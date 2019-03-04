4 марта 2019, 18:39
Скоро на Volvo быстрее 180 км/ч не разгонишься
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Компания Volvo известна как один из мировых лидеров в области безопасности. Очередным шагом в данном направлении стала борьба с превышением скорости. С 2020 года максимальную скорость на всех автомобилях Volvo ограничат на отметке 180 км/ч.
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По результатам исследования, проведенного Volvo, было выявлено три главные проблемы, которые предстоит решить, чтобы свести число серьезных ДТП к нулю. Самой простой из них является превышение скорости. Многие водители недооценивают опасность высоких скоростей. После определенного лимита системы безопасности автомобиля уже не могут противостоять законам физики. Поэтому в компании приняли решение принудительно ограничить максимальную скорость на уровне 180 км/ч. По словам главы Volvo Хокана Самуэльссона, данная мера будет оправдана, даже если поможет спасти хотя бы одну человеческую жизнь.
Две другие проблемы устранить сложнее: нетрезвые водители и водители, отвлекающиеся за рулем на различные гаджеты. Причем вторые не менее опасны, чем первые. Свои пути решения этих проблем Volvo пообещала представить 20 марта на специальном мероприятии, посвящённом безопасности.
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