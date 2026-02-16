Семья на полной скорости: фестиваль "Мото Драйв" зовет всех на "Игора Драйв"

Скорость, прыжки и рок: "Мото Драйв" на "Игора Драйв" взорвет 6–7 июня

6–7 июня на "Игора Драйв" пройдет третий фестиваль мотоспорта "Мото Драйв"! Спринты на 300 км/ч, мотокросс с прыжками, мотоджимхана. Музыка, фудкорт, детская зона с рысью Сидом. Адреналин для всей семьи гарантирован.

Автодром "Игора Драйв" под Санкт-Петербургом во второй раз подряд станет эпицентром мотоспорта и музыки — 6–7 июня здесь пройдет третий фестиваль "Мото Драйв". Семейный уик-энд соберет сотни райдеров и тысячи зрителей: от спринтерских гонок на 300 км/ч до эффектных прыжков в мотокроссе и трюков мотоджимханы.

Главные события развернутся на трех трассах. Шоссейно-кольцевые гонки включат спринт и марафон чемпионата Санкт-Петербурга: супербайки разовьют бешеную скорость на прямых, а техничные виражи проверят мастерство пилотов. Мотокросс предложит первый этап первенства России и четвертый — чемпионата: уклоны, полеты и борьба без правил для гонщиков любого возраста. А мастера фигурного управления мотоциклом (мотоджимхана) сразятся в Межрегиональном соревновании и Кубке России, демонстрируя невероятную точность и контроль байка.

Фестиваль — это не только спорт. Гостей ждет живая музыка, фудкорт, автограф-сессии с райдерами, прогулки по пит-лейну и детская зона с аниматорами и талисманом — рысью Сидом. Идеально для семейного выезда!



Билеты уже в продаже на сайте автодрома. Специальные минимальные цены действуют до 14 марта. Детям предоставляются скидки, малышам до 6 лет вход бесплатный с взрослым.