Скоростные дороги «Автодора» одни из лучших в стране
- 1678
- 0
Фото: ГК Автодор
«Основная часть из участков, которые готовят к сдаче в 2020 году, входят в так называемый «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года», - говорится в информационном сообщении ГК «Автодор».
Среди прочего дорожные строители запланировали запуск движения на 105 км III пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), 64 км магистрали М-4 «Дон» (обход Лосево и Павловска). Озвучены планы по сдаче после капитального ремонта 98 км участков, более 240 км – после ремонта.
Основной прирост был обеспечен за счет сдачи 3 участков на высокоскоростной платной трассе М-11 «Нева» и открытия движения по всему полотну автомагистрали.
В прошлом году общая протяженность платных участков дорог, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор», выросла на 388,5 км - с 1 070,9 км в 2018 году до 1 459,4 км (трасса М-1 «Беларусь» - 18,5 км; М-4 «Дон» - 763,6 км; М-11 - 606,7 км; М-3 «Украина» - 70,5 км). Рост произошел как за счет вновь построенных участков, так и за счет открытых после реконструкции.
Все эти данные были озвучены в рамках расширенного заседания правления Госкомпании «Автодор», которое было посвящено подведению итогов 2019 года и планам на 2020 год.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве