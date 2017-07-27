Скоро в России появится Haval H6 Coupe
В список оборудования входят 6 подушек безопасности, система антизаносов, кожаный салон, климат-контроль, электрорегулировки водительского кресла, кнопочное зажигание мотора, передние и задние парктроники, 17-дюймовые колесные диски из легкосплавного материала и панорамный люк на крыше.
Стоимость Haval H6 Coupe еще не названа, но цена переднеприводного Haval H6 начинается с отметки 1 119 000 рублей. За полноприводную версию с МКПП придется заплатить не менее 1 219 000 рублей, а такая же модель с автоматической коробкой обойдется не дешевле 1 239 900 рублей.
На сегодняшний день ассортимент китайского машиностроителя представлен 4 моделями: кроссоверами H2, H6 и H8, а также внедорожником H9. Паркетник H6 Coupe будет собираться на заводе компании в Тульской области.
Комплектации и технические характеристики
|Haval H6 Lux 2.0 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|150
|Объем двигателя
|1996
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Смешанный цикл
|6.7
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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