоятельная переделка позволяет сократить расходы, хотя и требует инженерной подготовки, времени и готовности разбираться в электрике. Именно по такому пути пошли Аарон и Сиенна: к июню 2026 года они завершили проект Yambi, начатый после выпуска из колледжа в 2024 году.

Оба нашли удаленную работу, а трехмесячная поездка помогла понять, что им подходит жизнь в дороге. Переоборудовать автомобиль решили своими силами, хотя опыта такой работы не было. Аарон и Сиенна инженеры, а Сиенна к тому же занималась разными DIY-проектами. На работу отвели около семи месяцев, чтобы успеть к свадьбе.

От машины скорой помощи к жилому пространству

Основой Yambi стал выкупленный автомобиль скорой помощи 2021 года с кузовом фургона, приобретенный на аукционе. Переоборудование обошлось примерно в 40 тысяч долларов: 10 тысяч ушли на сам автомобиль, еще около 30 тысяч на электрические компоненты и материалы, а также на внутренние и внешние работы. Подробности оснащения приведены в описании проекта.

У машин скорой помощи кузов Wheeled Coach типа I, установленный на коммерческом шасси Ford F-серии. Среди таких платформ встречаются Ford F450, как указано в описании компании Wheeled Coach. В отдельных характеристиках автомобиля Wheeled Coach приводится кузов Ford F430 4×4 с дизельным двигателем объемом 6,7 л и кузовом длиной 148 дюймов.

Инженерия без перестройки кузова

Внешность изменилась без перестройки кузова. Аарон и Сиенна перекрасили его в белый и синий цвета, сняли переднюю световую балку и боковые аварийные огни. Сзади вместо фонарей появилось небольшое окошко. Боковые прожекторы убрали: они освещают пространство вокруг машин на стоянке. Сохранили и штатную входную дверь вместе с наружными отсеками.

Один из боковых отсеков переделали под душ, которым можно пользоваться внутри или снаружи. В остальном распределили оборудование и вещи для поездок. Там поместились аккумуляторы и баллоны с пропаном, а рядом были установлены элементы электросистемы и бак для пресной воды емкостью 50 галлонов. Для инструментов и гриля также нашлось место.

На крыше установлен багажник из модульной металлической системы для каркасов и опор. Из оставшихся деталей сделали лестницу на крышу.

Кухня и трансформируемая спальня

Внутреннее пространство организовано как открытая жилая зона. Раздвижная дверь сбоку соединяет ее с кабиной. В самом салоне поместились кухня, рабочее место и небольшой совмещенный санузел с душем. Вертикальное пространство отвели под кладовку, чтобы основные зоны не казались тесными.

На кухне установлены нижние и верхние шкафы, большая мойка и микроволновая печь. Там же стоит компактный холодильник. Отдельная морозильная камера находится под кроватью. Двухконфорочную индукционную плиту можно вынести, если пара хочет готовиться на открытом воздухе.

Планировку меняет кровать из трех выдвижных секций. Днем она убирается и освобождает место в жилой зоне, а ночью раскладывается до размера 2-х спальной зоны. На кровати удобное кресло, три маленьких задних окна пропускают свет.

Перед спальным местом устроена компактная кабинка для отдыха. Она же становится обеденной зоной: стол выдвигается из-под кровати. Для автономных мероприятий предусмотрен аккумуляторный блок емкостью 540 А·ч и солнечные панели мощностью 800 Вт на крыше. Для охлаждения предусмотрен кондиционер OutEquip Pro и вентилятор MaxxAir.

Yambi рассчитывали на постоянную жизнь в пути и удаленную работу. Переоборудование обошлось примерно в 40 тысяч долларов. Расчеты стоимости приведены со слов владельцев, поэтому итоговая сумма может измениться при пересчете с учетом работ.