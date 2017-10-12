12 октября 2017, 13:44
Скорость движения по населенным пунктам Ленобласти предлагают снизить
В поселениях Ленинградской области предложено ограничить скоростной режим до 50 км/ч. Поручение проработать такую возможность Александр Дрозденко дал комитету по дорожному хозяйству.
Ранее мы писали
Ленинградская область реализует политику повышения безопасности дорожного движения на региональных трассах ...Читать далее
Впервые ограничения скоростного режима в поселениях, находящихся на региональных дорогах, были опробованы зимой 2016 года. Вместо 60 км/ч автомобилистам предложили двигаться со скоростью 40 км/ч.
По данным главного управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в сравнении с 8 месяцами 2016 года на 16% сократилось число дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей. Также на 33% снижено число дорожно-транспортных происшествий, где водители находились в состоянии опьянения. Значительно уменьшилось количество аварий по причине неудовлетворительного состояния дорог.
Читайте по теме
Тенденция роста: автокредиты поднимают рынок со дна
10.10.2017, 22:31
Выпуск всеволожских шин Nokian достиг 100 миллионов штук
10.10.2017, 16:08
Глас народа: повстречали на дороге Rolls-Royce – какие эмоции?
07.10.2017, 10:15
«Его Величество» Rolls-Royce Phantom VIII посетил венценосный Петербург
06.10.2017, 11:38
Что предлагают в октябре? ТОП-5 новинок месяца
06.10.2017, 09:47
«Засветиться» на трассе: водителей оденут в жилеты
06.10.2017, 08:57
Читайте по теме
Тенденция роста: автокредиты поднимают рынок со дна
10.10.2017, 22:31
Выпуск всеволожских шин Nokian достиг 100 миллионов штук
10.10.2017, 16:08
Глас народа: повстречали на дороге Rolls-Royce – какие эмоции?
07.10.2017, 10:15
«Его Величество» Rolls-Royce Phantom VIII посетил венценосный Петербург
06.10.2017, 11:38
Что предлагают в октябре? ТОП-5 новинок месяца
06.10.2017, 09:47
«Засветиться» на трассе: водителей оденут в жилеты
06.10.2017, 08:57
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Кому: руслан втулкам цена 200 - 300 рублей что искать от чего подходят купи в магазине !!
приветствую всех, хочу рассказать свое мнение о покупке автомобиля в автосалоне Автостайл. Начну с того что больше я туда ни ногой. Салон выглядит как разбитая шарага, менеджеры и в общем работники абсолютно непрофессиональные, когда оформлял там себе гранту, во всех документах разбирался сам. Я торопился ...
Господа автолюбители может здесь кто знает, где в СПБ есть хорошие предложения от дилеров по продаже новых моделей УАЗ?
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное