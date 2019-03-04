4 марта 2019, 18:39

Скоро на Volvo быстрее 180 км/ч не разгонишься

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Компания Volvo известна как один из мировых лидеров в области безопасности. Очередным шагом в данном направлении стала борьба с превышением скорости. С 2020 года максимальную скорость на всех автомобилях Volvo ограничат на отметке 180 км/ч.
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Компания Volvo поставила перед собой амбициозную цель. Автопроизводитель стремится к тому, чтобы ее автомобили, выпущенные, начиная с 2020 года, стали максимально безопасными, чтобы люди больше не погибали в них и не получали серьезных травм. Часть «работы» по повышению безопасности возьмут на себя электронные ассистирующие системы. Но нельзя пренебрегать и поведенческими факторами. 

По результатам исследования, проведенного Volvo, было выявлено три главные проблемы, которые предстоит решить, чтобы свести число серьезных ДТП к нулю. Самой простой из них является превышение скорости. Многие водители недооценивают опасность высоких скоростей. После определенного лимита системы безопасности автомобиля уже не могут противостоять законам физики. Поэтому в компании приняли решение принудительно ограничить максимальную скорость на уровне 180 км/ч. По словам главы Volvo Хокана Самуэльссона, данная мера будет оправдана, даже если поможет спасти хотя бы одну человеческую жизнь.

Две другие проблемы устранить сложнее: нетрезвые водители и водители, отвлекающиеся за рулем на различные гаджеты. Причем вторые не менее опасны, чем первые. Свои пути решения этих проблем Volvo пообещала представить 20 марта на специальном мероприятии, посвящённом безопасности.


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Форум Volvo 440 K
ЗДРАВСТВУЙТЕ от чего подходит помпа на вольво440к
Андрей
Форум Volvo XC90
Цитата:| Кому: colex Выбирая из этих двух, я бы остановился на Вольво. Ауди Qшка это переплата за бренд. По совим ТТХ Вольво превосходит Ауди. По надежности они примерно одинаковы. По цене Вольво будет дешевле, по запчастям Ауди немного выгоднее, т.к. более распространена данная модель. Но если покупать ...
Артём
Форум Volvo XC60
Мы с другом одновременно решили покупать машины. Он купил тойота прадо, а я вольво хс60. Машины стоили приблизительно одинаково, соответственно по характеристикам они тоже должны были быть примерно равны. Я объездил на сегодняшний день на вольво уже больше двух лет и пока тьфу-тьфу под капот кардинально ...
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Скоро на Volvo быстрее 180 км/ч не разгонишься
{{material_125831}}Компания Volvo поставила перед собой амбициозную цель. Автопроизводитель стремится к тому, чтобы ее автомобили, выпущенные, начиная с 2020 года, стали максимально безопасными, чтобы люди больше не погибали в них и не получали серьезных травм. Часть «работы» по повышению безопасности возьмут на себя электронные ассистирующие системы. Но нельзя пренебрегать и поведенческими факторами. По результатам исследования, проведенного Volvo, было выявлено три главные проблемы, которые предстоит решить, чтобы свести число серьезных ДТП к нулю. Самой простой из них является превышение скорости. Многие водители недооценивают опасность высоких скоростей. После определенного лимита системы безопасности автомобиля уже не могут противостоять законам физики. Поэтому в компании приняли решение принудительно ограничить максимальную скорость на уровне 180 км/ч. По словам главы Volvo Хокана Самуэльссона, данная мера будет оправдана, даже если поможет спасти хотя бы одну человеческую жизнь.Две другие проблемы устранить сложнее: нетрезвые водители и водители, отвлекающиеся за рулем на различные гаджеты. Причем вторые не менее опасны, чем первые. Свои пути решения этих проблем Volvo пообещала представить 20 марта на специальном мероприятии, посвящённом безопасности.
2019-03-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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