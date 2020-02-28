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28 февраля 2020, 09:50

Скоростные дороги «Автодора» одни из лучших в стране

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Фото: ГК Автодор
Этот вывод напрашивается из официального релиза Госкомпании. В нем, в частности, говорится, что доля автомобильных магистралей, находящихся в нормативном состоянии, составляет 83,1%. А к концу текущего года она будет увеличена до рекордных 85,5%.
Скоростные дороги Автодора одни из лучших в стране

Фото: ГК Автодор

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Много это или мало? Все зависит от протяженности этих самых автотрасс. Она же, по итогам 2019 года, составила свыше 3 400 км. При этом в 2020 году также можно рассчитывать на прирост. Руководство ГК «Автодор» анонсирует свои планы по строительству еще 280 км скоростных дорог. И тогда протяженность магистралей, по которым можно будет ездить с ветерком, достигнет показателя 3 627,5 км. Из них платные участки – 1 584,1 км.

«Основная часть из участков, которые готовят к сдаче в 2020 году, входят в так называемый «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года», - говорится в информационном сообщении ГК «Автодор».

Среди прочего дорожные строители запланировали запуск движения на 105 км III пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), 64 км магистрали М-4 «Дон» (обход Лосево и Павловска). Озвучены планы по сдаче после капитального ремонта 98 км участков, более 240 км – после ремонта.

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ГК «Автодор», в чьем доверительном управлении находится несколько платных автомагистралей России, продолжает ...
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В ушедшем году капитальный ремонт был проведен на 59 км «автодоровских» дорог. Доля трасс, которые находятся в нормативном состоянии, также увеличилась - с прежних 79,9% до указанных чуть выше 83,1%. Прирост по итогам строительства и реконструкции в 2019-м составил больше 200 км (по итогам 2018 года протяженность сети - 3 197,6 км).

Основной прирост был обеспечен за счет сдачи 3 участков на высокоскоростной платной трассе М-11 «Нева» и открытия движения по всему полотну автомагистрали.

В прошлом году общая протяженность платных участков дорог, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор», выросла на 388,5 км - с 1 070,9 км в 2018 году до 1 459,4 км (трасса М-1 «Беларусь» - 18,5 км; М-4 «Дон» - 763,6 км; М-11 - 606,7 км; М-3 «Украина» - 70,5 км). Рост произошел как за счет вновь построенных участков, так и за счет открытых после реконструкции.

Все эти данные были озвучены в рамках расширенного заседания правления Госкомпании «Автодор», которое было посвящено подведению итогов 2019 года и планам на 2020 год.


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Скоростные дороги «Автодора» одни из лучших в стране
{{material_128583}} Много это или мало? Все зависит от протяженности этих самых автотрасс. Она же, по итогам 2019 года, составила свыше 3 400 км. При этом в 2020 году также можно рассчитывать на прирост. Руководство ГК «Автодор» анонсирует свои планы по строительству еще 280 км скоростных дорог. И тогда протяженность магистралей, по которым можно будет ездить с ветерком, достигнет показателя 3 627,5 км. Из них платные участки – 1 584,1 км.«Основная часть из участков, которые готовят к сдаче в 2020 году, входят в так называемый «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года», - говорится в информационном сообщении ГК «Автодор». Среди прочего дорожные строители запланировали запуск движения на 105 км III пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), 64 км магистрали М-4 «Дон» (обход Лосево и Павловска). Озвучены планы по сдаче после капитального ремонта 98 км участков, более 240 км – после ремонта. {{material_127522}} В ушедшем году капитальный ремонт был проведен на 59 км «автодоровских» дорог. Доля трасс, которые находятся в нормативном состоянии, также увеличилась - с прежних 79,9% до указанных чуть выше 83,1%. Прирост по итогам строительства и реконструкции в 2019-м составил больше 200 км (по итогам 2018 года протяженность сети - 3 197,6 км). Основной прирост был обеспечен за счет сдачи 3 участков на высокоскоростной платной трассе М-11 «Нева» и открытия движения по всему полотну автомагистрали. В прошлом году общая протяженность платных участков дорог, находящихся в доверительном управлении ГК «Автодор», выросла на 388,5 км - с 1 070,9 км в 2018 году до 1 459,4 км (трасса М-1 «Беларусь» - 18,5 км; М-4 «Дон» - 763,6 км; М-11 - 606,7 км; М-3 «Украина» - 70,5 км). Рост произошел как за счет вновь построенных участков, так и за счет открытых после реконструкции.Все эти данные были озвучены в рамках расширенного заседания правления Госкомпании «Автодор», которое было посвящено подведению итогов 2019 года и планам на 2020 год.
2020-02-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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