27 июля 2017, 12:47

Скоро в России появится Haval H6 Coupe

В третьем квартале текущего года линейка автомобилей Haval на российском рынке пополнится новой моделью. Китайский производитель обещал начать продажи кроссовера Haval H6 Coupe.
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Отечественные поклонники SUV сегмента смогут приjбрести H6 Coupe с турбированным двигателем объемом 2 литра и мощностью 197 л.с. Трансмиссия представлена 6-диапазонной «механикой» или 6-ступенчатой АКПП. Привод предлагается только передний. Полноприводная версия появится в продаже позже.

В список оборудования входят 6 подушек безопасности, система антизаносов, кожаный салон, климат-контроль, электрорегулировки водительского кресла, кнопочное зажигание мотора, передние и задние парктроники, 17-дюймовые колесные диски из легкосплавного материала и панорамный люк на крыше.

Стоимость Haval H6 Coupe еще не названа, но цена переднеприводного Haval H6 начинается с отметки 1 119 000 рублей. За полноприводную версию с МКПП придется заплатить не менее 1 219 000 рублей, а такая же модель с автоматической коробкой обойдется не дешевле 1 239 900 рублей.

На сегодняшний день ассортимент китайского машиностроителя представлен 4 моделями: кроссоверами H2, H6 и H8, а также внедорожником H9. Паркетник H6 Coupe будет собираться на заводе компании в Тульской области.

Комплектации и технические характеристики

Haval H6 Lux 2.0 AT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин150
Объем двигателя1996
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный
Смешанный цикл6.7
ТопливоДТ
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Озвучена цена обновленного Haval H6
СтасБуров, ну, это уж законы конкуренции- выживает сильнейший. Если будет выбор купить качественный кроссовер с максимальным набором опций за приемлемую цену или базовую комплектацию с переплатой тыс. так 300 за имя, наверно, в наше время большинство предпочтут Хавал. Стереотипы насчет китайцев давно ...
Никита Ларин
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
Ну, на сегодняшний день Хавал и так конкурентоспособен, по многим позициям он своих конкурентов перекрывает.
Стас
Что нового ждет Haval в России в 2017-м?
В Нижнем уже давно есть салон ....
Екатерина
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Скоро в России появится Haval H6 Coupe
{{material_120119}}Отечественные поклонники SUV сегмента смогут приjбрести H6 Coupe с турбированным двигателем объемом 2 литра и мощностью 197 л.с. Трансмиссия представлена 6-диапазонной «механикой» или 6-ступенчатой АКПП. Привод предлагается только передний. Полноприводная версия появится в продаже позже.В список оборудования входят 6 подушек безопасности, система антизаносов, кожаный салон, климат-контроль, электрорегулировки водительского кресла, кнопочное зажигание мотора, передние и задние парктроники, 17-дюймовые колесные диски из легкосплавного материала и панорамный люк на крыше.Стоимость Haval H6 Coupe еще не названа, но цена переднеприводного Haval H6 начинается с отметки 1 119 000 рублей. За полноприводную версию с МКПП придется заплатить не менее 1 219 000 рублей, а такая же модель с автоматической коробкой обойдется не дешевле 1 239 900 рублей.На сегодняшний день ассортимент китайского машиностроителя представлен 4 моделями: кроссоверами H2, H6 и H8, а также внедорожником H9. Паркетник H6 Coupe будет собираться на заводе компании в Тульской области.
2017-07-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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