Семья на полной скорости: фестиваль "Мото Драйв" зовет всех на "Игора Драйв"

16 февраля 2026, 18:50
Скорость, прыжки и рок: "Мото Драйв" на "Игора Драйв" взорвет 6–7 июня
Скорость, прыжки и рок: "Мото Драйв" на "Игора Драйв" взорвет 6–7 июня
6–7 июня на "Игора Драйв" пройдет третий фестиваль мотоспорта "Мото Драйв"! Спринты на 300 км/ч, мотокросс с прыжками, мотоджимхана. Музыка, фудкорт, детская зона с рысью Сидом. Адреналин для всей семьи гарантирован.
Автодром "Игора Драйв" под Санкт-Петербургом во второй раз подряд станет эпицентром мотоспорта и музыки — 6–7 июня здесь пройдет третий фестиваль "Мото Драйв". Семейный уик-энд соберет сотни райдеров и тысячи зрителей: от спринтерских гонок на 300 км/ч до эффектных прыжков в мотокроссе и трюков мотоджимханы.
Главные события развернутся на трех трассах. Шоссейно-кольцевые гонки включат спринт и марафон чемпионата Санкт-Петербурга: супербайки разовьют бешеную скорость на прямых, а техничные виражи проверят мастерство пилотов. Мотокросс предложит первый этап первенства России и четвертый — чемпионата: уклоны, полеты и борьба без правил для гонщиков любого возраста. А мастера фигурного управления мотоциклом (мотоджимхана) сразятся в Межрегиональном соревновании и Кубке России, демонстрируя невероятную точность и контроль байка.
Фестиваль — это не только спорт. Гостей ждет живая музыка, фудкорт, автограф-сессии с райдерами, прогулки по пит-лейну и детская зона с аниматорами и талисманом — рысью Сидом. Идеально для семейного выезда!
Билеты уже в продаже на сайте автодрома. Специальные минимальные цены действуют до 14 марта. Детям предоставляются скидки, малышам до 6 лет вход бесплатный с взрослым.
Похожие материалы
-
16.02.2026, 17:31
Уникальный Honda NX650 из Польши: кастом, который не оставит равнодушным
Honda NX650 Dominator давно стал любимцем кастомайзеров, но польский проект вывел индивидуальный подход на новый уровень. Необычное сочетание стрит-трекера и супермотарда, смелый дизайн и ручная работа делают этот мотоцикл заметным на фоне однотипных проектов. Почему именно сейчас такие машины вызывают особый интерес - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.02.2026, 11:26
МАИ и МХПИ создали уникальный болид для модного показа: детали проекта и технологии
В Москве впервые представили гоночный болид, созданный силами студентов и инженеров МАИ и МХПИ. Машина станет центральным элементом весеннего показа на Московской неделе моды. Почему этот проект вызвал интерес у специалистов и что отличает его от других подобных инициатив - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.02.2026, 07:57
Редкий советский квадроцикл ЗДК-175 4ШП найден в идеальном состоянии в Беларуси
Вышло исследование: в Беларуси обнаружен практически новый квадроцикл ЗДК-175 4ШП, выпущенный ограниченной серией в 90-х. Почему эта находка вызвала ажиотаж среди коллекционеров и что делает ее по-настоящему уникальной - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.02.2026, 06:27
Необычный Honda Grom с мотором YZ125: новый взгляд на кастомные мотоциклы
Honda Grom давно стал любимцем кастомайзеров, но не каждый проект вызывает восхищение. Новый экземпляр с мотором YZ125 удивляет даже опытных экспертов. Почему этот мотоцикл обсуждают все - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.02.2026, 12:25
Honda CB1000F Bol d’Or 2: возвращение к ретро-дизайну в современном исполнении
В мире кастомных мотоциклов редко встречаются проекты, которые так смело обращаются к прошлому. Японская компания Plot Japan решила переосмыслить Honda CB1000F, вдохновившись эстетикой 80-х. Почему этот подход вызвал интерес у экспертов и поклонников ретро?Читать далее
-
15.02.2026, 04:44
Harley-Davidson FLH Sol Invictus: японский кастом, который поражает воображение
Японская кастом-сцена снова удивляет: Fatech из Токио представил Harley-Davidson FLH Sol Invictus, который ломает привычные представления о мотоциклах. Почему этот проект обсуждают эксперты и чем он выделяется на фоне других?Читать далее
-
14.02.2026, 08:13
Кто лидирует по числу побед в Формуле-1: рейтинг самых успешных гонщиков
В мире Формулы-1 рекорды обновляются чаще, чем кажется. Кто из легендарных пилотов смог войти в элиту по числу побед и почему их достижения до сих пор вызывают споры среди экспертов - разбираемся в нашем материале.Читать далее
-
14.02.2026, 04:27
Антонелли выводит Mercedes в лидеры тестов F1, Хэмилтон сталкивается с проблемами
Финальный день тестов Формулы-1 в Бахрейне принес неожиданные результаты: Mercedes оформил дубль, а Кими Антонелли впервые за три дня смог показать лучший круг. Льюис Хэмилтон, напротив, столкнулся с техническими трудностями. Почему это событие может повлиять на старт сезона - в нашем материале.Читать далее
-
13.02.2026, 18:57
Макс Ферстаппен может уйти из Формулы-1 из-за новых правил 2026 года
В Формуле-1 назревает конфликт: Макс Ферстаппен открыто заявил о возможности завершения карьеры из-за новых технических требований. Команды продолжают тестировать обновленные шасси, а эксперты спорят о будущем гонок. Как это повлияет на чемпионат - разбираемся в деталях.Читать далее
-
13.02.2026, 05:31
Второй день тестов F1 в Бахрейне: Ferrari удивляет, Haas и Audi в топ-6
Второй день тестов Формулы-1 в Бахрейне принес неожиданные результаты: Ferrari с Леклером на вершине, Haas и Audi в числе лидеров. Эксперты гадают, изменится ли расстановка сил к Гран-при Австралии.Читать далее
