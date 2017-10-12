12 октября 2017, 13:44

Скорость движения по населенным пунктам Ленобласти предлагают снизить

В поселениях Ленинградской области предложено ограничить скоростной режим до 50 км/ч. Поручение проработать такую возможность Александр Дрозденко дал комитету по дорожному хозяйству.
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По словам главы 47 региона, год назад был проведён эксперимент по снижению скорости движения в нескольких населённых пунктах. Согласно полученной статистике, количество дорожно-транспортных происшествий значительно сократилось, поэтому этот опыт может быть распространен на всю территорию области.

Впервые ограничения скоростного режима в поселениях, находящихся на региональных дорогах, были опробованы зимой 2016 года. Вместо 60 км/ч автомобилистам предложили двигаться со скоростью 40 км/ч.

По данным главного управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в сравнении с 8 месяцами 2016 года на 16% сократилось число дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей. Также на 33% снижено число дорожно-транспортных происшествий, где водители находились в состоянии опьянения. Значительно уменьшилось количество аварий по причине неудовлетворительного состояния дорог.

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Скорость движения по населенным пунктам Ленобласти предлагают снизить
{{material_121079}} По словам главы 47 региона, год назад был проведён эксперимент по снижению скорости движения в нескольких населённых пунктах. Согласно полученной статистике, количество дорожно-транспортных происшествий значительно сократилось, поэтому этот опыт может быть распространен на всю территорию области.Впервые ограничения скоростного режима в поселениях, находящихся на региональных дорогах, были опробованы зимой 2016 года. Вместо 60 км/ч автомобилистам предложили двигаться со скоростью 40 км/ч.По данным главного управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в сравнении с 8 месяцами 2016 года на 16% сократилось число дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей. Также на 33% снижено число дорожно-транспортных происшествий, где водители находились в состоянии опьянения. Значительно уменьшилось количество аварий по причине неудовлетворительного состояния дорог.
2017-10-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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